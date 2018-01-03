Học ngay cách trang điểm bằng phấn nước này, nhan sắc lung linh như gái Hàn đâu có gì khó

Thực tế, dù trang điểm bằng bất cứ loại mỹ phẩm nào thì bạn cũng cũng phải làm sạch da trước tiên. Động tác này sẽ loại sạch tế bào chết, bụi bẩn, mồ hôi giúp da mịn, từ đó khiến phấn bám vào da hơn.

Phấn nước (cushion) là loại mỹ phẩm trang điểm có xuất xứ từ Hàn Quốc. Loại phấn này có độ che phủ rất cao nên rất phù hợp với làn da nhiều khuyết điểm. Chính điểm này, khiến phấn nước trở thành một trào lưu trang điểm vô cùng hot hiện nay. Tuy nhiên, bạn phải biết cách trang điểm với loại phấn này thì mới đẹp và hoàn hảo được.

Bước bảo vệ da này rất quan trọng nhưng thường bị lãng quên vì nhiều người không hiểu hết nguy hại khi không thực hiện.

Bạn có thể làm sạch da bằng sữa rửa mặt hay các hỗn hợp tự nhiên như đường mật ong, muối dầu ô liu…

Phấn nước, phấn nền hay bất cứ loại phấn nào dù chiết xuất từ thiên nhiên cũng chứa rất nhiều hóa chất gây hại đến da. Vậy nên, bạn phải thoa serum, kem lót lên trước để cấp dưỡng chất giúp da chống lại độc tố.

Dù trang điểm bằng phấn nước hay bất kỳ loại phấn nào, bạn cũng phải bảo vệ da - Ảnh: Internet

Lấy một ít serum thoa đều lên da mặt, đợi đến khi khô rồi thoa thêm một lớp kem lót thật mỏng, vậy là bạn đã hoàn thành bước bảo vệ da.

Bước 3: Kem chống nắng

Để tự tin tỏa sáng, tung tăng đi chơi ngoài trời mà không sợ da sạm đen hay bết dính, hãy thoa kem chống nắng sau bước bảo vệ da. Đây là công đoạn giúp làn da được bảo vệ một cách toàn diện. Lưu ý, thoa kem dường ở mặt thật mỏng và dày dần phía cổ và hai bên tai.

Bước 4: Thoa phấn nước

Đến bước này, bạn sẽ dùng bông tán đều phấn nước lên da mặt, nhớ tán thật đều và mỏng đểu lớp trang điểm tự nhiên nhất có thể.

Thoa phấn theo nguyên tắc, đánh dày ở hai bên má, đường thẳng từ giữ trán xuống cằm. Đây là cách trang điểm bằng phấn nước giúp khuôn mặt được tạo khối một cách tự nhiên nhất.

Tán phấn nước càng đều, càng mỏng thì lớp trang điểm càng đẹp và tự nhiên - Ảnh: Internet

Bước 5: Che khuyết điểm

Dù phấn nước đã có độ che phủ tốt nhưng với những đốm mụn đang sưng và đỏ thì cần phải sử dụng đến kem che khuyết điểm. Dùng bông tăm chấm kem thành chấm nhỏ phía trên các khuyết điểm, sau đó dùng tán nhẹ và đều để tạo sự tự nhiên.

Bước 6: Phấn phủ

Dùng cọ lớn lấy phấn phủ rồi đánh đều lên mặt, làm theo động tác này đến khi phấn đều khắp khuôn mặt là hoàn thành. Sau đó, xịt khoáng thật đều để cấp ẩm và giúp lớp phấn bám vào da hơn.

Trang điểm bằng phấn nước tạo sự tự nhiên, trong sáng - Ảnh: Internet

Bước 7: Phấn má hồng

Chọn màu phấn má hồng nhã nhặn, nhẹ nhàng. Phấn má màu hồng đất, cam san hô, cam đất đang rất thịnh hành hiện nay.

Khi đánh phấn lên má, bạn nên tán theo hình chữ L kéo dài từ gò má lên đến thái dương (sau đuôi mắt) để làm cho khuôn mặt thon gọn hơn.

Bước 8: Kẻ mày, son môi

Sau khi đã hoàn thành lớp phấn, bạn kẻ mày sao cho tự nhiên nhất. Ưu tiên chọn màu chì kẻ mày trùng với màu tóc, cách này giúp bạn trông trẻ trung hơn.

Cuối cùng, chọn một màu son ưng ý và đánh lên môi là hoàn thành phần trang điểm. Đặc biệt, chọn màu son cùng tông với màu má là bí kíp trang điểm Hàn Quốc bạn nên áp dụng.

Với những bước trang điểm bằng phấn nước này, bạn sẽ có một diện mạo lung linh, tỏa sáng - Ảnh: Internet

Hướng dẫn "từng li từng tí" về cách trang điểm bằng phấn nước đơn giản và dễ thực hiện trên, bạn sẽ có một diện mạo lung linh, nhẹ nhàng để tung tăng đi chơi dịp năm mới sắp đến.