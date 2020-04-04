Học cách make up của Triệu Lệ Dĩnh, mặt tròn xoe bỗng thành V-line, nhan sắc ‘nâng tầm’ đáng kể

Trang điểm 04/04/2020 05:30

Sở hữu khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu nhưng nhờ bí quyết trang điểm đẹp mà Triệu Lệ Dĩnh vẫn dễ dàng nhập hội mỹ nhân Cbiz.

Triệu Lệ Dĩnh những ngày đầu mới gia nhập làng giải trí sở hữu vẻ đẹp thanh thuần, đáng yêu và có phần bình dị. Tuy nhiên, chỉ sau vài năm, nhan sắc của cô nàng thăng hạng thấy rõ và nhanh chóng được xếp vào hàng ngũ tiểu Hoa đán.

Chẳng cần nhờ cậy phẫu thuật thẩm mỹ, bà xã Phùng Thiệu Phong lên đời nhan sắc là nhờ những bí quyết trang điểm đẹp dưới đây:

Đổi dáng lông mày

Hình dáng của đôi lông mày có ảnh hưởng rất lớn đến tổng thể của khuôn mặt. Trước kia, Triệu Lệ Dĩnh từng mắc lỗi trang điểm với lông mày dáng ngắn, có độ xếch khá cao khiến khuôn mặt vốn bầu bĩnh càng to hơn trông thấy. Sau này, nữ diễn viên đã đổi thành dáng lông mày dài hơn, ít cong hơn khiến tỷ lệ khuôn mặt trở nên hài hòa và cân đối.

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Nên chú ý chọn lông mày phù hợp với khuôn mặt - Ảnh: Internet

Phấn mắt và kẻ eyeliner

Vốn sở hữu đôi mắt to tròn nên chỉ cần một đường eyeliner mảnh và dài, mắt của Triệu Lệ Dĩnh đã trông vô cùng hút hồn. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng thường chọn những tông màu mắt trầm và ấm như nâu cam để tăng hiệu ứng mắt sâu.

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Kẻ eyeliner để đôi mắt có hồn hơn - Ảnh: Internet

Thay đổi vị trí đánh má hồng

Đánh má hồng không đúng vị trí là lỗi make up thường gặp ở những cô nàng mặt tròn, khiến bố cục gương mặt kém hoàn hảo hơn. Triệu Lệ Dĩnh thuở mới bước chân vào làng giải trí thường đánh má hồng thấp dưới mũi, sai lầm này khiến mặt cô to hơn hẳn.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, cô đã thay đổi vị trí tán phấn má cao hơn, đồng thời thao tác theo chiều hất từ cánh mũi lên xương gò má chứ không xoay cọ tròn để mặt trông thon gọn hơn.

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Không nên đánh má hồng thấp - Ảnh: Internet

Tạo khối để gương mặt V-line, góc cạnh

Đối với những cô nàng mặt tròn, bước tạo khối chắc chắn không thể thiếu. Nếu bỏ qua việc tạo khối, bạn sẽ lộ ngay khuyết điểm má bầu bĩnh và cằm ngắn.

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Tạo khối giúp gương mặt sắc sảo hơn - Ảnh: Internet

Thay vào đó, đánh phấn tạo khối từ xương gò má xuống tới xương hàm sẽ giúp gương mặt bạn trông V-line và thanh thoát hơn. Lưu ý, không nên đánh quá đậm, hãy tán phấn thật đều và mỏng nhẹ để tăng độ tự nhiên.

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