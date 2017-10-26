Hô biến đôi mắt sụp mí trở nên lung linh và cuốn hút chỉ với 6 bước trang điểm cực đơn giản

Trang điểm 26/10/2017 09:15

Thường xuyên đeo kính và làm việc với máy tính khiến cho đôi mắt gặp phải tình trạng sụp mí, "cửa sổ tâm hồn" của bạn trông lúc nào cũng mệt mỏi và thiếu sức sống. Hãy lấy lại nét tươi vui, vẻ cuốn hút cho đôi mắt bằng 6 bước trang điểm đơn giản dưới đây.

Với 6 bước trang điểm cực kỳ đơn giản dưới đây, bạn sẽ khắc phục những khuyết điểm của đôi mắt sụp mí giúp mắt trông to tròn, tươi trẻ và quyến rũ hơn.

Bước 1: Làm sạch da

Hô biến đôi mắt sụp mí trở nên lung linh và cuốn hút chỉ với 6 bước trang điểm cực đơn giản - Ảnh 1
Làm sạch da trước khi trang điểm sẽ giúp lớp phấn nền trông tự nhiên hơn - Ảnh: Internet

Trước tiên bạn cần phải rửa sạch làn da của mình bằng sữa rửa mặt, sau đó dùng khăn mặt hoặc bông tẩy trang thấm khô. Chú ý làm sạch vùng da quanh mắt để việc trang điểm trở nên dễ dàng hơn.

Bước 2: Tạo nền

Hô biến đôi mắt sụp mí trở nên lung linh và cuốn hút chỉ với 6 bước trang điểm cực đơn giản - Ảnh 2
Sử dụng kem nền trắng hơn da 1 tông để làn da trông tươi tắn hơn - Ảnh: Internet

Thoa một lớp kem nền mỏng lên khuôn mặt và chú ý đến vùng da xung quanh mắt. Phần kem nền này sẽ duy trì độ ẩm cần thiết giúp làn da trông tươi sáng và mềm mịn hơn.

Bước 3: Che khuyết điểm cho mắt

Hô biến đôi mắt sụp mí trở nên lung linh và cuốn hút chỉ với 6 bước trang điểm cực đơn giản - Ảnh 3
Che khuyết điểm cho quầng thâm và vết nhăn quanh mắt - Ảnh: Internet

Đôi mắt sụp mí thường xuất hiện nếp nhăn và quầng thâm xung quanh, vì vậy bạn hãy dùng kem che khuyết điểm để giấu đi những nhược điểm ấy, đặc biệt là phần mí mắt dưới. Bạn nên dùng loại kem che khuyết điểm có tông sáng hơn màu da để làm mờ quầng thâm và giúp đôi mắt trông tươi sáng hơn.

Bước 4: Đánh phấn mắt

Hô biến đôi mắt sụp mí trở nên lung linh và cuốn hút chỉ với 6 bước trang điểm cực đơn giản - Ảnh 4
Thổi hồn cho đôi mắt với phấn mắt tông màu trẻ trung, nhẹ nhàng - Ảnh: Internet

Phấn màu chính là yếu tố quan trọng giúp bạn che đi khuyết điểm của đôi mắt sụp mí, lấy lại sự tươi vui và vẻ cuốn hút. Đối với những đôi mắt bị sụp mí, bạn không nên sử dụng phấn mắt có tông màu tối, đậm và có nhũ. Gam màu nhẹ nhàng như pastel hoặc các tông màu hồng, nude... là sự lựa chọn phù hợp cho đôi mắt sụp mí.

Bước 5: Kẻ mắt

Hô biến đôi mắt sụp mí trở nên lung linh và cuốn hút chỉ với 6 bước trang điểm cực đơn giản - Ảnh 5
Kẻ mắt để tạo điểm nhấn, tăng thêm vẻ quyến rũ - Ảnh: Internet

Kẻ mắt sẽ giúp tạo điểm nhấn khiến đôi mắt trông to và tròn hơn, bạn có thể sử dụng kẻ mắt chì hoặc nước.

Đầu tiên, bạn dùng chì kẻ mắt màu bạc để kẻ viền mí trong, sau đó dùng kẻ mắt nước màu đen cho phần mí ngoài. Hãy khéo léo kéo đường kẻ ra hết đuôi mắt rồi kẻ hướng lên trên để đôi mắt trông gợi cảm hơn.

Bước 6: Kẹp mi và chuốt mascara

Hô biến đôi mắt sụp mí trở nên lung linh và cuốn hút chỉ với 6 bước trang điểm cực đơn giản - Ảnh 6
Chuốt mascara cho đôi mi thêm cong dài và cuốn hút hơn - Ảnh: Internet

Dùng kẹp mi để tạo độ cong sau đó dùng mascara chuốt từ gốc tới ngọn lông mi, đôi mắt sẽ gợi cảm và thu hút hơn. Chú ý, không để mascara vón cục trên mí mắt.

Với bí kíp trang điểm siêu dễ dàng này, các nàng chỉ cần 10 – 15 phút để hô biến đôi mắt sụp mí của mình trở nên tươi sáng, tinh anh.

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