Dùng son quá nhiều gây thâm môi?

Nếu một thỏi son hoặc một loại sản phẩm, mỹ phẩm nào có nồng độ chì, kim loại nặng cao hơn mức quy định trên, chúng ta cần cảnh giác và không nên sử dụng. Việc sử dụng son có chứa quá nhiều chì rất dễ gây ra tình trạng thay đổi sắc tố của môi.

Theo Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Mỹ đã khuyến cáo “nồng độ chì hoặc các kim loại nặng tiêu chuẩn trong son nên thấp hơn 10 ppm”.

Để đạt hiệu quả làm đẹp ưng ý nhất và bảo vệ môi, chúng ta không nên mua những loại son giá rẻ, không rõ nguồn gốc vì sẽ rất khó xác định các thành phần hoạt chất có trong các loại son này.

Ngoài ra, việc thoa những loại son có chứa những chất gây kích ứng vô tình sẽ khiến môi chúng ta gặp hiện tượng viêm, sau đó dẫn đến tình trạng tăng sắc tố viêm, tức môi của chúng ta sẽ trở nên thâm hơn.

Để khắc phục điều này, bạn hãy nhỡ kỹ những cách chăm sóc môi khi đánh son, giúp bạn giữ được đôi môi căng đầy, mềm mại

Tẩy trang sạch

Nhiều bạn gái mê trang điểm, thường có thói quen để son trên môi cả ngày. Đây không phải điều xấu nhưng sau nhiều giờ đánh son điều cần thiết nhất chính là tẩy trang sạch sẽ. Ai cũng biết, thời gian đi ngủ là lúc cơ thể tái tạo, nghỉ ngơi, da môi cũng vậy, nếu bạn không tẩy trang đúng cách sẽ gây ra hiện tượng khô môi và thâm sạm.

Có rất nhiều sản phẩm tẩy trang môi chuyên dụng được bán trên thị trường, bạn chỉ cần lựa chọn sản phẩm phù hợp và sử dụng chăm chỉ mỗi tối mà thôi.

Tẩy da chết môi thường xuyên

Chúng ta thường nghe nhiều về tẩy tế bào chết cho da chứ ít người chú ý đến việc tẩy da chết cho môi, nhưng đây lại là một bước vô cùng quan trọng. Khi bạn đánh son, môi sẽ sản sinh nhiều da chết hơn bình thường, việc lấy đi các tế bào chết này sẽ giúp bạn cải thiện sắc tố một cách hiệu quả. Áp dụng đều đặn bạn sẽ sỡ hữu đôi môi hồng hào, căng mọng.

Chúng ta thường nghe nhiều về tẩy tế bào chết cho da chứ ít người chú ý đến việc tẩy da chết cho môi - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng che khuyết điểm môi‏

‏Môi thâm là một trong những nguyên nhân khiến son không lên đúng màu. Do đó, sử dụng một lượng nhỏ che khuyết điểm môi trước khi đánh son, sẽ giúp tạo một lớp nền hoàn hảo. Nếu không muốn dùng cọ trang điểm, bạn có thể sử dụng đầu ngón tay để tán đều môi, đặc biệt là những vùng tối màu. ‏

‏Sau đó, hãy phủ nhẹ một lớp phấn mỏng để cố định nền. Với cách làm đơn giản này, bạn có thể tự tin diện bất kỳ màu son nào mình yêu thích.‏

Đánh son

Ngoài ra, để khắc phục tình trạng môi thâm, hãy chọn son có màu đậm hoặc gần với màu môi để đảm bảo che được khuyết điểm. - Ảnh minh họa: Internet

‏Nếu sở hữu đường viền môi tối màu, bạn hãy cố gắng làm cho đường viền này đều màu với da bằng cách sử dụng một loại chì kẻ sáng màu hơn.

Ngoài ra, để khắc phục tình trạng môi thâm, hãy chọn son có màu đậm hoặc gần với màu môi để đảm bảo che được khuyết điểm. ‏

‏Nên hạn chế sử dụng son bóng hoặc son có chất quá mỏng vì chúng sẽ làm nổi bật môi thâm. Tùy theo chất son mà bạn có thể đánh một hay nhiều lớp để có được độ lên màu cũng như lớp che phủ ưng ý nhất.