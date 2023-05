Halle Bailey diện thiết kế Lê Thanh Hòa cho sự kiện quảng bá phim Nàng Tiên Cá

Halle Bailey – Nàng tiên cá mới nhất của Disney, đã tham gia chương trình “LIVE with Kelly and Mark” để quảng bá cho bộ phim The Little Mermaid – Nàng Tiên Cá của mình trong thiết kế của Lê Thanh Hòa.

Nàng tiên cá xuất hiện lộng lẫy trong trang phục của nhà thiết kế Việt.

Bộ trang phục giúp làm tôn lên đường cong và làn da của công chúa mới nhà Disney.

Thiết kế mà nàng tiên cá chọn nằm trong BST mới ra mắt gần đây – Shadow mùa Resort 2023 của NTK Lê Thanh Hòa. Trang phục với kiểu dáng áo quây crop top trễ vai, kết hợp cùng chân váy xẻ tà trước. Với kỹ thuật xử lý chất liệu vải thủ công, thiết kế được thêu tạo hình họa tiết và cắt laser tạo hiệu ứng 3D đầy nổi bật.