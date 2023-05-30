Halle Bailey diện thiết kế Lê Thanh Hòa cho sự kiện quảng bá phim Nàng Tiên Cá

Thiết kế của Lê Thanh Hòa khá được mỹ nhân ngư Halle Bailey ưa chuộng.

Halle Bailey – Nàng tiên cá mới nhất của Disney, đã tham gia chương trình “LIVE with Kelly and Mark” để quảng bá cho bộ phim The Little Mermaid – Nàng Tiên Cá của mình trong thiết kế của Lê Thanh Hòa. Nàng tiên cá xuất hiện lộng lẫy trong trang phục của nhà thiết kế Việt. Bộ trang phục giúp làm tôn lên đường cong và làn da của công chúa mới nhà Disney. Thiết kế mà nàng tiên cá chọn nằm trong BST mới ra mắt gần đây – Shadow mùa Resort 2023 của NTK Lê Thanh Hòa. Trang phục với kiểu dáng áo quây crop top trễ vai, kết hợp cùng chân váy xẻ tà trước. Với kỹ thuật xử lý chất liệu vải thủ công, thiết kế được thêu tạo hình họa tiết và cắt laser tạo hiệu ứng 3D đầy nổi bật.

Gần đây, Halle Bailey hứng nhiều chỉ trích khi được chọn thủ vai tiên cá Ariel trong The Little Mermaid. Halle Bailey sinh năm 2000, trưởng thành tại Atlanta thuộc bang Georgia (Mỹ) trong một gia đình bình dân có bố mẹ chỉ là công nhân viên. Cô và chị gái là những người mới ở Hollywood nhưng đã tạo được tên tuổi với hàng loạt tác phẩm thành công trong phim, truyền hình và âm nhạc. Halle Bailey là công chúa da màu đầu tiên của nhà Disney. Con nít đều thích phim hoạt hình Disney và các cô gái nào cũng từng mơ giấc mộng làm công chúa. Cảm xúc ấy cũng hiện diện trong tâm hồn Bailey và vỡ òa khi cô nàng được chọn cho vai Ariel vào tháng 7 năm ngoái. Lập tức trên Twitter đã xuất hiện một bức hình của Halley với dòng chữ: “Giấc mơ có thể trở thành hiện thực”, bất chấp những bàn tán của dư luận chia thành hai phe khởi nguồn do làn da sẫm màu của cô.

Tuy nhiên sắc vóc cô nàng cũng được đánh giá rất cao. Năm 2019, hãng phim Disney thông báo rằng Halle đã được chọn vào vai công chúa Ariel trong bộ phim Nàng tiên cá do Rob Marshall đạo diễn. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên Disney tuyển chọn diễn viên da màu vào vai một nhân vật mà theo truyền thống là công chúa da trắng trong một phiên bản làm lại. Cô từng diện thiết kế của Lê Thanh Hòa trong một lần lên bìa tạp chí trước đây.

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