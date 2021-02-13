Chia sẻ cách nhận biết son có chì đơn giản nhất

Trang điểm 13/02/2021 21:23

Nếu không biết cách nhận biết thì vô tình bạn sẽ sử dụng phải những thỏi son có lượng chì cao. Dưới đây là cách nhận biết son có chì đơn giản nhất mà bạn cần biết.

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Chắc chắn một điều là các chị em phái đẹp đều sắm cho mình tối thiểu là một thỏi son môi. Son môi sẽ giúp tạo điểm nhấn cho đôi môi thêm hồng hào, rạng rỡ, thu hút nhiều ánh nhìn từ mọi người xung quanh. Son môi từ lâu đã trở thành món đồ trang điểm không thể thiếu với bất kỳ bạn nữ nào. Bên cạnh đó thì việc nắm được cách nhận biết son có chì là rất cần thiết, vì chì rất độc hại nên sẽ làm cho môi bị thâm và gây mất tính thẩm mỹ. 

Cách nhận biết son có chì

Thử son bằng vàng hoặc bạc

Đây cũng là một trong những cách nhận biết son có chì đơn giản và được nhiều người áp dụng. Bạn chỉ cần bôi một ít son lên mu bàn tay, dùng trang sức bằng vàng hoặc bạc chà xát lên lớp son đó. Nếu phần son không đổi màu hoặc chỉ có hơi hơi màu ghi sẫm là thỏi son đó an toàn cũng như có lượng chì không quá cao. Còn nếu phần son chuyển sang màu đen thì cho thấy trong son có chứa lượng chì rất cao và nguy hại cho môi.

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Cách nhận biết son có chì bằng vàng hoặc bạc - Ảnh minh họa: Internet

Thực tế cho thấy, phương pháp thử son chì này cũng không phải hoàn toàn đúng tuyệt đối. Bởi các chất bạc, đồng, vàng, kẽm khi tiếp xúc với những thành phần như dầu, sáp, chất tạo màu trong chiết xuất mỹ phẩm cũng đều sẽ xuất hiện những vệt màu đen rồi. Chính vì thế mà không thể khẳng định các sản phẩm chuyển màu khi thử bằng vàng đều có chứa chì.

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Không thể khẳng định các sản phẩm chuyển màu khi thử bằng vàng đều có chứa chì - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, để yên tâm hơn thì bạn chọn mua những loại son có tỷ lệ hàm lượng chì đạt mức an toàn, cũng như nằm trong ngưỡng có thể chấp nhận được. Vì với tiêu chuẩn màu son lên đẹp, bền màu thì một hàm lượng chì nhất định có trong son là điều không tránh khỏi. Mà chỉ có thể kiểm soát trong mức cho phép để tránh làm hại cho môi cũng như sức khỏe của bạn.

Thử son có chì bằng nước

Đây là phương pháp chỉ áp dụng đối với son dạng lỏng như son kem. Bạn chỉ cần nhỏ một giọt son vào cốc nước trắng. Nếu lớp son nổi trên bề mặt nước thì đó là loại son đảm bảo an toàn cho môi. Còn nếu lớp son chìm dưới đáy là son có chứa hàm lượng chì gây hại cho môi.

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Thử son có chì bằng nước - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, những cách thử son trên cũng chỉ đúng ở một khía cạnh. Bạn không nên quá lo lắng về điều đó để tránh hoang mang, lo sợ khi sử dụng. Vì kể cả như những dòng son nổi tiếng và cao cấp thì vẫn cần phải có mộ lượng chì nhỏ nhất định để tăng độ bền màu cũng như chất son. Những phương pháp này chỉ giúp bạn tránh mua phải những thỏi son kém chất lượng, có mẫu mã đẹp nhưng lại rất có hại cho môi.

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Những dòng son nổi tiếng và cao cấp thì vẫn cần phải có mộ lượng chì nhỏ nhất định để tăng độ bền màu - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn dưỡng môi mềm mại

Dưới đây là một số lưu ý mà bạn nên biết để dưỡng môi đúng cách.

  • Không tự ý gỡ lớp da khô trên môi: Bạn cần lưu ý là không được bóc lớp da môi bị bong do quá khô. Điều bạn cần làm lúc này là bôi một lớp son dưỡng môi phù hợp. Sau đó bạn đợi vài phút cho lớp da bị bong mềm mại trở lại, khi đó da sẽ tự bong tróc mà không gây ảnh hưởng đến môi.
  • Tẩy da chết định kỳ cho môi: Mỗi sáng thức dậy, bạn nên dùng khăn mềm nhúng vào nước ấm và chà lên môi thật nhẹ nhàng để lấy đi lớp tế bào chết. Điều này sẽ giúp môi thêm tươi tắn và nhiều sức sống hơn. Sau đó, trước khi ra ngoài hoặc trang điểm thì nên nhớ bôi một lớp son dưỡng mỏng, điều này sẽ giúp dưỡng môi lâu dài. Trong trường hợp bạn bị khô môi do cơ địa hoặc thời tiết thì nên tham khảo các cách trị khô môi dứt điểm. 
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Tẩy da chết định kỳ cho môi - Ảnh minh họa: Internet
  • Lưu ý khi trang điểm: Trước khi trang điểm, bạn nên bôi một lớp son dưỡng môi, vừa giữ lớp son môi bền màu, vừa hạn chế ảnh hưởng của chất son đối với môi, đặc biệt là các loại son ít thành phần dưỡng môi. Vào cuối mỗi ngày, bạn cũng nên tẩy trang cho môi bằng các sản phẩm tẩy trang chuyên dụng.

Cách chăm sóc môi bị thâm

Để làm giảm thiểu tình trạng môi bị thâm thì các nàng hãy nhớ bôi một lớp son dưỡng trước khi son môi nhé. Bạn có thể lấy một ít mật ong hoặc dầu dừa bôi nhẹ lên môi để bảo vệ môi khỏi lớp son có chì, giúp dưỡng môi không bị độc hại.

Dù trời hanh khô, nứt nẻ thì bạn chỉ cần bôi một lớp dưỡng lên môi rồi thoa tiếp lớp son màu lên thì mọi âu lo về môi bị thâm hay môi bong tróc nứt nẻ, xuất hiện vết rãnh nứt sẽ không còn là vấn đề đáng lo nữa.

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Bạn có thể lấy một ít mật ong hoặc dầu dừa bôi nhẹ lên môi để bảo vệ môi - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng qua những thông tin chia sẻ về cách nhận biết son có chì đơn giản trên sẽ giúp bạn có thể tìm được dòng son vừa ý, không gây hại cho môi. Hãy nhớ luôn chăm sóc môi bằng son dưỡng để đảm bảo đôi môi luôn căng bóng và mềm mại bạn nhé.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn dùng son dưỡng môi quá thường xuyên?

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn dùng son dưỡng môi quá thường xuyên?

Nhiều người có thể đang lạm dụng son dưỡng môi quá biết mà không biết ảnh hưởng tiêu cực tới đôi môi của việc này.

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