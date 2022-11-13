Bật mí 4 nguyên liệu làm đẹp 'bảo bối' của Phạm Băng Băng giúp mỹ nhân duy trì vẻ đẹp lộng lẫy tuổi 41

Sau bước dùng sữa rửa mặt, Phạm Băng Băng thường sử dụng mật ong pha loãng để massage da. Đây được coi là bước dưỡng ẩm sau khi làm sạch. Mật ong chứa nhiều vitamin nhóm B, vitamin C, giúp da mềm mịn, căng bóng mà không gây bóng nhờn. Ngoài ra, mật ong còn ngăn ngừa quá trình tổng hợp hắc sắc tố melanin khiến da sạm đen, tăng cường sức đề kháng cho da, làm mờ sẹo, mờ vết thâm do mụn.

2. Tắm với sữa tươi

Phạm Băng Băng cho biết cô có làn da khô nên việc dưỡng ẩm được ưu tiên hàng đầu. Không chỉ chăm chút cho da mặt, mỹ nhân 41 tuổi còn bảo dưỡng da toàn thân bằng liệu pháp tắm với sữa tươi. Các chất béo và protein trong sữa tươi giúp loại bỏ lớp da khô, sần sùi, thay thế bằng làn da trẻ trung, tràn đầy sức sống. Ngoài ra, sữa tươi còn có khả năng giảm triệu chứng của tình trạng cháy nắng, kích ứng da, tăng sắc tố da, chàm và vẩy nến.

3. Đắp mặt nạ yến mạch

Phạm Băng Băng cho biết cô thường đắp mặt nạ với tần suất ít nhất hai ngày một lần. Công thức ruột của người đẹp là trộn đều bột yến mạch, sữa tươi, nước ấm theo tỷ lệ 2:1:1 rồi đắp lên da trong vòng 20-30 phút, sau đó rửa sạch mặt bằng nước ấm. Vốn giàu khoáng chất, vitamin và chất xơ, yến mạch giúp ngăn ngừa lão hóa, kích thích cơ thể đào thải độc tố, đồng thời tăng độ trắng sáng, tràn đầy sức sống cho da. Nữ diễn viên "nghiện" phương pháp làm đẹp này tới nỗi, nếu đi du lịch và ra ngoài qua đêm, cô cũng đem theo nguyên liệu để đắp mặt.

4. Ủ tóc với dầu dừa

Mái tóc suôn dài, óng mượt là một trong những điểm đặc biệt của Phạm Băng Băng. Dầu dừa là bảo bối giúp cô chăm chút cho suối tóc huyền. Phạm Băng Băng thường dùng dầu dừa để ủ tóc sau khi dùng dầu gội và dầu xả. Có mái tóc khá dài và dày nên cô thường dùng 3-4 thìa dầu thoa trực tiếp lên tóc. Nếu tóc ngắn hoặc mỏng hơn, bạn nên giảm lượng dầu dừa để tránh làm tóc nhanh bết. Sau khi ủ khoảng 30 phút, cô gội sạch lại với nước.

Nhờ thói quen chăm sóc tốt, Phạm Băng Băng vẫn giữ được làn da trẻ trung, mịn màng dù đã bước qua tuổi 41.

Phạm Băng Băng sinh năm 1981 tại Sơn Đông, Trung Quốc. Từ nhỏ, cô sớm bộc lộ tài năng nghệ thuật được di truyền từ cha mẹ. Năm 17 tuổi (1998), người đẹp bắt đầu sự nghiệp diễn xuất và được nhiều người biết đến khi đóng vai Kim Tỏa trong phim Hoàn Châu Cách Cách. Trong hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, mỹ nhân 8X góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng cả điện ảnh lẫn truyền hình như Võ Mị Nương truyền kỳ, Tôi không phải Phan Kim Liên...

Sắc vóc của Phạm Băng Băng thăng hạng đáng kể sau khi nữ diễn viên giảm gần 10kg. Cô nỗ lực tìm kiếm các cơ hội xuất hiện trước công chúng để tên tuổi không bị lãng quên.