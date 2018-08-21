7 quy tắc trang điểm giúp 'vịt hóa thiên nga' tức thì, học ngay để 2/9 này áp dụng

Trang điểm 21/08/2018 11:49

Nắm rõ 7 quy tắc trang điểm đơn giản này, bạn sẽ sở hữu vẻ ngoài hoàn hảo mà chẳng cần tìm đến phương pháp làm đẹp tốn kém nào.

Nếu có thói quen trang điểm mỗi ngày, chắc chắn 7 quy tắc makeup dưới đây của Boldsky sẽ cực kỳ có ích đối với bạn. 

Kem nền phải phù hợp với tông da cổ 

Nhiều người thường chú tâm đến khuôn mặt và cố gắng thoa thật nhiều kem nền lên khu vực này sao cho che giấu hết các khuyết điểm. Sau đó, vô tình làm cho khuôn mặt lệch tông với vùng da cổ. Điều này làm cho tổng thể thiếu hoàn hảo và làm lớp trang điểm trông thiếu tự nhiên. 

7 quy tắc trang điểm giúp 'vịt hóa thiên nga' tức thì, học ngay để 2/9 này áp dụng - Ảnh 1
Kem nền phù hợp với da cổ sẽ giúp tạo cảm giác làn da toàn thân đều màu, mềm mịn hoàn hảo - Ảnh: Internet

Do đó, lọ kem nền phải có tông đồng đều với da cổ. Nếu mong muốn sở hữu lớp makeup trắng hơn, hãy trang điểm cho cả da mặt và cổ. 

Màu môi và mắt phù hợp

Đối với phong cách trang điểm thường ngày, hãy sử dụng phấn mắt tông nude tự nhiên thiên. Đối với màu môi, hãy dùng các màu tươi sáng như đỏ cam, hồng, nude.

Ngược lại, nếu đến các bữa tiệc tối, những màu son rực rỡ, quý phái như đỏ đô, đỏ rượu và màu mắt khói, đánh khối đậm sẽ phù hợp hơn. 

Một cách đơn giản để bạn áp dụng quy tắc này là sử dụng son môi để thực hiện đánh màu mắt. 

7 quy tắc trang điểm giúp 'vịt hóa thiên nga' tức thì, học ngay để 2/9 này áp dụng - Ảnh 2
Quy tắc trang điểm đồng tông mắt - môi - má mang đến vẻ đẹp tự nhiên, ngọt ngào - Ảnh: Internet

Đừng bao giờ quên kem lót

Khi sử dụng kem lót, bạn sẽ nhận về rất nhiều lợi ích về mặt thẩm mỹ lẫn yếu tố bảo vệ làn da. Sản phẩm này làm làn da mềm mịn giúp lớp nền được tự nhiên, không bong tróc. 

Trong kem lót còn chứa độ ẩm tự nhiên, dưỡng chất ngăn ngừa da khô, hạn chế tác hại của hóa chất trong mỹ phẩm trang điểm ảnh hưởng đến da suốt cả ngày dài.

Che khuyết điểm trước khi thoa kem nền

Thông thường mọi phụ nữ đều đánh lớp nền trước khi che khuyết điểm. Trên thực tế, các chuyên gia trang điểm thường làm ngược lại và hiệu quả cực kỳ vượt trội.

7 quy tắc trang điểm giúp 'vịt hóa thiên nga' tức thì, học ngay để 2/9 này áp dụng - Ảnh 3
Che khuyết điểm trước khi đánh kem nền là quy tắc trang điểm cực kỳ hay ho mà bạn nên áp dụng - Ảnh: Internet

Sơn móng tay phù hợp với màu son

Tuân thủ theo quy tắc này sẽ giúp bạn có một vẻ ngoài thật sự hoàn hảo và quý phái. Màu sắc luôn có những khuôn khổ vốn có để giúp mọi người trông đẹp đẽ và thời thượng hơn. 

Tránh chuốt mascara cho mi dưới

Trang điểm càng tự nhiên càng đẹp, do đó, việc chuốt mascara quá dày trên mi dưới sẽ làm đôi mắt trông vô cùng nặng nề, thiếu sức sống và mệt mỏi. 

Nếu mong muốn đôi mắt to tròn hơn, bạn nên dùng chì kẻ sáng màu viền mỏng ở mí mắt dưới. Sau khi thực hiện, bạn sẽ nhận được kết quả tuyệt vời.

Chọn mỹ phẩm trang điểm chất lượng

Mỗi lần trang điểm, các sản phẩm makeup sẽ bám vào làn da suốt ngày dài và việc các chất bên trong chúng thẩm thấu vào da là điều đương nhiên. Chính vì vậy, việc chọn mỹ phẩm chứa chất kích ứng, không có chất lượng tốt sẽ khiến cho làn da gặp phải nhiều vấn đề tiêu cực, thậm chí là mẩn đỏ, dị ứng. 

Do đó, nếu trang điểm mỗi ngày, bạn cần đầu tư vào những dòng mỹ phẩm chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng, đặc biệt là hợp với tính chất da như dầu nhờn, khô, hỗn hợp.

7 quy tắc trang điểm giúp 'vịt hóa thiên nga' tức thì, học ngay để 2/9 này áp dụng - Ảnh 4
Để bảo vệ làn da, bạn nhất định phải chọn mỹ phẩm trang điểm chất lượng - Ảnh: Internet

Tuy chỉ là những quy tắc đơn giản nhưng nếu áp dụng, bạn sẽ sở hữu vẻ ngoài vô cùng hoàn hảo sau khi trang điểm.  

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