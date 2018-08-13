5 bí quyết bảo quản đúng cách vừa giúp mỹ phẩm, đồ trang điểm bền hơn vừa bảo vệ làn da

Làm đẹp cùng chuyên gia 13/08/2018 10:22

Áp dụng những mẹo đơn giản trong việc bảo quản sau đây, các món mỹ phẩm dưỡng da hay đồ trang điểm sẽ bền lâu hơn.

Đối với phụ nữ, các món mỹ phẩm từ dưỡng da đến trang điểm, chăm sóc tóc cực kỳ quan trọng. Để chúng vừa phát huy tối đa tác dụng làm đẹp vừa không gây hại cho làn da, những mẹo bảo quản mỹ phẩm dưới đây từ Boldsky sẽ cực kỳ có ích đối với bạn. 

Hãy giữ mỹ phẩm luôn sạch sẽ

Đây là yêu cầu cần thiết đối với mọi món mỹ phẩm, đặc biệt là các loại liên quan đến trang điểm như kem nền, kem lót, phấn, cọ... 

Thông thường, phụ nữ phải trang điểm suốt cả ngày dài, do đó, nếu mỹ phẩm không đảm bảo vệ sinh, làn da sẽ gặp phải nhiều vấn đề về viêm, mụn. 

Vi khuẩn xâm nhập vào mỹ phẩm sẽ khiến chúng nhanh hỏng. Bên cạnh đó, việc nổi mụn sau khi sử dụng một thời gian sẽ làm bạn vứt các món đồ trang điểm đi vì nghĩ chúng gây kích ứng da. 

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Hãy giữ các sản phẩm dưỡng da, mỹ phẩm lẫn dụng cụ trang điểm luôn sạch sẽ. Điều này sẽ bảo vệ làn da của bạn - Ảnh: Internet

Không đặt mỹ phẩm trong phòng tắm

Nếu có thói quen để mỹ phẩm trong phòng tắm, từ giờ hãy ngừng làm việc này. Vì môi trường ẩm ướt tại đây có thể khiến các sản phẩm nảy sinh nấm mốc.

Ngoài ra, nếu bạn có thói quen tắm nước nóng, nhiệt độ cao sẽ làm tan chảy các loại sản phẩm làm đẹp. Vì vậy, hãy bảo quản mỹ phẩm của bạn ở nơi mát mẻ, khô thoáng, ít độ ẩm, đặc biệt là cho các sản phẩm như bút chì mắt, phấn phủ...

5 bí quyết bảo quản đúng cách vừa giúp mỹ phẩm, đồ trang điểm bền hơn vừa bảo vệ làn da - Ảnh 2
Tuyệt đối không được bảo quản mỹ phẩm trong phòng tắm - Ảnh: Internet

Không dùng chung mỹ phẩm

Nhiều người thường có thói quen chia sẻ đồ trang điểm, tuy nhiên, điều này vô cùng có hại vì có thể lây lan các vấn đề về da. 

5 bí quyết bảo quản đúng cách vừa giúp mỹ phẩm, đồ trang điểm bền hơn vừa bảo vệ làn da - Ảnh 3
Từ giờ, bạn nên dừng ngay thói quen chia sẻ mỹ phẩm cùng bạn bè nếu không muốn bản thân mắc phải các vấn đề về da - Ảnh: Internet

Cẩn thận khi sử dụng son môi

Luôn lau sạch bề mặt son trước khi áp dụng lên môi. Điều này sẽ giúp bạn loại bỏ bất kỳ loại bụi bẩn hoặc vi trùng nào khỏi thỏi son đã qua sử dụng. Làm điều này mỗi khi trang điểm để giữ cho đôi môi luôn sạch sẽ, không tồn đọng vi khuẩn.

5 bí quyết bảo quản đúng cách vừa giúp mỹ phẩm, đồ trang điểm bền hơn vừa bảo vệ làn da - Ảnh 4
Vệ sinh đầu son trước khi sử dụng sẽ bảo vệ làn da mong mỏng của đôi môi - Ảnh: Internet

Đậy kín nắp sau khi sử dụng

Ngoài việc tránh đổ, vỡ, đậy kín nắp sau khi sử dụng sẽ giúp món mỹ phẩm không bị bụi bẩn xâm nhập, tránh trường hợp gây tổn thương cho da. Hơn nữa, việc ngăn ngừa các tác nhân xấu sẽ làm các sản phẩm làm đẹp có thời hạn sử dụng đúng như chỉ số ghi trên bao bì. 

5 bí quyết bảo quản đúng cách vừa giúp mỹ phẩm, đồ trang điểm bền hơn vừa bảo vệ làn da - Ảnh 5
Sau khi dùng bất cứ loại mỹ phẩm nào, bạn nhất định phải đậy kín nắp, đặt nơi khô thoáng, tránh độ ẩm và ánh nắng chiếu trực tiếp - Ảnh: Internet

Chỉ cần nhớ 5 bí quyết bảo quản các sản phẩm làm đẹp, mỹ phẩm trang điểm trên, làn da của bạn sẽ được bảo vệ tuyệt đối. 

Đừng mua mỹ phẩm vô tội vạ nữa, làn da chỉ cần 4 loại dưỡng chất này để trắng mịn, tươi trẻ và đẩy lùi dấu hiệu tuổi tác

Đừng mua mỹ phẩm vô tội vạ nữa, làn da chỉ cần 4 loại dưỡng chất này để trắng mịn, tươi trẻ và đẩy lùi dấu hiệu tuổi tác

Mải miết trong công cuộc làm đẹp và chưa tìm ra được phương pháp cần thiết nhất đối với bản thân, đừng vội nản chí vì trên thực tế làn da chỉ cần đủ 4 loại dưỡng chất sau đây để luôn khỏe đẹp, tươi trẻ.

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