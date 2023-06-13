Xót xa hình ảnh bé gái 7 tuổi mắc bệnh Down bị ngã lệch đốt sống cổ, người mẹ không tiền phải xin về

Tin y tế 13/06/2023 11:16

Bé gái 7 tuổi bị bệnh Down bẩm sinh, chậm phát triển, gãy hai đốt sống cổ C1, C2 có thể sẽ bị liệt cả đời. Người mẹ đau đớn ôm con về nhà vì không có tiền chữa trị.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 13/5, bé gái Phạm Thị Hoàng Linh (7 tuổi) nhập viện tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng gãy mỏm nha C1, C2 di lệch rời. Phần dưới lệch trục ra sau gây hẹp ống sống, đường kính trước sau chỉ 8mm chèn ép gây giảm kích thước và phù thuỷ cổ ngang ngực. 

Xót xa hình ảnh bé gái 7 tuổi mắc bệnh Down bị ngã lệch đốt sống cổ, người mẹ không tiền phải xin về - Ảnh 1
Linh phải dùng dây kéo cố định phần cổ hàng ngày - Ảnh: VTC News

Hơn 1 tháng chị Nguyễn Thị Thuỷ (46 tuổi, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lưu, Nghệ An) đưa con gái Linh ( sau khi con ngã gãy, lệch đốt sống cổ. Hiện tại, Linh nằm một chỗ, phần cổ đeo nẹp và dây kéo cố định. Cằm của con ửng đỏ, da bị bong khi liên tục bị dây cọ sát. Không nói được, thi thoảng khó chịu cô bé vặn vẹo để mẹ thay nẹp cổ cho.

Nhìn con như vậy, chị Thuỷ bất lực chẳng biết làm gì. Linh là con út của chị và chồng trước, con không may sinh ra bị Down. Vợ chồng chị từ ngày ấy lục đục rồi ly hôn. Hai mẹ con chị về nương nhờ nhà mẹ. Năm nay Linh 7 tuổi, đi được nhưng không thể nói chuyện, nhận thức chỉ như đứa trẻ lên ba.

Đến khi Linh 3 tuổi, chị Thủy đi bước nữa với người đàn ông cùng quê. Hai người dang dở gặp nhau, chị đưa con sang ở cùng anh. Sau đó họ có với nhau thêm 2 bé sinh đôi. Tuy là cha dượng nhưng thương Linh, một mình anh đi làm lo cho cả gia đình để chị ở nhà chăm con.

Chị Thủy làm ruộng chăm 3 con nhỏ dại, cuộc sống cứ thế trôi qua. Một hôm, Linh ở nhà chơi cùng 2 em trai thì bị ngã. Sau ngày đấy, cô bé đau không ngủ được, bên trái của con chẳng thể cử động. Linh không nói được, chỉ biết khóc. Bác sĩ chẩn đoán Linh bị trượt khớp cổ do va đập, bệnh viện huyện không thể can thiệp cẩn chuyển lên tuyến trên.

Xót xa hình ảnh bé gái 7 tuổi mắc bệnh Down bị ngã lệch đốt sống cổ, người mẹ không tiền phải xin về - Ảnh 2
Chị Thuỷ xin đưa con về tự chăm sóc vì không có đủ tiền phẫu thuật - Ảnh: VTC News

Sau khi vay mượn được 14 triệu đồng, chị Thuỷ đưa con ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Các bác sĩ chỉ định mổ để nắn chỉnh và cố định lại phần đốt sống bị gãy, lệnh của con. Bác sĩ báo gia đình cần chuẩn bị 60 triệu đồng để phẫu thuật. Với sô tiền quá lớn như vậy, chị Thuỷ ngậm ngùi xin bế con về.

Người phụ nữ khóc, nói cả nhà sống dựa vào đồng lương ít ỏi của chồng. Tiền vay còn chưa trả được, giờ phải lo số tiền phẫu thuật lớn như vậy chị không biết lấy đâu ra. "Với nhiều người 60 triệu đồng không nhiều, nhưng chồng tôi chỉ làm bốc vác, tháng nhiều được 5, 6 triệu, tháng ít được 1, 2 triệu, nhà còn 2 con nhỏ, nên số tiền đó là quá lớn với gia đình", chị Thuỷ nghẹn ngào.

Bác sĩ Lê Đức Anh - khoa Phẫu thuật cột sống cho biết, bé cần được phẫu thuật nếu không bé có thể bị liệt cả đời. Đồng thời, bác sĩ cũng chia sẻ ca mổ của bé là ca phẫu thuật khó. Bản thân Linh bị bệnh Down bẩm sinh, chậm phát triển, không thể nói nên khó nắm bắt tình trạng bệnh. 

Sau mổ cô bé sẽ phải tập phục hồi chức năng tại cơ sở y tế trong thời gian dài, chi phí tốn kém.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, vừa chập chững biết đi bé Trần An Nhiên (2 tuổi, trú đường Thị Tứ, tổ dân phố Tân Lập, thị  trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế), bị xuất huyết ngoài da, sốt nhẹ liên tục, mệt mỏi. Đưa con đi viện, Trần Văn Quốc (28 tuổi, bố của bé Nhiên) ngã quỵ khi được kết luận con bị ung thư máu.

Xót xa hình ảnh bé gái 7 tuổi mắc bệnh Down bị ngã lệch đốt sống cổ, người mẹ không tiền phải xin về - Ảnh 3
Bé Nhiên đã trải qua một lần lọc máu và 4 lần hóa trị - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Từ ngày con bệnh tật, nằm viện triền miên, anh Quốc cũng nghỉ việc đi biển để phụ chăm sóc con. Con quấy khóc suốt nên một mình chị Trần Thị Mai (26 tuổi) rất vất vả. Suốt 8 tháng qua kể từ ngày con mắc bệnh hiểm nghèo, số tiền họ vay mượn để cứu chữa cho con lên đến 50 triệu đồng.

Trong suốt thời gian qua, cuộc sống của 3 thành viên trong gia đình trông chờ vào bát cơm, bát cháo của các đoàn từ thiện ở bệnh viện. Khi không có cơm, cháo từ thiện thì vợ chồng tôi chỉ mua một suất cơm chia nhau cầm cự qua ngày. Con gái tôi cam bố nên cứ đòi bố bên cạnh ẩm bồng. Ngày nào con khỏe hơn, anh Quốc lại tranh thủ xin làm phụ hồ trong các công trình gần bệnh viện để kiếm tiền mua sữa cho con. Thời gian điều trị cho con là cả cuộc đời mà vợ chồng tôi không biết bấu víu vào đâu để tiếp tục cứu con.

Hai vợ chồng anh chị không đất đai, nhà cửa, họ ra thuê phòng trọ sống. Hàng ngày, anh Quốc đi đánh cá thuê. Mỗi chuyến như vậy từ 3 ngày đến 1 tuần tùy thuộc vào thời tiết. Chuyến nào thu hoạch nhiều thì anh được chủ trả 1,5 đến 2 triệu đồng, chuyến nào thất thu thì được 300.000 đến 500.000 nghìn.

Xót xa hình ảnh bé gái 7 tuổi mắc bệnh Down bị ngã lệch đốt sống cổ, người mẹ không tiền phải xin về - Ảnh 4
Bé Nhiên rất cam bố, lúc nào cũng muốn bố bên cạnh, ẩm bồng - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Chị Mai trước đây làm công nhân may cho một công ty gần nhà. Từ ngày sinh con bệnh tật, chị ở nhà chăm sóc, không thể làm gì kiếm thu nhập. Không còn khả năng chi trả tiền phòng trọ cũng như sinh hoạt hàng tháng, vợ chồng anh Quốc lại dắt díu nhau về nhà bố mẹ ruột nương nhờ. Hai bên nội ngoại đều già yếu, sống bằng nghề đánh cá thuê, kinh tế rất khó khăn nên không thể giúp đỡ được gì nhiều.

2 tuổi, bé Nhiên nặng 10kg, da xanh xao, khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó vì mệt mỏi, đau đớn. Tay, đầu lúc nào cũng lưu ven cho những lần vào hóa chất. Đã rất lâu rồi đứa trẻ chưa được về nhà, sự sống gắn liền bệnh viện. Thi thoảng được nhìn thấy con cười, bi bô gọi mẹ, gọi bố là động lực duy nhất để vợ chồng anh Quốc tiếp tục cùng con chiến đấu với bệnh tật.

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