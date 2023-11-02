Theo hồ sơ bệnh án, cháu V.V.M.Đ. (SN 2019, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) nhập viện lúc 20h ngày 30/10, trong tình trạng nôn nhiều lần, ăn uống kém. Ghi nhận lúc vào khoa Khám bệnh - Cấp cứu, bệnh nhân tỉnh, môi hồng, không phù, không ban da; mạch rõ, tim đều; không ho, thở đều; không đi cầu lỏng, bụng mềm, không chướng; không phản ứng thành bụng, Macburney âm tính; tiểu thường, không co giật, họng sạch.

Theo thông tin từ Tiền Phong, ngày 1/11, ông Mai Văn Mười – Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, đang chỉ đạo các phòng chức năng liên quan kiểm tra trường hợp bé trai 4 tuổi tử vong sau khi điều trị viêm ruột tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam.

Bệnh nhi được chuyển vào khoa Nhi Tổng hợp - Truyền nhiễm lúc 20h5 phút ngày 30/10. Tại đây trẻ được điều trị thuốc Glucose 5% x 500ml, truyền tĩnh mạch chậm XVIII giọt/phút; Ringer lactat x 500ml, truyền tĩnh mạch chậm XVIII giọt/phút.

Bệnh viện chẩn đoán bé bị viêm dạ dày ruột cấp; không bệnh kèm; chưa biến chứng. Bệnh nhân tiền sử chưa co giật, chưa dị ứng. Mạch 122 lần/phút, nhịp thở 30 lần/phút, nhiệt độ 37,5oC, cân nặng 16 kg.

Đến 8h50 phút ngày 31/10, bệnh nhi đột ngột khó thở, lơ mơ, da xanh tái, không nổi ban, không xuất huyết, môi tái, đầu chi lạnh, vã mồ hôi, thở nhanh, gắng sức nhiều, không nghe ran, nhịp tim nhanh đều, mạch quay nhanh nhẹ, khó bắt.

Bệnh viện tiếp tục chẩn đoán trẻ sốc chưa rõ nguyên nhân và cho thở oxy qua canula mũi 3 lít/phút, sau đó chuyển khoa Cấp cứu Hồi sức tích cực - Chống độc và Bệnh lý sơ sinh theo dõi điều trị lúc 9h10 cùng ngày.

Trẻ vào khoa trong tình trạng tím tái toàn thân, ngưng tim, mạch bẹn không bắt được, ngưng thở đang được bóp bóng có oxy qua mask. Monitor điện tim có vài nhịp rời rạc. Đồng tử 4mm, không đáp ứng ánh sáng. Da không nổi ban, không xuất huyết dưới da.

Bệnh viện chẩn đoán trẻ ngừng tim, ngừng thở chưa rõ nguyên nhân. Theo dõi viêm cơ tim thể tối cấp.

Các bác sĩ tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp, khởi động báo động đỏ nội viện, cho xét nghiệm và mời hội chẩn toàn viện.

Hội chẩn toàn viện lúc 9h20, thống nhất chẩn đoán bé bị viêm cơ tim thể tối cấp; biến chứng ngừng hô hấp tuần hoàn

Đến 9h40, bệnh nhi tiếp tục được cấp cứu ngừng hô hấp tuần hoàn đủ 60 phút, hồi sức không hiệu quả. Bệnh nhi ngừng tim, ngừng thở hoàn toàn.Tuy nhiên, người nhà cháu bé bức xúc cho rằng cần làm rõ việc cháu tử vong sau khi được tiêm thuốc điều trị.

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ VietNamNet, bác sĩ Huỳnh Thị Thanh Thúy, Trưởng khoa Sơ sinh, cấp cứu, hồi sức tích cực và bệnh lý (Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam) cho biết, cháu Đ. nhập viện vào 20h ngày 30/10 với triệu chứng đau bụng, nôn mửa.

Sau khi tiếp nhận, bác sĩ cho siêu âm và thực hiện khám cận lâm sàng, chẩn đoán bé bị viêm ruột.

bác sĩ Huỳnh Thị Thanh Thúy, Trưởng khoa Sơ sinh, cấp cứu, hồi sức tích cực và bệnh lý (Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam) - Ảnh: VietNamNet

Bác sĩ Thúy thông tin, cháu Đ. ăn kém nên bệnh viện hỗ trợ truyền dịch. Đến khoảng 2h sáng, bệnh nhi mệt, bác sĩ thăm khám và cho siêu âm, không phát hiện bất thường.

Gần 9h sáng 31/10, cháu Đ. mệt, lơ mơ, được chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực và chống độc. Lúc này, cháu Đ. xuất hiện tình trạng ngưng thở, phải cấp cứu nhưng không thành công. Bệnh nhi mất lúc 10h10 ngày 31/10.

Bác sĩ Thúy giải thích: "Có rất nhiều loại virus, trong đó khoảng 5% virus đường ruột tấn công vào tim. Cháu Đ. được chẩn đoán tử vong do viêm cơ tim thể tối cấp. Đây là biến chứng rất nặng khi nhiễm virus. Chúng tôi đã giải thích với người nhà về trường hợp này".

Bác sĩ Thúy khẳng định, trong suốt quá trình cháu Đ. điều trị, bệnh viện không tiêm bất cứ loại thuốc nào. Người nhà cho rằng bệnh viện tiêm thuốc cho cháu có thể do nhầm với việc cán bộ y tế dùng bơm tiêm để kiểm tra ven cho cháu bé trước khi truyền bình dịch thứ 2.