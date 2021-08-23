Sáng 23/8, theo thông tin của Sở Y tế Hà Nội, trong 12 giờ qua, thành phố ghi nhận 13 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 8 ca tại cộng đồng.

Cụ thể, trong 13 ca này có 2 ca phát hiện qua sàng lọc ho sốt, 7 ca thuộc chùm ho sốt thứ phát và 4 ca liên quan đến vùng dịch TP.HCM.

Được biết, 2 trường hợp nhiễm Covid-19 phát hiện qua sàng lọc ho sốt là hai mẹ con chị B.T.H. (48 tuổi) ngụ tại Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Chiều 22/8, chị cùng con gái là N.T.H (28 tuổi) đến sàng lọc tại Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và cho kết quả dương tính. Sau đó, 2 mẹ con chị H. được lấy mẫu khẳng định PCR cũng có kết quả dương tính với Covid-19.

Về 7 ca thuộc chùm ho sốt thứ phát có anh N.V.H.A (21 tuổi) ở chung cư Artemis, số 3 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân. Anh là F1 của N.T.L.Đ - bệnh nhân được chuyển vào khu cách ly tập trung ngày 19/8 và xét nghiệm lần 1 kết quả âm tính. Ngày 21/8, bệnh nhân Đ. có triệu chứng sốt nhẹ được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả dương tính.

Hai mẹ con chị H. tự đến bệnh viện làm xét nghiệm thì phát hiện dương tính với Covid-19 - Ảnh minh họa: Internet

Trường hợp thứ 2 - 3 - 4 - 5 là 4 người sống ở trong khu vực phong toả là chung cư HH4C, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, gồm: bé trai N.Đ.G.H (13 tuổi); chị N.K.N (37 tuổi); bé trai L.V.K (13 tuổi) và bà N.T.H (77 tuổi). Trước khi được lấy lại mẫu xét nghiệm đều có dấu hiệu nhiễm bệnh như ho húng hắng, sốt, hắt hơi, chảy nước mũi, giảm vị giác,... Ngày 21/8, được lấy lại mẫu đơn kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Còn lại, 4 ca liên quan đến TP.HCM gồm 3 nam, 1 nữ (đều 23 tuổi), ở Phương Liên, Đống Đa. Đây là các sinh viên hỗ trợ chống dịch tại Bình Dương. Ngày 18/8 đã được làm xét nghiệm và cho kết quả âm tính. Ngày 20/8, các sinh viên này về Hà Nội được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính ngày 21/8.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4): 2.587 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.317 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.270 ca.

PGS. TS Trần Đắc Phu: 4 nhóm đối tượng có nguy cơ lây nhiễm virus cao tại Hà Nội, cần xét nghiệm để vét hết F0 Số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội trong những ngày gần đây đã có chiều hướng giảm. Nhưng theo đánh giá của các chuyên gia, việc giảm ca nhiễm tại Hà Nội là chưa bền vững. Hà Nội cần phải tận dụng thời gian giãn cách để loại bỏ F0 ra khỏi cộng đồng.

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