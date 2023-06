“Khoảng 9.000 người ở Trung Quốc có thể chết mỗi ngày vì COVID-19, công ty dữ liệu y tế Airfinity có trụ sở tại Vương quốc Anh cho biết hôm thứ Năm, gần gấp đôi ước tính so với một tuần trước, khi các ca lây nhiễm lan rộng khắp quốc gia đông dân nhất thế giới,” tờ Reuters đưa tin.

Cũng có dự đoán rằng vào ngày 23 tháng 1, số ca tử vong do COVID có thể vào khoảng 25.000 mỗi ngày.

Công ty sử dụng mô hình hóa dựa trên dữ liệu được lấy từ các tỉnh của Trung Quốc trước khi có những thay đổi gần đây đối với các trường hợp báo cáo.

Tử vong do COVID là gì?

Nói một cách đơn giản, là cái chết do COVID gây ra.

Định nghĩa một cách rõ ràng, những trường hợp tử vong do suy hô hấp do COVID gây ra được coi là tử vong do COVID.

Tuy nhiên, điều này không bao gồm các trường hợp tử vong do các bệnh khác và các biến chứng về sức khỏe ngay cả khi người chết đã xét nghiệm dương tính với coronavirus.

​Ở Ấn Độ XBB là chủng COVID chiếm ưu thế

Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, chỉ có bốn trường hợp biến thể BF.7 được phát hiện ở Ấn Độ. Biến thể BF.7 hiện đang dẫn đến các ca nhiễm COVID ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân không nên hoảng sợ. Biến thể BF.7 đã được nhìn thấy ở Ấn Độ cùng với 90 quốc gia khác ngay cả trước khi nó bắt đầu gây náo loạn ở Trung Quốc.

Các trường hợp XBB đã báo cáo các triệu chứng nhẹ cho đến nay.

Các triệu chứng như sổ mũi, đau họng, sốt và đau đầu thường thấy ở những người bị nhiễm biến thể XBB của coronavirus.

Một trường hợp biến thể XBB.1.5 đã được báo cáo ở Ấn Độ.

"Ấn Độ không phải lo lắng về biến thể Covid mới của XBB.1.5 vì 90% dân số đủ điều kiện của họ đã được tiêm phòng, 30-40% đã tiêm các liều nhắc lại", Tiến sĩ M Wali, Bác sĩ tại Bệnh viện Sir Ganga Ram ở New Delhi, nói với truyền thông.

Tuy nhiên, chuyên gia đã kêu gọi mọi người ở trong nhà và không bước ra ngoài miễn là không cần thiết.

Các triệu chứng COVID cổ điển được thấy ngày nay

Kể từ đầu năm 2022, Omicron vẫn là chủng COVID thống trị. Các biến thể phụ của Omicron chiếm hơn 95% các trường hợp được báo cáo trên toàn thế giới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, các trường hợp nhẹ hơn đã được ghi nhận trong các ca nhiễm COVID do Omicron dẫn đầu. Các trường hợp nhập viện đã giảm so với những gì đã thấy trong làn sóng COVID ở Delta.

Omicron không có dấu hiệu "thương hiệu" của riêng mình, các biến thể của nó cũng vậy. Tuy nhiên, các triệu chứng COVID hàng đầu thường thấy ngày nay là nghẹt mũi, đau họng, sốt và mệt mỏi.

Các triệu chứng cũng được thấy ở những người được tiêm phòng

Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu về sức khỏe của ZOE, một trong những công cụ theo dõi COVID hàng đầu ở Vương quốc Anh, đã tìm thấy một số triệu chứng điển hình của COVID được thấy ngay cả ở những người đã được tiêm vắc-xin chống vi-rút.

Các triệu chứng là: đau họng, chảy nước mũi, nghẹt mũi, hắt hơi, ho không có đờm, nhức đầu, ho có đờm, giọng khàn, đau nhức cơ bắp và khứu giác thay đổi.

Theo Times of India