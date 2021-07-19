TP.HCM triển khai cách ly F1 tại nhà: Những yêu cầu về cơ sở vật chất nào cần được đảm bảo?

Tin y tế 19/07/2021 14:31

TP.HCM chính thức triển khai thực hiện thí điểm cách ly tại nhà cho đối tượng F1 từ ngày 19/7. Các yêu cầu về cơ sở vật chất cần được đảm bảo cho việc cách ly được HCDC thông báo mới đây.

Theo thông tin trên website của HCDC, để được xem xét thực hiện cách ly tại nhà, Ủy ban nhân dân cấp phường/xã sẽ tiến hành kiểm tra, xác nhận cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo đủ các điều kiện cách ly theo Hướng dẫn tại Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế về việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19. Cụ thể như sau: 

- Nơi cách ly là nhà ở riêng lẻ; căn hộ trong khu tập thể, khu chung cư.

Trước cửa nhà có biển cảnh báo nền đỏ, chữ vàng: “Địa điểm cách ly y tế phòng, chống Covid-19"; có thùng màu vàng có biểu tượng chất thải lây nhiễm có dán nhãn “chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2” để đựng trang phục phòng hộ cá nhân của nhân viên y tế thải bỏ.

- Phải có phòng cách ly riêng, khép kín và tách biệt với khu sinh hoạt chung của gia đình.

- Khuyến khích lắp camera để giám sát người cách ly.

- Phòng cách ly phải đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Phải có nhà vệ sinh, nhà tắm dùng riêng, có đủ dụng cụ vệ sinh cá nhân, xà phòng rửa tay, nước sạch, dung dịch sát khuẩn tay chứa ít nhất 60% cồn (sau đây gọi tắt là dung dịch sát khuẩn tay). Có dụng cụ đo thân nhiệt cá nhân trong phòng.

+ Trong phòng cách ly có thùng đựng chất thải, có màu vàng, có nắp đậy, mở bằng đạp chân, có lót túi màu vàng để đựng chất thải gồm khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng, có dán nhãn “chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2”; thùng đựng chất thải sinh hoạt, có nắp đậy, mở bằng đạp chân và có lót túi màu xanh để đựng chất thải sinh hoạt.

+ Không được dùng điều hòa trung tâm, có thể dùng điều hòa riêng; Đảm bảo thông thoáng khí, tốt nhất nên thường xuyên mở cửa sổ.

+ Có máy giặt hoặc xô, chậu đựng quần áo để người cách ly tự giặt.

+ Có chổi, cây lau nhà, giẻ lau, 2 xô và dung dịch khử khuẩn hoặc chất tẩy rửa thông thường để người cách ly tự làm vệ sinh khử khuẩn phòng. Phòng cách ly phải được vệ sinh khử khuẩn hằng ngày.

TP.HCM triển khai cách ly F1 tại nhà: Những yêu cầu về cơ sở vật chất nào cần được đảm bảo? - Ảnh 1
Ảnh: HCDC 

- Phải trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân phòng, chống lây nhiễm (khẩu trang y tế, găng tay y tế, giày, kính bảo hộ, quần, áo) để người nhà sử dụng khi bắt buộc phải tiếp xúc gần với người cách ly.

- Bố trí bàn trước cửa phòng cách ly để cung cấp suất ăn riêng, nước uống và các nhu yếu phẩm khác cho người cách ly. Nghiêm cấm không được mang đồ dùng, vật dụng của người cách ly ra khỏi nhà.

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