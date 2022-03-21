TPHCM: Sau 7 ngày tái nhiễm SARS-CoV-2, nếu âm tính có thể ngừng cách ly

Đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết đối với những bệnh nhân tái nhiễm với SARS-CoV-2 sau 7 ngày cách ly nếu xét nghiệm ra âm tính thì hoàn toàn có thể đi làm, sinh hoạt bình thường trở lại.

Dân Trí đưa tin, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM trong buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM diễn ra vào chiều 21/3 cho biết, Sở Y tế đang nghiên cứu việc cho những cá nhân là F1 cần theo dõi hoặc đã tiêm đủ 3 mũi vaccine Covid-19 được đi làm và học tập bình thường. Văn bản tham mưu này sẽ được trình lên Ban chỉ đạo trong thời gian tới.

Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM nói: "Đề xuất này nhằm hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng sản xuất, gián đoạn việc học tập. Các F1 trên vẫn cần tự theo dõi sức khỏe và báo ngay cơ quan y tế gần nhất khi có triệu chứng bất thường".

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM - Ảnh: Dân Trí

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai còn cho biết thêm, với các bệnh nhân là F0 với biến chủng là Omicron thì kết quả nghiên cứu cho thấy các kháng thể chỉ tồn tại một lượng nhất định và sẽ giảm dần trong vòng 90 kể từ khi khỏi bệnh. Còn đối với các bệnh nhân tái nhiễm với SARS-CoV-2 trong thời gian gần đây thì khả năng cao họ đã nhiễm biến chứng Delta trước đó rồi hiện tại nhiễm biến chủng mới.

Nói về việc cách ly các ca tái nhiễm SARS-CoV-2, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho hay: "Các trường hợp F0 tái nhiễm SARS-CoV-2 vẫn cần cách ly tại nhà hoặc điều trị tại bệnh viện trong vòng 7 ngày. Nếu xét nghiệm vào ngày thứ 7 âm tính sẽ được quay lại làm việc, sinh hoạt bình thường, còn dương tính sẽ cần theo dõi thêm 3 ngày nữa".

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 - Ảnh: Bộ Y tế

Theo Tuổi Trẻ, trước đây Bộ Y tế đã đề xuất cho F0 và F1 đi làm trở lại. Cụ thể, F0 không triệu chứng dù đang trong thời gian cách ly và chưa có kết quả âm tính có thể trở lại làm việc trực tuyến hoặc tham gia vào việc chăm sóc các bệnh nhân Covid-19 khác trong điều kiện tuân thủ theo quy định 5K và phòng hội. Đối với F1 chưa tiêm hoặc đã tiêm vaccine Covid-19 đều có thể đi làm trực tiếp nhưng phía cơ sở lao động phải bố trí sẵn khu vực riêng để những cá nhân này làm việc.

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