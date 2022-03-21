TPHCM: Sau 7 ngày tái nhiễm SARS-CoV-2, nếu âm tính có thể ngừng cách ly

Tin y tế 21/03/2022 19:43

Đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết đối với những bệnh nhân tái nhiễm với SARS-CoV-2 sau 7 ngày cách ly nếu xét nghiệm ra âm tính thì hoàn toàn có thể đi làm, sinh hoạt bình thường trở lại.

Dân Trí đưa tin, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM trong buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM diễn ra vào chiều 21/3 cho biết, Sở Y tế đang nghiên cứu việc cho những cá nhân là F1 cần theo dõi hoặc đã tiêm đủ 3 mũi vaccine Covid-19 được đi làm và học tập bình thường. Văn bản tham mưu này sẽ được trình lên Ban chỉ đạo trong thời gian tới.

Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM nói: "Đề xuất này nhằm hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng sản xuất, gián đoạn việc học tập. Các F1 trên vẫn cần tự theo dõi sức khỏe và báo ngay cơ quan y tế gần nhất khi có triệu chứng bất thường".

sars-cov-2 1
Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM - Ảnh: Dân Trí

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai còn cho biết thêm, với các bệnh nhân là F0 với biến chủng là Omicron thì kết quả nghiên cứu cho thấy các kháng thể chỉ tồn tại một lượng nhất định và sẽ giảm dần trong vòng 90 kể từ khi khỏi bệnh. Còn đối với các bệnh nhân tái nhiễm với SARS-CoV-2 trong thời gian gần đây thì khả năng cao họ đã nhiễm biến chứng Delta trước đó rồi hiện tại nhiễm biến chủng mới.

Nói về việc cách ly các ca tái nhiễm SARS-CoV-2, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho hay: "Các trường hợp F0 tái nhiễm SARS-CoV-2 vẫn cần cách ly tại nhà hoặc điều trị tại bệnh viện trong vòng 7 ngày. Nếu xét nghiệm vào ngày thứ 7 âm tính sẽ được quay lại làm việc, sinh hoạt bình thường, còn dương tính sẽ cần theo dõi thêm 3 ngày nữa".

sars-cov-2 2
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 - Ảnh: Bộ Y tế

Theo Tuổi Trẻ, trước đây Bộ Y tế đã đề xuất cho F0 và F1 đi làm trở lại. Cụ thể, F0 không triệu chứng dù đang trong thời gian cách ly và chưa có kết quả âm tính có thể trở lại làm việc trực tuyến hoặc tham gia vào việc chăm sóc các bệnh nhân Covid-19 khác trong điều kiện tuân thủ theo quy định 5K và phòng hội. Đối với F1 chưa tiêm hoặc đã tiêm vaccine Covid-19 đều có thể đi làm trực tiếp nhưng phía cơ sở lao động phải bố trí sẵn khu vực riêng để những cá nhân này làm việc.

Bé trai 2 tháng tuổi nguy kịch vì gia đình đắp tỏi điều trị Covid-19 hiện ra sao?

Bé trai 2 tháng tuổi nguy kịch vì gia đình đắp tỏi điều trị Covid-19 hiện ra sao?

Bệnh nhi 2 tháng tuổi cấp cứu trong tình trạng sốt cao 40 độ, li bì, co giật nhiều cơn kéo dài, tím tái, bỏng vùng bụng độ 1. Kết quả test nhanh dương tính với Covid-19.

Xem thêm
Từ khóa:   SARS-CoV-2 Covid-19 F0 tái nhiễm

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 1 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 2 giờ 12 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại