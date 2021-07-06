TP.HCM: 'Ổ dịch' chợ Vườn Chuối phát hiện 101 ca nhiễm COVID-19

Tin y tế 06/07/2021 22:01

Sau khi phát hiện 1 ca dương tính với COVID-19 trong cộng đồng qua tầm soát ở bệnh viện, ngành y tế TP.HCM xác định thêm 100 ca mắc liên quan đến chợ Vườn Chuối.

Theo thông tin từ Zing News, Sở Y tế TP.HCM xác định chợ Vườn Chuối (phường 4, quận 3) là một trong những cụm lây nhiễm lớn và phức tạp hiện nay tại thành phố. Đến nay, cụm lây nhiễm liên quan khu chợ này xác định tổng cộng 101 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, 4 trường hợp dương tính đầu tiên được phát hiện qua tầm soát bệnh nhân tại Bệnh viện quận 3 (2 ca), Phòng khám Đa khoa Nhân Hậu (1 ca) và một trường hợp trong cộng đồng.

Các bệnh nhân này có địa chỉ ở gần khu vực chợ Vườn Chuối, đồng thời trong nhà đều có người đi khu chợ này. Sau khi phong tỏa diện rộng khu vực chợ Vườn Chuối và tiến hành lấy mẫu, ngành y tế phát hiện nhiều bệnh nhân mới là những người sinh sống, bán hàng.

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Phong tỏa diện rộng khu vực chợ Vườn Chuối - Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, ngày 2/7, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM phát thông báo cấm tất cả xe lưu thông trên đường Vườn Chuối (đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến đường Nguyễn Đình Chiểu) và đường Nguyễn Thượng Hiền (đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến Nguyễn Đình Chiểu), quận 3, để triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hiện tại, quận 3 được xác định là một trong 8 địa phương thuộc nhóm "có nguy cơ", cùng với các quận 6, 7, 10, 11, Phú Nhuận, huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ. Trong tờ trình gửi Thường trực UBND TP.HCM về hướng dẫn thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quận 3 thuộc địa bàn được Sở Y tế TP.HCM đề xuất thí điểm cách ly F1 tại nhà.

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Tối ngày 6/7, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 vừa có thông báo về 3 ca tử vong.

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