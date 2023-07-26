TP.HCM: Khám sức khỏe miễn phí cho hơn 200 trẻ chào đời trong đại dịch Covid-19

Nhằm đánh giá đúng tình trạng sức khỏe của các bé chào đời trong giai đoạn COVID-19 cũng như lên phương án hỗ trợ cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, từ ngày 31/7 đến 4/8/2023, Bệnh viện Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho 259 trẻ chào đời tại Bệnh viện và từng được chăm sóc tại Trung tâm H.O.P.E.

Theo thông tin từ Thanh Niên, ngày 26/7, PGS-TS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, cho biết từ 13 giờ đến 16 giờ các ngày 31/7 đến 4/8, Bệnh viện Hùng Vương sẽ khám sức khỏe miễn phí cho 259 trẻ. Đây là những trẻ chào đời trong đại dịch Covid-19 và từng được chăm sóc tại Trung tâm H.O.P.E (Have Only Positive Expectation) của bệnh viện.

Theo PGS-TS Hoàng Thị Diễm Tuyết, trong tâm dịch của đại dịch Covid-19, từ những giây phút chào đời, các bé đã được các bác sĩ, điều dưỡng và các chiến sĩ tình nguyện chăm sóc tận tình tại Trung tâm H.O.P.E. Giờ đây, bệnh viện vẫn muốn theo dõi lại, xem tình trạng sức khỏe của các bé ra sao.

Từng bé sẽ được các bác sĩ chuyên khoa nhi khám về sức khỏe thể chất và tinh thần - Ảnh: Tuổi Trẻ

259 bé sẽ được bệnh viện liên lạc để thông báo lịch khám. Lần thăm khám miễn phí lần này, bệnh viện sẽ đánh giá tình trạng sức khỏe (thể chất và tâm thần) của các em để xem chúng có phát triển toàn diện không.

Nếu phát hiện mắc bệnh lý, các em sẽ được hưởng các chế độ điều trị chuyên sâu tiếp theo. Riêng những trường hợp mồ côi, khó khăn thì bệnh viện cũng sẽ lập danh sách để có hướng hỗ trợ. Ngoài ra, mỗi bé sẽ được nhận một phần quà từ các nhà hảo tâm ngay sau khi khám.

Những trẻ sinh trong đại dịch Covid-19 được chăm sóc tại Trung tâm - Ảnh: Thanh Niên

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, bên cạnh việc tiếp nhận điện thoại từ bệnh viện liên quan đến đợt thăm khám này, các phụ huynh từng có con được chăm sóc tại Trung tâm H.O.P.E cũng có thể chủ động đưa con đến bệnh viện theo khung giờ thông báo, khi đi cần mang theo những giấy tờ liên quan đến thông tin của trẻ và phụ huynh.

Ngày 25/8/2021, Trung tâm H.O.P.E (Trường mầm non Họa Mi 2, số 11 Lý Thường Kiệt, phường 12, quận 5, TP.HCM) do Bệnh viện Hùng Vương thành lập chính thức đi vào hoạt động.

Trung tâm này ra đời với mục đích hỗ trợ các bé có mẹ bị mắc COVID-19 trong giai đoạn chưa có gia đình đón về.

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