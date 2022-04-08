Tin sáng 8-4: Việt Nam vượt 10 triệu ca COVID-19, chỉ còn hơn 1.600 ca COVID-19 nặng

Tin y tế 08/04/2022 10:03

Tính đến sáng 8-4, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận hơn 10 triệu ca nhiễm covid 19 từ đầu mùa dịch. Tuy nhiên, dịch bệnh đang được kiểm soát một cách hiệu quả khi số ca tử vong cũng đã giảm đi đáng kể và chỉ còn khoảng 1600 bệnh nhân nặng cần được điều trị.

Theo nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ, các chỉ số liên quan đến dịch COVID-19 cho thấy số mắc mới đang giảm đều, số tử vong giảm mạnh khi số ca tử vong chỉ vào ngày hôm qua 7/4 chỉ là 21. Thấp hơn nhiều so với 3 tháng đầu năm (trên 100 người/ngày)

Về số ca chuyển nặng, ngày 7-4 có 1.674 ca nặng điều trị tại các bệnh viện, giảm hơn 1/2 so với tháng 3 và đây là mức thấp nhất tính từ tháng 7-2021 đến nay.

Dẫn theo nguồn tin từ Sức khỏe và đời sống, số địa phương ghi nhận ca mắc trên 1.000 ca/ ngày đã giảm mạnh, khoảng 2 tuần nay chỉ dao động trong khoảng 10-15 tỉnh, thành; Hà Nội nơi đang có số ca mắc covid nhiều nhất cả nước cũng đã có dấu hiệu giảm mạnh so với cách đây vài tháng. Bằng chứng là ngày hôm qua, ngày 7/4 chỉ còn 3.635 ca, bằng khoảng 1/8 số mắc của ngày cao điểm nhất thời gian qua.

Tin sáng 8-4: Việt Nam vượt 10 triệu ca COVID-19, chỉ còn hơn 1.600 ca COVID-19 nặng - Ảnh 1

Bệnh viện điều trị COVID-19 ở Hà Nội - Ảnh: Tuổi Trẻ

Số mắc hàng ngày giảm nên trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua cũng giảm xuống còn 55.374 ca/ngày thay vì khoảng 150.000 như đợt cao điểm đầu tháng 3/2022. Dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước. 

Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.062.951 ca. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.514.982), TP. Hồ Chí Minh (600.037), Nghệ An (410.099), Bình Dương (380.590), Vĩnh Phúc (351.349).

Có thể thấy dịch bệnh trên cả nước đang được kiểm soát một cách hiệu quả khi số ca mắc phải và tử vong đều đang giảm qua từng ngày. Đó được coi là một tín hiệu đáng mừng trong vài tháng trở lại đây.

Ngày 7/4, Việt Nam ghi nhận 45.886 ca nhiễm COVID-19, giảm 3.240 ca so với ngày trước đó

Ngày 7/4, Việt Nam ghi nhận 45.886 ca nhiễm COVID-19, giảm 3.240 ca so với ngày trước đó

Tính từ 16h ngày 06/4 đến 16h ngày 07/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 45.886 ca nhiễm mới, trong đó 2 ca nhập cảnh và 45.884 ca ghi nhận trong nước (giảm 3.240 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 33.715 ca trong cộng đồng).

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