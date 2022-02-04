Tiềm ẩn nguy cơ số ca mắc Covid-19 gia tăng sau Tết

Tuy đại dịch Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát nhưng trong thời gian tới, cụ thể là sau Tết thì nguy cơ các ca nhiễm tăng cao là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Theo Người Lao Động, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, trung bình mỗi ngày từ 29/1 đến 2/2 (tức 5 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết) số ca mắc Covid-19 mới chỉ ghi nhận khoảng 12.200 ca và 100 ca đối với số ca tử vong. Được biết, con số này thấp hơn nhiều số với tuần trước khi trung bình mỗi ngày ghi nhận khoảng 15.300 ca mắc và 140 ca tử vong mới.

Bộ Y tế cũng nhận định rằng đại dịch Covid-19 đã cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi toàn Việt Nam; công tác phòng, chống dịch từng bước cũng đã đạt được những kết quả khá khả quan. Trong đó, số ca mắc mới, số ca chuyển nặng, và số ca tử vong đều có xu hướng giảm.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát - Ảnh: VGP

Bên cạnh đó, các hoạt động giao thương và đi lại của người dân trong dịp Tết cũng diễn ra cơ bản thuận lợi. Bộ trưởng bộ Y tế đánh giá đây là một dấu hiệu tích cực đối với các công tác kiểm soát, phòng và chống dịch trong thời gian sắp tới, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế, xã hội phục hồi sau đại dịch.

Tuy nhiên, việc cả nước đang dần mở cửa lại các hoạt động phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội lại vô tình dẫn đến việc số ca nhiễm Covid-19 sau Tết sẽ có thể tăng, nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng cũng sẽ cao, bao gồm nguyên nhân bởi biến thể Omicron.

Ngành y tế tổ chức tiêm chủng xuyên Tết - Ảnh: SKDS

Ngoài ra, lãnh đạo Bộ Y tế cũng đưa ra cảnh báo rằng nếu không có sự kiểm soát kịp thời thì số ca mắc sẽ tăng cao quá mức gây ra sự quá tải đè nặng lên hệ thống y tế dẫn đến các trường hợp tử vong ngoài ý muốn. Vì vậy, Bộ Y tế đã đề nghị các địa phương hãy tiếp tục công tác giám sát và quản lý chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh để bảo đảm công tác phòng, chống dịch được diễn ra thuận lợi. Đồng thời, thường xuyên cập nhật, tổ chức triển khai các hướng dẫn phòng, chống dịch, chẩn đoán, điều trị người bệnh Covid-19 của Bộ Y tế trong và sau Tết.

Covid-19 không nguy hiểm hơn là bao so với cúm mùa thông thường Các số liệu từ một nghiên cứu ở Anh Quốc cho thấy, ở thời điểm hiện tại thì Covid-19 không có nhiều nguy hiểm đáng kể hơn so với bệnh cúm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tiem-an-nguy-co-so-ca-mac-covid-19-gia-tang-sau-tet-448691.html