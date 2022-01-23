Tuy tỉ lệ trường hợp tử vong vì Covid-19 ở Việt Nam đã giảm so với thời kỳ tháng 8, tháng 9/2021 nhưng vẫn còn ở mức cao vì một số nguyên nhân.

Theo VietNamNet, thông tin từ Bộ Y tế cho biết, số ca tử vong vì Covid-19 ở nước ta trung bình trong 7 ngày qua là 159 ca/ngày - đã giảm so với thời kỳ tháng 8, tháng 9/2021 nhưng vẫn nằm ở mức cao. Lý giải cho việc này, Bộ Y tế đánh giá là do một số hạn chế, bất cập trong thu dung điều trị tại các cơ sở y tế. Cụ thể, phương châm "4 tại chỗ" vẫn còn chưa được chủ động thực hiện tại một số địa phương vì các hạn chế về nhân lực, thuốc, thiết bị, vật tư,.. Hơn nữ, một vài địa phương tại phía Nam đã gặp nhiều khó khăn trong việc điều trị bệnh nhân chuyển nặng, bệnh nhân nặng vì vấn đề nhân lực còn phải dựa nhiều vào lực lượng hỗ trợ của Trung ương.

Các nhân viên y tế trong bệnh viện điều trị Covid-19 ở Hà Nội - Ảnh: VietNamNet Sau hai năm chống lại dịch Covid-19, ngành y tế đã ghi nhận hàng nghìn trường hợp xin nghỉ việc, thôi việc,... vì nhiều cán bộ nhân viên y tế đã rất mệt mỏi do phải liên tục làm việc trong môi trường lây nhiễm dịch bệnh cao trong thời gian dài, gây ra các sang chấn tâm lý và sự quá tải về công việc. Cơ sở vật chất của nhiều cơ sở khám chữa bệnh gặp nhiều khó khăn và còn hạn chế vì chưa đáp ứng được yêu cầu thu dung điều trị người bệnh Covid-19 nặng, nguy kịch.

Ngoài ra, thống kê cho thấy, nhiều địa phương chưa tiến hành triển khai sát với hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2, dẫn đến trường hợp nhiều người có nguy cơ cao, rất cao phải điều trị tại nhà; quản lý F0 tại nhà chưa thật sự tốt như mong đợi. Một số trường hợp F0 còn tự phát hiện nhưng lại không thông báo cho cơ sở y tế, một số trường hợp F0 khác thì có tiến hành báo cáo nhưng chưa được can thiệp kịp thời. Lấy mẫu xét nghiệm người nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: VietNamNet “Người bệnh nặng đến các cơ sở tầng 3 ở giai đoạn muộn do tự điều trị tại nhà hoặc chuyển tuyến dưới chậm. Điều phối chuyển viện, chuyển tầng chưa hợp lý, một số tỉnh chưa triển khai quản lý tại nhà các trường hợp không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, gây quá tải hệ thống bệnh viện." - Bộ Y tế cho hay. Lý do cuối cùng là nhiều người bệnh vẫn sử dụng thuốc tại nhà và chưa theo hướng dẫn từ Bộ Y tế. Ghi nhận nhiều người là F0 nhưng dùng các loại thuốc chống đông, chống viêm quá sớm và còn có nhiều địa phương chưa đầu tư tăng cường năng lực hồi sức tích cực.

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