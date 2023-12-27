Người phụ nữ nhập viện cấp cứu sau khi uống 'thuốc trị tiểu đường 3 đời' có chứa chất cấm Phenformin

Nữ bệnh nhân 54 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng và toan chuyển hóa nặng sau khi uống thuốc chứa chất cấm bị cấm sử dụng trên toàn thế giới từ những năm 1970.

Dẫn theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, ngày 27/12, PGS.TS Trần Việt Hùng - Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM cho biết, đơn vị vừa phát hiện ra sản phẩm thuốc trị tiểu đường có thành phần dương tính với Phenformin.

Được biết, ngày 05/12/2023, Bệnh viện Thống Nhất đã gửi đến Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM một túi nilon bên trong có chứa 17 viên hoàn màu vàng nhạt, ghi là "thuốc trị tiểu đường 3 đời" đề nghị Viện hỗ trợ phân tích định tính, định lượng Phenformin.

Kết quả phân tích cho thấy trong mẫu thử dương tính với Phenformin, hàm lượng Phenformin có trong một viên hoàn là 25,85 mg.

Trước đó, khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Thống Nhất tiếp nhận bệnh nhân nữ Đ.T.T, 54 tuổi, ngụ tại quận Tân Phú, TPHCM nhập viện trong tình trạng đạu bụng và toan chuyển hoá rất nặng.

Loại thuốc dương tính với Phenformin được gửi đến Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM kiểm nghiệm - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Bác sĩ Hoàng Ngọc Ánh, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực Chống độc cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ngộ độc thuốc, bác sĩ nghĩ nhiều tới ngộ độc Phenformin. Ngay sau đó bệnh nhân được hồi sức và lọc máu.

Theo thông tin từ Người Lao Động, bà T. nghe theo người quen mua thuốc giảm tễ "3 đời trị tiểu đường" về uống. Sau khi sử dụng được vài viên thì bà bị ngộ độc, phải vào viện cấp cứu. Số thuốc bà sử dụng còn sót lại được Bệnh viện Thống Nhất chuyển tới Viện Kiểm nghiệm Thuốc TP HCM để phân tích, đánh giá.

Theo PGS-TS Trần Việt Hùng, phenformin là thuốc điều trị đái tháo đường nhưng không còn được cấp phép lưu hành tại nhiều nước trên thế giới và Việt Nam, do nguy cơ nhiễm toan chuyển hóa, thậm chí gây tử vong. Tuy nhiên, hiện nay phenformin vẫn bị sử dụng để trộn vào các chế phẩm y học cổ truyền lưu hành bất hợp pháp ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Viện Kiểm nghiệm Thuốc TP HCM khuyến cáo người dân không mua, bán, sử dụng các sản phẩm thuốc không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Nếu phát hiện các sản phẩm thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ cần báo ngay cho các cơ quan chức năng để kịp thời có biện pháp xử lý.

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