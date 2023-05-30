Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.611.376 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.342 ca nhiễm).

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 30/5 cho biết có 652 ca mắc COVID-19 mới, giảm nhẹ so với hôm qua. Trong ngày có 273 bệnh nhân khỏi, bệnh nhân thở oxy tăng lên 63 ca.

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 273 ca

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.637.927 ca

2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 63 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 50 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 7 ca

- Thở máy không xâm lấn: 3 ca

- Thở máy xâm lấn: 3 ca

- ECMO: 0 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày ghi nhận 0 ca tử vong.

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 0 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

- Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/231 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/50 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/50 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Dẫn tin từ Tạp chí điện tử Thương hiệu và Công luận, trong ngày 29/5 có 606 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.408.987 liều.

Tình hình tiêm vaccine Covid-19:

Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.741.054 liều: Mũi 1 là 70.909.201 liều; Mũi 2 là 68.455.683 liều; Mũi bổ sung là 14.344.121 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.133.593 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.898.456 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.543 liều: Mũi 1 là 9.130.889 liều; Mũi 2 là 9.021.366 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.288 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.702.390 liều: Mũi 1 là 10.227.846 liều; Mũi 2 là 8.474.544 liều.