Mối nguy hại trong một loại siro ho của Ấn Độ, WHO lên tiếng cảnh báo

Tin y tế 13/01/2023 11:13

Một loại siro ho của Ấn Độ có thể gây tử vong được WHO cảnh báo.

Theo Zing News, tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm 11/1 cảnh báo hai loại siro ho do công ty Marion Biotech của Ấn Độ sản xuất không nên được sử dụng cho trẻ em, Reuters đưa tin.

Đây là hai loại siro ho liên quan tới cái chết của 19 trẻ em ở Uzbekistan. Theo phân tích của Bộ Y tế Uzbekistan, hai loại siro - có tên Ambronol và DOK-1 Max - chứa ethylene glycol, một hợp chất nguy hiểm.

Bên cạnh đó, các nạn nhân cũng sử dụng siro với liều lượng cao hơn khuyến cáo. Trong một số trường hợp, cha mẹ nạn nhân nhầm đây là thuốc trị cảm thông thường. Ở một số trường hợp khác, họ làm theo khuyến cáo của dược sĩ.

WHO cho biết Marion Biotech chưa đảm bảo với tổ chức này về chất lượng và mức độ an toàn của sản phẩm. Ngay sau khi thông tin về các ca tử vong tại Uzbekistan được công bố, Bộ Y tế Ấn Độ đã đình chỉ hoạt động sản xuất của công ty này.

Mối nguy hại trong một loại siro ho của Ấn Độ, WHO lên tiếng cảnh báo - Ảnh 1
Hai loại siro ho Ấn Độ bị WHO cảnh báo. Ảnh: Internet

Bang Uttar Pradesh của Ấn Độ cũng đã tạm đình chỉ giấy phép sản xuất của Marion Biotech. Tại Uzbekistan, lực lượng an ninh đã bắt giữ bốn người để điều tra.

Cũng theo Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trước đó, ít nhất 70 trẻ em tại Gambia đã thiệt mạng sau khi uống các loại siro ho và cảm lạnh của công ty Maiden Pharmaceuticals, có trụ sở tại New Delhi (Ấn Độ).

Tháng 10.2022, WHO cho biết kết quả phân tích trong phòng thí nghiệm đối với 4 sản phẩm siro của Maiden Pharmaceuticals xác nhận lượng diethylene glycol và ethylene glycol có thể gây độc. Đặc biệt, lượng chì ở mức "không thể chấp nhận được" và có thể gây tổn thương thận cấp tính.

Ấn Độ có ngành công nghiệp sản xuất thuốc trị giá 42 tỉ USD. Nước này cung cấp nhiều loại thuốc generic giá rẻ được bán tại các hiệu thuốc của Mỹ và hàng trăm quốc gia trên toàn cầu. Tuy nhiên, một số loại thuốc được sản xuất ở quốc gia Nam Á này là nguồn gốc của nhiều vụ bê bối sản xuất trong những năm gần đây, bao gồm cả việc xuất khẩu thuốc tim bị nhiễm độc.

 

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Thông tin từ địa phương này cho biết, số lượng trẻ nhập viện điều trị có dấu hiệu tăng vào cuối mùa đông, đầu mùa xuân. Tuy nhiên, cha mẹ không nên quá lo lắng.

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Từ khóa:   tin y tế tin sức khỏe siro ho Ấn Độ

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