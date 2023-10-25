Trước đó, chiều 24/10, Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường Công an quận Thanh Khê tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ ID Korea (số 265-267 Hùng Vương, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) do ông Đ.X.T (sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) làm chủ.

Theo thông tin từ báo Kinh tế Đô thị, ngày 25/10, Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường Công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý cơ sở thẩm mỹ để nhân viên không có bất cứ bằng cấp thực hiện nâng ngực cho khách.

Đồng thời, dẫn tin từ Người Lao Động, công an phát hiện bác sĩ thẩm mỹ của cơ sở là bà L.T.H (SN 1999, trú huyện Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đang thực hiện dịch vụ "nâng ngực" cho một khách hàng.

Thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hợp đồng thu gom chất thải nguy hại theo quy định, không trang bị thùng rác chuyên dụng để thu gom, lưu giữ rác thải y tế, rác thải nguy hại tại cơ sở.

Bà H. cho biết mình mới chỉ tốt nghiệp cấp THPT, chưa từng được đào tạo chuyên môn, không có bất kỳ bằng cấp, chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

Tuy nhiên, quá trình làm việc, bà H. được nhân viên marketing của cơ sở giới thiệu là "Bác sĩ thẩm mỹ giỏi nhất Đà Nẵng".

Công an xác định thêm, trước khi thực hiện phẫu thuật, "bác sĩ" H. cũng khám sức khỏe, lấy máu của khách hàng để xét nghiệm nhưng sau đó đều cho vào…thùng rác trên tầng 3 của cơ sở. Số máu này không được bảo quản, rơi vãi ra xung quanh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm nguy hiểm

Bà H. khai nhận thủ thuật khám sức khỏe, lấy máu chỉ để tăng lòng tin về tính chuyên nghiệp của cơ sở mà không có bất kỳ hoạt động xét nghiệm nào.

Cơ sở thẩm mỹ ID Korea để nhân viên không bằng cấp chuyên môn thực hiện nâng ngực cho khách - Ảnh: Kinh tế Đô thị

Công an xác định, cơ sở ID Korea nói trên hoạt động kinh doanh dịch vụ Spa, thẩm mỹ và thực hiện các thủ thuật gồm: nâng ngực, nâng mũi, dùng máy can thiệp, tiêm Filler và các dược chất khác… nhưng không có văn bản thông báo đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ của Sở Y tế TP Đà Nẵng.

Ngoài ra, cơ sở có sử dụng thuốc để tiêm và thực hiện dịch vụ can thiệp "Nâng ngực" cho một khách hàng trong khi cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ.