Cấp cứu thành công bé gái bị phù nề lưỡi và bầm tím cơ thể do bất cẩn của cha mẹ

Tin y tế 12/04/2023 12:18

Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết vừa cấp cứu thành công bé gái 15 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long bị sưng góc hàm, đau tê đầu lưỡi, khó thở sau khi ăn súp cua

Theo thông tin Người lao động, bác sĩ Trần Đăng Khoa, Trưởng Khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, cho biết bệnh nhi nhập viện trong tình trạng mệt, sưng góc hàm. Sau đó, tình trạng diễn tiến nhanh với tri giác lơ mơ, bứt rứt, khó thở, phù nề vùng cổ, lưỡi phù nề và tím tăng dần, huyết áp giảm dần, mạch dao động. 

Cấp cứu thành công bé gái bị phù nề lưỡi và bầm tím cơ thể do bất cẩn của cha mẹ - Ảnh 1
Bệnh nhi được suất viện sau 4 ngày điều trị tích cực tại bệnh viện - Ảnh: Người lao động

Sau khi tiếp nhận, bé được xử trí theo phác đồ chống sốc của Bộ Y tế: tiêm Adrenalin, Solumedrol, Dimedrol, thở oxy, dịch truyền. Sau hội chẩn nhanh giữa các chuyên khoa, nhận định bé Phù Quincke do dị ứng hải sản, ê-kíp tiến hành phun khí dung Adrenalin kết hợp Zensonide liên tục, tiên lượng nặng có thể phải mở khí quản để giải quyết tình trạng suy hô hấp.

Bác sĩ cùng e-kíp cứu chữa, sau hơn 40 phút cấp cứu tình trạng nặng của bé dần ổn định, tỉnh táo hơn, giảm khó thở và được chuyển lên khoa Nhi điều trị tích cực và chăm sóc theo dõi.

Hiện tại, sau 4 ngày điều trị, bé tỉnh táo hoàn toàn, nói chuyện được, hết phù nề lưỡi và vùng cổ 2 bên, ăn uống được nên được xuất viện và hẹn tái khám theo lịch. Qua trường hợp này, bác sĩ Khoa khuyến cáo phụ huynh hết sức cẩn trọng trong vấn đề ăn uống, đặc biệt là các trẻ có cơ địa dị ứng. 

"Nếu trẻ có các biểu hiện mệt, khó thở, mày đay sau ăn các thức ăn, thuốc uống nghi ngờ dị ứng thì nên đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được khám và xử trí kịp thời" - bác sĩ Khoa nói.

Trước đó, Báo Cao Bằng thông tin, khoảng 3 giờ ngày 30/10, Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Lạc tiếp nhận và cấp cứu thành công cháu Hoàng A Cau, sinh ngày 03/1/2013, dân tộc Mông, trú tại Khuổi Bon, xã Lý Bôn (Bảo Lâm) bị ngộ độc lá ngón. 

Cấp cứu thành công bé gái bị phù nề lưỡi và bầm tím cơ thể do bất cẩn của cha mẹ - Ảnh 2

Bé Hoàng A Cau hiện được theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Lạc -

Ảnh: Báo Cao Bằng 

Vụ nhiều học sinh ở trường tiểu học Kim Giang ngộ độc thực phẩm: Đã tìm ra nguyên nhân chính, xử phạt công ty cung cấp thức ăn 180 triệu đồng

Vụ nhiều học sinh ở trường tiểu học Kim Giang ngộ độc thực phẩm: Đã tìm ra nguyên nhân chính, xử phạt công ty cung cấp thức ăn 180 triệu đồng

Đơn vị cung cấp thức ăn đã bị xử phạt hành chính do món gà chứa vi khuẩn tụ cầu vàng gây ngộ độc.

Xem thêm
Từ khóa:   ngo doc be gai tin nong

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 51 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 4 giờ 51 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg