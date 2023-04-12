Cấp cứu thành công bé gái bị phù nề lưỡi và bầm tím cơ thể do bất cẩn của cha mẹ

Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết vừa cấp cứu thành công bé gái 15 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long bị sưng góc hàm, đau tê đầu lưỡi, khó thở sau khi ăn súp cua

Theo thông tin Người lao động, bác sĩ Trần Đăng Khoa, Trưởng Khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, cho biết bệnh nhi nhập viện trong tình trạng mệt, sưng góc hàm. Sau đó, tình trạng diễn tiến nhanh với tri giác lơ mơ, bứt rứt, khó thở, phù nề vùng cổ, lưỡi phù nề và tím tăng dần, huyết áp giảm dần, mạch dao động.

Bệnh nhi được suất viện sau 4 ngày điều trị tích cực tại bệnh viện - Ảnh: Người lao động

Sau khi tiếp nhận, bé được xử trí theo phác đồ chống sốc của Bộ Y tế: tiêm Adrenalin, Solumedrol, Dimedrol, thở oxy, dịch truyền. Sau hội chẩn nhanh giữa các chuyên khoa, nhận định bé Phù Quincke do dị ứng hải sản, ê-kíp tiến hành phun khí dung Adrenalin kết hợp Zensonide liên tục, tiên lượng nặng có thể phải mở khí quản để giải quyết tình trạng suy hô hấp.

Bác sĩ cùng e-kíp cứu chữa, sau hơn 40 phút cấp cứu tình trạng nặng của bé dần ổn định, tỉnh táo hơn, giảm khó thở và được chuyển lên khoa Nhi điều trị tích cực và chăm sóc theo dõi.

Hiện tại, sau 4 ngày điều trị, bé tỉnh táo hoàn toàn, nói chuyện được, hết phù nề lưỡi và vùng cổ 2 bên, ăn uống được nên được xuất viện và hẹn tái khám theo lịch. Qua trường hợp này, bác sĩ Khoa khuyến cáo phụ huynh hết sức cẩn trọng trong vấn đề ăn uống, đặc biệt là các trẻ có cơ địa dị ứng.

"Nếu trẻ có các biểu hiện mệt, khó thở, mày đay sau ăn các thức ăn, thuốc uống nghi ngờ dị ứng thì nên đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được khám và xử trí kịp thời" - bác sĩ Khoa nói.

Trước đó, Báo Cao Bằng thông tin, khoảng 3 giờ ngày 30/10, Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Lạc tiếp nhận và cấp cứu thành công cháu Hoàng A Cau, sinh ngày 03/1/2013, dân tộc Mông, trú tại Khuổi Bon, xã Lý Bôn (Bảo Lâm) bị ngộ độc lá ngón.

Bé Hoàng A Cau hiện được theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Lạc - Ảnh: Báo Cao Bằng

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