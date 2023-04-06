Cận cảnh quá trình bóc tách 28 chiếc răng trong khối u ở hàm của bé trai 9 tuổi

Tin y tế 06/04/2023 11:53

Ngày 5/3, bác sĩ Trịnh Thị Thanh Loan, Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, đã phẫu thuật bóc tách 28 chiếc răng to, nhỏ khác nhau trong khối u quái của bé trai 9 tuổi

Theo thông tin VnExpress, ngày 5/3, bác sĩ Trịnh Thị Thanh Loan, Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, cho biết đã phẫu thuật bóc tách khối u răng cho bệnh nhân. Bác sĩ cùng ê-kíp vừa loại bỏ hơn 28 răng lớn nhỏ khác nhau trong khối u răng của bệnh nhi 9 tuổi. Những khối u như thế này còn được gọi là u quái.

Cận cảnh quá trình bóc tách 28 chiếc răng trong khối u ở hàm của bé trai 9 tuổi - Ảnh 1
Những chiếc răng lớn nhỏ trong khối u được gắp ra ngoài. Ảnh: VnExpress

Gia đình bệnh nhân cho biết, trước đó khám và được phát hiện có khối u răng phức hợp. Bệnh nhi được chỉ định phẫu loại bỏ khối u răng. 

Báo Vietnamnet thông tin thêm, bác sĩ Loan, u răng là bệnh lý nha khoa nghiêm trọng, chủ yếu gặp ở độ tuổi thanh thiếu niên. Bệnh khó phát hiện vì khối u tiến triển âm thầm, không gây đau nhức. Có trường hợp khối u gây đau nhưng dễ nhầm lẫn với đau nhức do sâu răng hay các bệnh lý răng miệng khác, dẫn đến chủ quan hoặc điều trị sai cách, không triệt để, khiến bệnh càng nặng. Nếu để lâu, khối u có thể phát triển to gây biến dạng mặt, phá hủy xương, chèn ép dây thần kinh, ảnh hướng đến các răng khác.

Bác sĩ khuyên, để phòng ngừa u răng, người dân nên đi khám và chụp X-quang răng định kỳ 6 tháng hoặc một năm một lần.

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