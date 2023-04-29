Hiện nay hầu hết các nước đã mở cửa, nới lỏng toàn bộ các biện pháp phòng chống covid-19 .topic'>dịch COVID-19 (kể cả ở những nước có sự lây nhiễm cao); cùng đó nhu cầu giao thương, du lịch của người dân sau 3 năm đại dịch gia tăng rất lớn (nhất là trong thời gian nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày 30/4-1/5/2023 gây nguy cơ cao lây lan dịch bệnh truyền nhiễm.

Theo báo Sức khỏe và Đời sống, Thứ trưởng Bộ Y tế ký ban hành cho biết, trong tháng 4/2023, một số bệnh truyền nhiễm gây dịch nguy hiểm đã ghi nhận số mắc gia tăng mạnh so với 3 tháng đầu năm như COVID-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng.

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày 30/4-1/5/2023, không để dịch bùng phát, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai các nội dung, cụ thể:

Quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện nghiêm việc thường xuyên cập nhật, đánh giá cấp độ dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế về hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" để kịp thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp theo cấp độ dịch; Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2023 ban hành kèm Quyết định số 1331/QĐ-BYT ngày 10/3/2023;

Chú trọng triển khai công tác phòng chống dịch bệnh tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó tiếp cận dịch vụ y tế, vùng đồng bào dân tộc sinh sống, khu vực di biến động về dân cư và nơi có tỷ lệ tiêm chủng chưa cao.

Có phương án cụ thể sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch bệnh trên địa bàn trước, trong và sau thời gian nghỉ lễ; tổ chức thường trực phòng chống dịch tại tất cả các tuyến, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể.

Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện khẩn trương rà soát tình hình trang thiết bị, vật tư, hóa chất, test xét nghiệm COVID-19… hiện tồn và có phương án mua sắm bổ sung kịp thời để phục vụ công tác chống dịch. Ảnh: Internet

Theo Người Lao Động, ngày 28-4, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cho biết tại cuộc họp giao ban trực tuyến về công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân COVID-19 với các bệnh viện trên địa bàn TP, lãnh đạo ngành y tế TP cho biết TP sẽ chủ động kích hoạt Bệnh viện dã chiến số 13 khi cần thiết.

Theo đó, số bệnh nhân mắc COVID-19 nhập viện điều trị đang gia tăng, hầu hết là người thuộc nhóm nguy cơ. Trước tình hình này, các bệnh viện đã triển khai lại các khu cách ly để điều trị người mắc COVID-19.

Sở Y tế TP HCM cho biết ngành y tế luôn trong tư thế sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến dịch, đặc biệt trong dịp lễ sắp tới, với tinh thần không lơ là, chủ quan nhưng cũng không hoang mang, lo sợ quá mức.

Bên cạnh đó, Sở Y tế TP cũng lưu ý, các bệnh viện cần tập trung điều trị, chăm sóc bệnh nhân COVID-19 thuộc nhóm nguy cơ. Trong đó, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới sẽ là bệnh viện tuyến cuối tiếp nhận những ca COVID-19 nặng từ các bệnh viện khác; sau khi đã hội chẩn đầy đủ để bảo đảm chỉ chuyển những bệnh nhân nặng do COVID-19.

Đối với các bệnh nhân nặng do bệnh lý khác kèm mắc COVID-19 thì các bệnh viện giữ lại điều trị tại khu vực cách ly. Riêng Bệnh viện dã chiến số 13 sẽ được kích hoạt để chủ động tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 nặng khi Bệnh viện Bệnh nhiệt đới có trên 50 ca nặng.

Ngoài ra, để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, và nhất là triển khai hiệu quả "Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ", ngành y tế TP cũng yêu cầu các bệnh viện cần chủ động rà soát tình trạng tiêm vắc-xin phòng COVID-19 của người dân thuộc nhóm nguy cơ khi đến khám, chữa bệnh. Nếu tiêm chưa đủ mũi thì thực hiện tiêm chủng cho người dân ngay tại bệnh viện.