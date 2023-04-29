Bộ Y tế: Nguy cơ lây lan dịch bệnh trong kỳ nghỉ lễ, sẵn sàng kích hoạt bệnh viện dã chiến

Tin y tế 29/04/2023 06:08

Trong dịp nghỉ lễ, nhu cầu giao thương, du lịch của người dân sau 3 năm đại dịch gia tăng rất lớn gây nguy cơ cao lây lan dịch bệnh truyền nhiễm.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phố trực thuộc Trung ương về tăng cường công tác phòng, chống dịch trước, trong, sau dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và ngày 30/4-1/5.

Trong tháng 4, một số bệnh truyền nhiễm gây dịch nguy hiểm đã ghi nhận số mắc gia tăng mạnh so với 3 tháng đầu năm như Covid-19, tay chân miệng, sốt xuất huyết.

Trong dịp nghỉ lễ, nhu cầu giao thương, du lịch của người dân sau 3 năm đại dịch gia tăng rất lớn gây nguy cơ cao lây lan dịch bệnh truyền nhiễm. Vì vậy, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai các nội dung, cụ thể:

Bộ Y tế: Nguy cơ lây lan dịch bệnh trong kỳ nghỉ lễ, sẵn sàng kích hoạt bệnh viện dã chiến - Ảnh 1
 Các địa phương cần có các phương án sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch bệnh trên địa bàn trong thời gian nghỉ lễ. Ảnh: Internet

Quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện nghiêm việc thường xuyên cập nhật, đánh giá cấp độ dịch. Chú trọng phòng chống dịch ở các vùng sâu, vùng xa, khó khăn về y tế, khu vực có tỷ lệ tiêm chủng chưa cao.

Ngoài ra, các địa phương cần có các phương án sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch bệnh trên địa bàn trong thời gian nghỉ lễ. Tăng cường giám sát để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Các địa phương chủ động công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn; tăng cường giám sát tại các cửa khẩu, trong các cơ sở y tế và tại cộng đồng để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Chủ động phát hiện sớm các biến thể mới của virus. Bảo đảm năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Bộ Y tế: Nguy cơ lây lan dịch bệnh trong kỳ nghỉ lễ, sẵn sàng kích hoạt bệnh viện dã chiến - Ảnh 2
Sở Y tế TP HCM cho biết ngành y tế luôn trong tư thế sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến dịch, đặc biệt trong dịp lễ sắp tới. Kích hoạt bệnh viện dã chiến số 13. Ảnh: Internet

Tăng cường các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong bệnh viện, chú trọng bảo vệ người bệnh thuộc nhóm có nguy cơ cao (như phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi,...).

Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương huy động sự tham gia của chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể để triển khai quyết liệt việc rà soát, vận động các đối tượng tham gia tiêm chủng, nhất là với các nhóm có nguy cơ cao như nhóm người cao tuổi, nhóm di biến động, người mắc bệnh nền, người bị suy giảm miễn dịch và phụ nữ mang thai.

Cũng theo thông tin từ Báo Người Lao Động, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cho biết tại cuộc họp giao ban trực tuyến về công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân COVID-19 với các bệnh viện trên địa bàn TP, lãnh đạo ngành y tế TP cho biết TP sẽ chủ động kích hoạt Bệnh viện dã chiến số 13 khi cần thiết.

Theo đó, số bệnh nhân mắc COVID-19 nhập viện điều trị đang gia tăng, hầu hết là người thuộc nhóm nguy cơ. Trước tình hình này, các bệnh viện đã triển khai lại các khu cách ly để điều trị người mắc COVID-19.

Sở Y tế TP HCM cho biết ngành y tế luôn trong tư thế sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến dịch, đặc biệt trong dịp lễ sắp tới, với tinh thần không lơ là, chủ quan nhưng cũng không hoang mang, lo sợ quá mức.

Bên cạnh đó, Sở Y tế TP cũng lưu ý, các bệnh viện cần tập trung điều trị, chăm sóc bệnh nhân COVID-19 thuộc nhóm nguy cơ. Trong đó, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới sẽ là bệnh viện tuyến cuối tiếp nhận những ca COVID-19 nặng từ các bệnh viện khác; sau khi đã hội chẩn đầy đủ để bảo đảm chỉ chuyển những bệnh nhân nặng do COVID-19.Đối với các bệnh nhân nặng do bệnh lý khác kèm mắc COVID-19 thì các bệnh viện giữ lại điều trị tại khu vực cách ly. Riêng Bệnh viện dã chiến số 13 sẽ được kích hoạt để chủ động tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 nặng khi Bệnh viện Bệnh nhiệt đới có trên 50 ca nặng.

 

Bộ Y tế: Tăng cường phòng, chống COVID-19, các dịch bệnh trong và sau lễ Giỗ Tổ, 30/4 và 1/5

Bộ Y tế: Tăng cường phòng, chống COVID-19, các dịch bệnh trong và sau lễ Giỗ Tổ, 30/4 và 1/5

Trước, trong, và sau dịp lễ, Bộ Y tế đã có văn bản gửi đến các tỉnh, thành phố phố trực thuộc Trung ương về tăng cường công tác phòng, chống dịch.

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Từ khóa:   covid-19 dịch covid-19 tin y tế

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