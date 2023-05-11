Bộ Y tế chính thức phản hồi về sự cố tiêm vaccine hết hạn cho trẻ tại Thanh Hóa?

Tin y tế 11/05/2023 16:31

Theo báo cáo của Trung tâm, sáng 9/5, Trạm Y tế đã tiêm vaccine Hexaxim mũi 1 hết hạn tháng  3/2023 cho 4/6 trẻ từ 2 tháng đến 4 tháng tuổi.

Theo thông tin từ báo Kinh tế và đô thị, chiều 11/5, thông tin từ Bộ Y tế cho biết, liên quan đến việc tiêm vaccine hết hạn cho trẻ em tại Thanh Hóa, ngày 11/5, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã gửi Công điện số 510/CĐ-DP đến Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa.

Công điện nêu rõ, ngày 11/5/2023, Cục Y tế dự phòng nhận được báo cáo số 599/KSBT-PCBTN của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đề ngày 10/5/2023 về sự cố tiêm chủng tại Trạm Y tế Thăng Bình, huyện Nông Cống.

Theo báo cáo của Trung tâm, sáng 9/5, Trạm Y tế đã tiêm vaccine Hexaxim mũi 1 hết hạn tháng  3/2023 cho 4/6 trẻ từ 2 tháng đến 4 tháng tuổi.

Thực hiện công tác quản lý sử dụng vaccine theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và các quy định của Bộ Y tế về tiêm chủng, Cục Y tế dự phòng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các nội dung:

Sở Y tế tổ chức điều tra, họp Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin để đánh giá, kết luận về trường hợp nêu trên, triển khai các hoạt động khắc phục sự cố và báo cáo theo quy định.

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm và nghiêm túc chấn  chỉnh việc thực hiện quy trình tiêm chủng tại địa phương, không để xảy ra các sai sót trong quá trình thực hiện tiêm chủng.

Đơn vị rà soát lại toàn bộ quy trình tiêm chủng để chấn chỉnh hoạt động tiêm chủng trên địa bàn. Tổ chức tập huấn lại cho cán bộ tham gia công tác tiêm chủng trên địa bàn trong trường hợp cần thiết để đảm bảo thực hành tiêm chủng an toàn theo quy định.

Đồng thời chỉ đạo các đơn vị truyền thông tại địa phương thực hiện truyền thông đầy đủ tránh gây hoang mang cho người dân.

Ngoài ra, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật cho địa phương trong việc điều tra, xác minh nguyên nhân sự cố sau tiêm chủng và đề xuất các hoạt động khắc phục sự cố trong thời gian tới.

Bộ Y tế chính thức phản hồi về sự cố tiêm vaccine hết hạn cho trẻ tại Thanh Hóa? - Ảnh 1
Caccine Hexaxim hết hạn được tiêm cho 6 trẻ nhỏ - Ảnh: Kinh tế và đô thị

Trước đó, như thông tin từ VTV, ngày 9/5, Trạm Y tế xã Thăng Bình, huyện Nông Cống, triển khai hoạt động tiêm chủng vaccine dịch vụ cho 15 trẻ trong độ tuổi tiêm chủng trên địa bàn, trong đó có 6 liều vaccine 6 trong 1 Hexaxim (Pháp); 9 liều vaccine phế cầu (Bỉ) và một liều vaccine phòng Rotavirus (Việt Nam).

Sau khi tiêm, Trạm Y tế xã Thăng Bình đã cung cấp vỏ giấy của các lọ vaccine cho các gia đình cầm về theo dõi. Đến 10h cùng ngày, các gia đình có trẻ được tiêm mũi vaccine 6 trong 1 đã phản ánh lại với Trạm Y tế xã Thăng Bình là trên vỏ hộp vaccine ghi hạn sử dụng là tháng 3/2023.

Cán bộ y tế xã Thăng Bình đã kiểm tra lại các mẫu lưu vỏ lọ vaccine và phát hiện trong 6 lọ vaccine Hexaxim, có 4 lọ có hạn sử dụng đến tháng 3/2023, hai lọ còn lại có hạn sử dụng đến tháng 5/2024.

Ngay lập tức lực lượng y tế, lãnh đạo xã Thăng Bình đã có mặt tại các gia đình để kiểm tra tình trạng sức khỏe của các cháu bé và phối hợp với gia đình bố trí phương tiện đưa các cháu xuống Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để theo dõi sức khỏe. Hiện sức khỏe các bé không có gì bất thường.

Trưởng trạm Y tế xã Thăng Bình thừa nhận sai sót nói trên là do sơ xuất của cán bộ tiêm chủng đã không thực hiện theo đúng quy trình tiêm chủng an toàn, không kiểm tra, đối chiếu kỹ các hạn sử dụng trên vỏ hộp thuốc và lọ vaccine, trong khi đây là một quy trình bắt buộc.

Tình hình sức khoẻ của các bé bị tiêm vắc xin 6 trong 1 hết hạn sử dụng?

Tình hình sức khoẻ của các bé bị tiêm vắc xin 6 trong 1 hết hạn sử dụng?

Ngày 10/5, Trạm trưởng Trạm y tế xã Thăng Bình (Thanh Hóa) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nhân viên y tế của Trạm đã tiêm 4 liều vắc xin 6 trong 1 hết hạn sử dụng cho 4 bé.

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