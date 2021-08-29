Bộ Y tế chính thức lên tiếng về Địa long: Dùng để chữa bệnh Covid-19 là nghiêm cấm, rất có hại

Tin y tế 29/08/2021 16:57

PGS. TS Phạm Vũ Khánh cho biết đối với việc dùng địa long tươi chữa bệnh Covid-19 là nghiêm cấm, rất có hại. Nhiều người nhiễm Covid-19 có những triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, đại tiện lỏng mà dùng địa long thì tình trạng bệnh càng nặng thêm rất nhiều.

Theo thông tin từ Đại Đoàn Kết, chiều ngày 29/8, Bộ Y tế khẳng định, chưa cấp phép lưu hành cho bất kỳ sản phẩm có thành phần Địa long nào có tác dụng hỗ trợ, điều trị Covid-19, cũng chưa nhận được bất kỳ báo cáo khoa học nào chứng minh hiệu quả hỗ trợ điều trị Covid-19 của Địa long.

Hiện nay, một số cá nhân sử dụng mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải, chia sẻ những thông tin không chính xác, không có căn cứ khoa học, chưa được kiểm chứng về tác dụng hỗ trợ, điều trị Covid-19 của dược liệu Địa long trong thời gian qua.

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Nhiều người chia sẻ công dụng của Địa long - Ảnh chụp màn hình

Để đảm bảo an toàn, hiệu quả người dân không tự ý mua, sử dụng dược liệu, các sản phẩm từ dược liệu theo lời quảng cáo trên mạng xã hội khi thông tin chưa được kiểm chứng và chưa được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền, để tránh tiền mất tật mang.

PGS.TS Phạm Vũ Khánh, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Y dược cổ truyền khẳng định, về nguyên tắc, y học cổ truyền có khả năng “tham gia” chữa trị triệu chứng cho bệnh nhân Covid-19 nhưng không thể để người bệnh tự chữa được. Bởi đây là bệnh cấp tính, người bệnh cần được bác sĩ có chuyên môn khám, tư vấn và kê đơn thuốc.

Trong đó, “địa long” là một vị thuốc Đông y có có thể dùng làm tan huyết, chống đông máu rải rác. Tuy nhiên, không thể tự ý dùng một cách tràn lan, có thể gây nguy hiểm. Bởi bản thân địa long là chất có tính hàn, khi sử dụng cần dùng kèm với một số loại thuốc khác, hơn nữa “thể nhiệt” thì mới được dùng các loại thuốc có tính hàn.

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Dược liệu Địa long - Ảnh minh hoạ: Internet

PGS. TS Phạm Vũ Khánh cũng thông tin thêm, đối với việc dùng địa long tươi chữa bệnh Covid-19 là nghiêm cấm, rất có hại. Nhiều người nhiễm Covid-19 có những triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, đại tiện lỏng mà dùng địa long thì tình trạng bệnh càng nặng thêm rất nhiều.

“Không thể tự ý sử dụng địa long, nếu muốn sử dụng, người bệnh cần được xét nghiệm, khám cụ thể về tình trạng đông máu và các chỉ số khác. Nếu trong trường hợp có thể sử dụng cũng cần dùng đúng liều lượng và người bệnh phải được theo dõi hàng ngày bởi đây là bệnh cấp tính, không thể dùng dài ngày như những loại bệnh mãn tính” - ông Khánh khuyến cáo.

Từ khóa:   Địa long địa long chữa Covid-19 Covid-19

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