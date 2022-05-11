Bộ Y tế: Các địa phương đề xuất nhu cầu tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4 trước ngày 25/5

Bộ Y tế chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4.

Theo VTC news đưa tin, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các địa phương đề xuất nhu cầu vaccine tiêm mũi 4 gửi Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur theo phân vùng quản lý trước 25/5. Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur tổng hợp kết quả gửi về Viện Vệ sinh dịch Trung ương trước 30/5 để Viện tổng hợp và đề xuất số lượng vaccine.

Theo Bộ Y tế, nhóm tiêm mũi 4 là người từ 50 tuổi trở lên; người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp.

Vaccine sử dụng để tiêm là vaccine mRNA (vaccine do hãng Pfizer hoặc Moderna sản xuất), vaccine do Astrazeneca sản xuất, vaccine cùng loại với mũi 3 (mũi nhắc lần 1). Khoảng cách tiêm ít nhất 4 tháng sau mũi 3 (mũi nhắc lần 1). Người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi 3 trì hoãn 3 tháng.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các địa phương đề xuất nhu cầu vaccine tiêm mũi 4 trước ngày 25/5 - Ảnh minh họa: Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin của Sức khỏe và Đời sống, thống kê của Bộ Y tế tính đến 4/5, cả nước tiêm được khoảng 215 triệu liều vaccine COVID-19, tỷ lệ bao phủ liều cơ bản cho người từ 18 tuổi trở lên xấp xỉ 100%. Tỷ lệ bao phủ mũi 1, mũi 2 cho trẻ em từ 12-17 tuổi lần lượt là 100% và 96,4%. Tỷ lệ tiêm mũi 3 (liều nhắc lại) cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 57,5%. Tỷ lệ bao phủ mũi 1 cho trẻ em từ 5-11 tuổi là 13,7%.

Tiêm mũi 4 vaccine Covid-19: Ba nhóm đối tượng ưu tiên cần phải tiêm? Trước tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, việc tiêm phòng vắc-xin Covid-19 đầy đủ luôn là điều quan trọng. Thế nhưng, đối với mũi tiêm thứ 4 thì sao?

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