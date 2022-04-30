Tiêm mũi 4 vaccine Covid-19: Ba nhóm đối tượng ưu tiên cần phải tiêm?

Trước tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, việc tiêm phòng vắc-xin Covid-19 đầy đủ luôn là điều quan trọng. Thế nhưng, đối với mũi tiêm thứ 4 thì sao?

Theo thông tin của Zingnews, hội đồng tư vấn sử dụng vaccine (Bộ Y tế) đã tổ chức họp để xem xét các nội dung về việc triển khai tiêm vaccine, đặc biệt trong đó có 3 nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm nhắc lại lần 2 (mũi 4) gồm:

- Người từ 50 tuổi trở lên.

- Người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng.

- Người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19: cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.

Vaccine sử dụng tiêm mũi 4 là vaccine mRNA (do hãng Pfizer hoặc Moderna sản xuất); vaccine do Astrazeneca sản xuất; vaccine cùng loại với mũi 3. Theo quy định trước đó của Bộ Y tế, mRNA và Astrazeneca là 2 loại vaccine phổ biến tiêm mũi 3.

Khoảng cách tiêm mũi 4:

- Ít nhất là 4 tháng sau mũi 3.

- Người đã mắc Covid-19 sau tiêm mũi 3 thì trì hoãn 3 tháng sau khi khỏi bệnh.

Vaccine sử dụng tiêm mũi 4 là vaccine mRNA (do hãng Pfizer hoặc Moderna sản xuất); vaccine do Astrazeneca sản xuất; vaccine cùng loại với mũi 3 - Ảnh: báo Chính phủ

Trao đổi với Tổ Quốc, BS Lê Tiến Huy - Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Khoa học Y dược cho hay, nguyên nhân phải ưu tiên tiêm nhắc lại lần 2 (mũi 4) với 3 nhóm đối tượng này bởi đây là những nhóm người nếu mắc Covid-19 dễ bị trở nặng, nguy cơ tử vong cao. Những nhóm còn lại đã được bảo vệ ở mũi tiêm thứ 3.

Tuy nhiên, đây chỉ mới là đề xuất, chưa có hướng dẫn chính thức từ Bộ Y tế nên bạn cần chờ đợi thông báo cụ thể trong thời gian tới.

Hà Nội: Ghi nhận thêm 980 ca Covid-19, hơn 51.000 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm vaccine Sở Y tế Hà Nội thông tin, trên địa bàn thành phố ghi nhận 980 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 282 ca cộng đồng và 698 ca đã cách ly.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tiem-mui-4-vaccine-covid-19-ba-nhom-doi-tuong-uu-tien-can-phai-tiem-465548.html