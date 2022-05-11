Bệnh lý hậu COVID-19: Khỏi Covid-19 được 2 tuần, bé gái 15 tuổi đang bình thường bất ngờ mắc MIS-C thể nặng

Tin y tế 11/05/2022 09:04

Đi học trở lại sau khi khỏi Covid-19, bé gái 15 tuổi đột ngột sốt cao 40 độ C, rét run, phát ban toàn thân, kết mạc mắt đỏ, sưng nề mi mắt, lưỡi đỏ, mệt nhiều.

Nguồn tin từ báo Sức Khỏe và Đời Sống, ngày 9/5, BS. Trần Văn Bắc - Phó trưởng Khoa Cấp Cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW cho biết, bệnh viện vừa cứu sống một bé gái 15 tuổi mắc Hội chứng viêm đa hệ thống MIS-C mức độ nặng sau COVID-19. Đáng chú ý, sau khi khỏi COVID, bé đã đi học bình thường nhưng 2 tuần sau đã rơi vào nguy kịch.

Bệnh nhi là người dân tộc Tày, sống ở xã Vị Hà, huyện Bạch Thông, nhập viện BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương vào đầu tháng 4 năm 2022. Trước khi nhiễm COVID-19, bệnh nhân đã được tiêm 2 mũi vaccine COVID-19, mũi 2 đã tiêm cách vào viện 2 tháng.

3 tuần trước vào viện, bệnh nhân có biểu hiện sốt, đau họng, chảy mũi, ho khan, được làm xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính. Sau 10 ngày, bệnh nhân hết các triệu chứng, xét nghiệm test nhanh COVID-19 âm tính, khỏi bệnh và đi học lại bình thường.

Sau khi khỏi COVID-19 được 2 tuần, bệnh nhân đột ngột sốt cao 40 độ C, rét run, kèm theo phát ban sẩn ngứa dạng chấm, nốt toàn thân. Lúc vào viện bệnh nhân có tình trạng ban đỏ toàn thân, kết mạc mắt đỏ, sưng nề mi mắt, lưỡi đỏ, mệt nhiều, sốt cao.

Các xét nghiệm cũng cho thấy tổn thương nhiều cơ quan trong đó: phổi có tổn thương mờ dạng kẽ vùng rốn phổi 2 bên; tim có tràn dịch màng ngoài tim; tăng chỉ số Troponin T, pro-BNP. Các chỉ số men gan ASAT/ALAT cũng tăng gấp 2 lần. Đặc biệt là các chỉ số viêm tăng rất cao, trong đó bạch cầu tăng lên 19 G/L, CRP trên 200 mg/L, định lượng Interleukin-6 (cytokine viêm) cũng tăng cao.

Bệnh lý hậu COVID-19: Khỏi Covid-19 được 2 tuần, bé gái 15 tuổi đang bình thường bất ngờ mắc MIS-C thể nặng - Ảnh 1
Bệnh lý hậu COVID-19: Khỏi Covid-19 được 2 tuần, bé gái 15 tuổi đang bình thường bất ngờ mắc MIS-C thể nặng - Ảnh 2
Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc Hội chứng viêm đa hệ thống (MIS-C) mức độ nặng - Ảnh: báo Sức Khỏe và Đời Sống

 

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc Hội chứng viêm đa hệ thống (MIS-C) mức độ nặng. Bệnh nhân được nhập viện vào khoa cấp cứu, điều trị các thuốc thích hợp. Sau gần 1 tuần điều trị, các chỉ số xét nghiệm dần trở về bình thường.

"Trẻ đã không còn phát ban, không sốt, ăn ngủ tốt hơn. Sau hơn 10 ngày điều trị, bệnh nhân được xuất viện, đi học trở lại, sinh hoạt gần như trước đây. Tuy nhiên, với trường hợp bệnh nhân này vẫn cần theo dõi lâu dài các biến chứng trên tim mạch và hệ miễn dịch…" - BS. Trần Văn Bắc thông tin.

Dẫn tin từ báo VietNamNet, BS Trần Văn Bắc - Phó trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương - cho hay gần đây, khoa tiếp nhận, điều trị khoảng 4-5 trẻ mắc hội chứng MIS-C sau khi khỏi Covid-19. May mắn tất cả các trẻ đều phát hiện chính xác, điều trị kịp thời.

Theo bác sĩ Bắc, hội chứng MIS-C có nhiều điểm chung với bệnh Kawasaki và hội chứng sốc nhiễm độc tố tụ cầu. Tuổi trung bình của bệnh nhân là 8 tuổi, gặp nhiều nhất trong độ tuổi từ 6 đến 12 tuổi.

Theo Bộ Y tế, MIC-S ở trẻ em mắc Covid-19 hiếm gặp, chủ yếu ở giai đoạn sau nhiễm SARS-CoV-2 từ 2-6 tuần. Đây là biến chứng nặng có thể gây tử vong và có xu hướng gia tăng.

Hồi tháng 4, Sở Y tế TP HCM cho biết, từ tháng 6/2021 đến tháng 3/2022, ghi nhận tại các bệnh viện chuyên khoa nhi trên địa bàn thành phố có 315 trẻ được chẩn đoán mắc hoặc nghi ngờ mắc MIS-C, chiếm tỷ lệ 0,4% tổng số trẻ mắc Covid-19.  Trong số này có tới 46% trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi, trẻ trên 12 tuổi chiếm 6,7%.

Trẻ mắc hội chứng MIS-C thường có các biểu hiệu như: Sốt cao liên tục, mắt đỏ, môi đỏ, phát ban da, sưng đau hạch cổ và các triệu chứng tiêu hóa như ói, đau bụng, tiêu chảy.

Các biến chứng nặng của MIS-C ở trẻ em thường liên quan đến hệ tim mạch, bao gồm viêm động mạch vành và giảm chức năng co bóp của cơ tim.

Riêng biến chứng viêm mạch vành nếu không được điều trị kịp thời có thể để lại di chứng lâu dài trên hệ tim mạch như giãn động mạch vành, thiếu máu cơ tim.

Các bác sĩ khẳng định nếu trẻ mắc MIS-C được chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời, đa số các trường hợp sẽ có đáp ứng tốt.

Trẻ nghi mắc hội chứng MIS-C cần được theo dõi và điều trị tại các bệnh viện chuyên khoa nhi; một số trường hợp nguy kịch cần được hỗ trợ hô hấp tuần hoàn.

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