Bắc Giang: Sản phụ nguy kịch lúc nửa đêm được bác sĩ hiến máu, cứu mẹ của 5 đứa trẻ bình an trong gang tấc

Tin y tế 24/05/2023 19:55

Trong cơn 'thập tử nhất sinh', sản phụ đã được bác sĩ hiến máu, đồng thời cứu nguy thành công khi chị sinh con lần thứ 5.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet mới đây, tiếp nhận bệnh nhân nguy kịch sau sinh con lần 5 vào lúc 1h15 phút sáng, giám đốc bệnh viện lập tức hiến máu, vào phòng phẫu thuật để cùng ê-kíp mổ cấp cứu giúp bảo toàn tính mạng cho người mẹ.

Bệnh nhân là chị H.T.T, 31 tuổi, vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang (Hà Giang) lúc 1h15 phút ngày 23/5. Lúc này, da chị tái xanh, niêm mạc nhợt nhạt, vã mồ hôi, chân tay lạnh, mạch nhanh nhỏ khó bắt, huyết áp tụt. Tình trạng rất nguy kịch.

 

Bắc Giang: Sản phụ nguy kịch lúc nửa đêm được bác sĩ hiến máu, cứu mẹ của 5 đứa trẻ bình an trong gang tấc - Ảnh 1

Nguồn máu hiến từ bác sĩ Công góp phần giúp sản phụ qua cơn nguy kịch. Ảnh: VietNamNet

Theo lời kể của gia đình, sản phụ T. có tiền sử thiếu máu huyết tán đã cắt mổ lách năm 2017, từng 4 lần mổ lấy thai trước đó. Lần thứ 5, chị sinh con khi thai mới 32 tuần. Sau khi sinh tại phòng khám, chị mất máu nhiều, được chuyển đến viện cấp cứu.

Ngay sau khi nhập viện, sản phụ được kíp trực hội chẩn toàn viện, xử lý cấp cứu với chẩn đoán sốc mất máu do đờ tử cung không hồi phục, lập tức phải chuyển phòng mổ.

 

Bắc Giang: Sản phụ nguy kịch lúc nửa đêm được bác sĩ hiến máu, cứu mẹ của 5 đứa trẻ bình an trong gang tấc - Ảnh 2
Tiến sĩ Phạm Mạnh Công, giám đốc bệnh viện không ngần ngại trực tiếp hiến máu để cứu bệnh nhân. Ảnh: VTC News

Theo VTC News, vấn đề đặt ra là sản phụ nhóm máu B, trong khi gia đình đưa đi cấp cứu chỉ có một đơn vị máu, không đủ để truyền cấp cứu. Nếu không có đủ máu, sản phụ khó qua khỏi.

Trước tình hình nguy cấp, tiến sĩ Phạm Mạnh Công, giám đốc bệnh viện không ngần ngại trực tiếp hiến máu để cứu bệnh nhân.

Ngay sau khi hiến máu, tiến sỹ Phạm Mạnh Công nhanh chóng lên phòng mổ cùng kíp phẫu thuật cứu sống bệnh nhân. Bệnh nhân được hồi sức, tiếp tục truyền máu và theo dõi điều trị.

Mạng xã hội đã chia sẻ những thông tin và có những bình luận tích cực:

- Cần lắm những tấm lòng bác sĩ có tâm như này!

- Chúc bác sĩ và gia đình thật nhiều sức khoẻ.

-Thật tuyệt vời Y Đức vẹn toàn.!

- Quá tuyệt vời,chúc bác có nhiều sức khỏe để cống hiến cho nghành y thêm nhiều hơn nữa.

- Tuyệt vời quá bác.

- Thật cảm động với tấm lòng bác sỹ.

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