Áp xe buồng trứng, nhiễm trùng huyết suýt chết vì hóc xương cá

Tin y tế 02/12/2023 08:53

Thấy đau nhiều ở phần bụng dưới, bà T. (63 tuổi, ngụ Tiền Giang) nghĩ mình nghĩ mắc bệnh lý phụ khoa, không ngờ nguyên nhân do chiếc xương cá đâm thủng ruột gây viêm phúc mạc và áp xe buồng trứng.

Dẫn theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, ngày 2/12, thông tin từ Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) cho biết, bệnh viện này vừa cứu sống một trường hợp hi hữu do hóc xương cá.

Theo lời kể của bệnh nhân, cách nhập viện 20 ngày, bà T. cảm thấy hơi đau ở bụng, cơn đau cứ tăng dần đến mức không thể chịu đựng được. Do vị trí đau ở vùng bụng dưới, nên bà T. nghĩ mình bị bệnh phụ khoa.

Chiều 30/11, người nhà đã đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Hùng Vương cấp cứu trong tình trạng lơ mơ.

Tại khoa Cấp cứu của bệnh viện, nhịp tim bệnh nhân rất nhanh, bác sĩ phải cho thở oxy qua mask. Người bệnh có những biểu hiện của tình trạng nhiễm trùng ở mức nghiêm trọng. Hình ảnh siêu âm sau đó ghi nhận nhiều ổ mủ trong bụng, dấu hiệu cảnh báo bệnh viêm phúc mạc, nhiễm trùng huyết nặng, cần tiến hành phẫu thuật ngay.

Trước tình huống khẩn, trong vai trò trực lãnh đạo, PGS.TS.BS Huỳnh Nguyễn Khánh Trang - Chủ nhiệm bộ môn Sản Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trưởng khoa Sanh, Bệnh viện Hùng Vương đã lập tức khởi động phương án xử lý ngay trong đêm. Ê-kip mổ gồm bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương, ngoài ra còn có sự phối hợp của các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, ca mổ kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ, bác sĩ của hai bệnh viện đã phát hiện trong khoang bụng bà T. có gần 2 lít dịch có mủ xanh đặc, rất hôi, buồng trứng và ống dẫn trứng bên trái bị phình to 15 cm, chứa toàn mủ đặc, dính sát vào đoạn cuối của ruột già.

Các bác sĩ tiến hành bóc tách cắt toàn bộ khối áp xe và phát hiện mảnh xương cá dài 3,5 cm như một chiếc gai đã đâm xuyên ruột chui vào ổ bụng.

Áp xe buồng trứng, nhiễm trùng huyết suýt chết vì hóc xương cá - Ảnh 1
Xương cá được lấy ra khỏi người bà T. - Ảnh: Báo Thanh Niên

Sau khi lấy xương cá ra, tình trạng bệnh nhân vẫn còn tiếp tục nhiễm trùng nặng do lỗ thủng ruột lâu ngày và viêm phúc mạc lan tỏa nặng nên được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị tổn thương ruột. Đến sáng nay 2.12, tình trạng sức khỏe bệnh nhân đã dần ổn định.

Không được cố nuốt cơm khi xương cá mắc kẹt trong cổ họng

Trò chuyện với bác sĩ sau phẫu thuật, bà T. cho biết có thói quen vừa ăn cơm với cá vừa trò chuyện, nào ngờ vì mải nói chuyện, nuốt chiếc xương cá mà không hề hay biết.

Theo bác sĩ Khánh Trang đây là ca bệnh rất hiếm gặp, tuy nhiên việc mảnh xương làm thủng các cơ quan nội tạng lại không phải là cá biệt. Nhiều bệnh nhân luôn nghĩ đến việc nuốt xương cá khi bị mắc kẹt ở cổ họng, tuy nhiên, xương cá lọt vào khoang bụng lại là mối nguy hiểm tiềm ẩn rất lớn, có thể làm thủng dạ dày, nguy hiểm đến tính mạng.

Từ trường hợp trên, các sĩ khuyến cáo mọi người không được cố nuốt cơm, uống nước, uống giấm khi xương cá mắc kẹt trong cổ họng, nên đến bệnh viện để được điều trị chuyên nghiệp.

Bị xương cá đâm vào ngón tay, người đàn ông tử vong sau 12 ngày phát sốt

Bị xương cá đâm vào ngón tay, người đàn ông tử vong sau 12 ngày phát sốt

Mới đây, một người đàn ông ở Trung Quốc đã tử vong sau khi bị xương cá đâm vào ngón tay.

Xem thêm
Từ khóa:   tin y tế tin sức khỏe tin nóng

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đời sống 15 phút trước
Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 4 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Người đàn ông ngừng tim 15 lần liên tiếp được cứu sống kỳ diệu

Người đàn ông ngừng tim 15 lần liên tiếp được cứu sống kỳ diệu