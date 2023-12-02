Theo lời kể của bệnh nhân, cách nhập viện 20 ngày, bà T. cảm thấy hơi đau ở bụng, cơn đau cứ tăng dần đến mức không thể chịu đựng được. Do vị trí đau ở vùng bụng dưới, nên bà T. nghĩ mình bị bệnh phụ khoa.

Dẫn theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, ngày 2/12, thông tin từ Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) cho biết, bệnh viện này vừa cứu sống một trường hợp hi hữu do hóc xương cá.

Tại khoa Cấp cứu của bệnh viện, nhịp tim bệnh nhân rất nhanh, bác sĩ phải cho thở oxy qua mask. Người bệnh có những biểu hiện của tình trạng nhiễm trùng ở mức nghiêm trọng. Hình ảnh siêu âm sau đó ghi nhận nhiều ổ mủ trong bụng, dấu hiệu cảnh báo bệnh viêm phúc mạc, nhiễm trùng huyết nặng, cần tiến hành phẫu thuật ngay.

Chiều 30/11, người nhà đã đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Hùng Vương cấp cứu trong tình trạng lơ mơ.

Trước tình huống khẩn, trong vai trò trực lãnh đạo, PGS.TS.BS Huỳnh Nguyễn Khánh Trang - Chủ nhiệm bộ môn Sản Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trưởng khoa Sanh, Bệnh viện Hùng Vương đã lập tức khởi động phương án xử lý ngay trong đêm. Ê-kip mổ gồm bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương, ngoài ra còn có sự phối hợp của các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, ca mổ kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ, bác sĩ của hai bệnh viện đã phát hiện trong khoang bụng bà T. có gần 2 lít dịch có mủ xanh đặc, rất hôi, buồng trứng và ống dẫn trứng bên trái bị phình to 15 cm, chứa toàn mủ đặc, dính sát vào đoạn cuối của ruột già.

Các bác sĩ tiến hành bóc tách cắt toàn bộ khối áp xe và phát hiện mảnh xương cá dài 3,5 cm như một chiếc gai đã đâm xuyên ruột chui vào ổ bụng.

Xương cá được lấy ra khỏi người bà T. - Ảnh: Báo Thanh Niên

Sau khi lấy xương cá ra, tình trạng bệnh nhân vẫn còn tiếp tục nhiễm trùng nặng do lỗ thủng ruột lâu ngày và viêm phúc mạc lan tỏa nặng nên được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị tổn thương ruột. Đến sáng nay 2.12, tình trạng sức khỏe bệnh nhân đã dần ổn định.

Không được cố nuốt cơm khi xương cá mắc kẹt trong cổ họng

Trò chuyện với bác sĩ sau phẫu thuật, bà T. cho biết có thói quen vừa ăn cơm với cá vừa trò chuyện, nào ngờ vì mải nói chuyện, nuốt chiếc xương cá mà không hề hay biết.

Theo bác sĩ Khánh Trang đây là ca bệnh rất hiếm gặp, tuy nhiên việc mảnh xương làm thủng các cơ quan nội tạng lại không phải là cá biệt. Nhiều bệnh nhân luôn nghĩ đến việc nuốt xương cá khi bị mắc kẹt ở cổ họng, tuy nhiên, xương cá lọt vào khoang bụng lại là mối nguy hiểm tiềm ẩn rất lớn, có thể làm thủng dạ dày, nguy hiểm đến tính mạng.

Từ trường hợp trên, các sĩ khuyến cáo mọi người không được cố nuốt cơm, uống nước, uống giấm khi xương cá mắc kẹt trong cổ họng, nên đến bệnh viện để được điều trị chuyên nghiệp.