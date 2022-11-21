Theo thông tin từ báo Vietnamnet, trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội chiều 20/11 cho biết trong tuần (ngày 11-18/11), thành phố ghi nhận 1.378 ca mắc mắc sốt xuất huyết (tăng 2,6% so với tuần trước); 2 ca tử vong tại huyện Chương Mỹ và quận Hà Đông.

Hồi tháng 10, CDC Hà Nội dự đoán đỉnh dịch sốt xuất huyết có thể rơi vào giữa tháng 11. Trong nhiều tuần nay, số mắc sốt xuất huyết vẫn tiếp tục tăng. Cơ quan này dự báo tới đây, số ca sẽ còn tăng cao do thành phố đang trong cao điểm mùa dịch, kéo theo nguy cơ thêm nhiều bệnh nhân nặng và tử vong.

Cộng dồn từ đầu năm 2022 đến nay, Hà Nội đã có 13.437 ca mắc sốt xuất huyết. Con số này tăng gấp 4,2 lần so với cùng kỳ năm 2021; 16 ca tử vong (trong khi cùng kỳ năm 2021 không có ca tử vong).

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) từ đầu năm đến nay tiếp nhận hơn 2.800 ca mắc, tăng cao so với các năm trước, kể cả số ca nặng.

70% bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị tại bệnh viện này có dấu hiệu cảnh báo nặng, 30% kèm bệnh nền như béo phì, cao huyết áp, rối loạn đông máu... Bệnh viện mới đây điều trị thành công ca bệnh sốt xuất huyết nặng trên nền bệnh béo phì (160 kg). Hiện hơn 100 bệnh nhân điều trị ở viện này.

Bệnh nhân điều trị sốt xuất huyết tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Ảnh Vietnamnet

Còn Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, mỗi ngày tiếp nhận 5-10 ca sốt xuất huyết nặng. Thông tin với VietNamNet, lãnh đạo khoa Hồi sức tích cực của viện này cho hay tuần qua ghi nhận 2 ca tử vong. Cả hai đều là nam, 31 và 38 tuổi, có địa chỉ tại Hà Nội. Khi được chuyển lên từ bệnh viện tuyến dưới ở ngày thứ 5 và 7 của bệnh, cả hai bệnh nhân đã sốc, vật vã.

Dù được điều trị tích cực, lọc máu, chạy ECMO (hồi sức tim phổi ngoài màng cơ thể) nhưng tình trạng bệnh quá nặng, cả hai tử vong sau 6 ngày điều trị tại bệnh viện tuyến cuối về bệnh lý truyền nhiễm này.

Sốt xuất huyết thường kéo dài 5-7 ngày, chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn sốt; giai đoạn nặng và giai đoạn phục hồi.

Giai đoạn nặng bắt đầu vào khoảng thời gian hết sốt, thường ở ngày thứ 3 đến ngày thứ 7. Người bệnh có thể còn sốt hoặc đã giảm sốt và có thể có các biểu hiện như: Đau nhức người, nếu thoát huyết tương nhiều sẽ dẫn đến sốc với các biểu hiện vật vã, bứt rứt hoặc li bì.

Các chuyên gia y tế lưu ý, người bệnh cần đến ngay bệnh viện hoặc cơ sở y tế gần nhất nếu có một trong những dấu hiệu như: Cảm giác khó chịu hơn mặc dù sốt giảm hoặc hết sốt; không ăn uống được; nôn ói nhiều; đau bụng nhiều hơn; tay chân lạnh, ẩm; mệt lả, bứt rứt; chảy máu mũi, miệng, xuất huyết âm đạo bất thường, nôn ra máu, tiêu phân đen hoặc máu đỏ; có các hành vi thay đổi như lú lẫn, kích thích, vật vã hoặc li bì và trên 6 giờ không tiểu tiện.