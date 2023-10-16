10 năm 'gánh' vòng 1 khủng, người phụ nữ ở TP.HCM mắc bệnh thường gặp, gây biến chứng khó thở, đau mỏi vai cổ...

Tin y tế 16/10/2023 06:56

Người phụ nữ chịu nhiều ảnh hưởng về sức khỏe, tinh thần vì ngực bị phì đại nặng

Theo thông tin từ Dân Trí, chị N.T.T.B. (45 tuổi, ngụ TPHCM), sau khi sinh con, 2 ngực bị chảy xệ nặng đến nỗi dù ở nhà, chị cũng liên tục mặc áo ngực. Mỗi lần thay đồ đi ngủ, cảm giác mặc cảm lại xâm chiếm, khiến chị không thoải mái trong chuyện vợ chồng.

Vì có bệnh nền cao huyết áp, thoái hóa cột sống, giờ lại thêm việc ngực phát triển quá khổ, người phụ nữ bị đau mỏi vai, cổ và khó thở trong một thời gian dài.

Tại bệnh viện, sau khi nghe tâm tư người bệnh, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đỗ Thùy Giang, Trưởng khoa Ngoại Vú đã chỉ định siêu âm, chụp nhũ ảnh tầm soát ung thư vú cho bệnh nhân. Kết quả ghi nhận vú có khối u 2cm.

Người bệnh tiếp tục được sinh thiết dưới hướng dẫn siêu âm, xác định u lành tính. Lúc này, bác sĩ xây dựng kế hoạch điều trị chi tiết, thống nhất với người bệnh sẽ phẫu thuật lấy khối u và thu gọn vú phì đại để khôi phục dáng ngực.

Quá trình phẫu thuật, ekip điều trị cố gắng hạn chế sẹo tối đa, hạn chế cắt vào mô vú, đảm bảo giữ quầng vú, núm vú giữ được cảm giác sau mổ. Ca phẫu thuật hoàn thành sau 5 tiếng.

Hậu phẫu, bầu ngực bệnh nhân đã nhỏ lại, thon gọn, không còn phì đại và chảy xệ như trước. "Tôi thấy nhẹ nhàng như cởi bỏ đi 2 quả tạ trên người gần hơn 10 năm nay", chị B. vui mừng nói và cho biết các sinh hoạt và đời sống tinh thần đang dần trở lại như trước.

10 năm 'gánh' vòng 1 khủng, người phụ nữ ở TP.HCM mắc bệnh thường gặp, gây biến chứng khó thở, đau mỏi vai cổ... - Ảnh 1
Người bệnh thăm khám cùng bác sĩ - Ảnh: Dân Trí

Triệu chứng của phì đại tuyến vú

- Phì đại tuyến vú thường có những triệu chứng sau đây:

- Ban đầu núm vú to ra, sờ núm vú cảm giác chính giữa có thể có nhân to, chắc, rắn.

- Nhân này càng ngày lan ra thành một quầng mà ta có thể di chuyển được, sờ được như một tấm đệm lót ở trong vú.

- Thể tích bầu ngực lớn gấp nhiều lần.

- Ngực bị xệ, mức độ phì đại càng lớn thì độ sa trễ càng nặng.

- Làn da vùng ngực bị rạn và nhão.

- Đau vú.

- Đau ở lưng, vai, cổ.

- Nhiễm trùng hoặc áp xe.

- Mất cảm giác núm vú.

- Đỏ, ngứa, ấm trên hoặc dưới vú.

Nguyên nhân của phì đại tuyến vú

Nguyên nhân chính xác vẫn chưa được khẳng định, có một số giả thuyết bao gồm:

- Tăng lượng hormone bất thường (Estrogen, Prolactin) hoặc cơ thể bị tăng độ nhạy cảm với tuyến nội tiết.

- Nồng độ hormone tăng trưởng tiết ra quá ngưỡng cần thiết, làm kích thích phát triển mô biểu bì ở vú.

- Tăng sinh mô mỡ, mô đệm ngực hoặc mô tuyến vú do thói quen sống hoặc di truyền.

- Các yếu tố khác: mang thai, stress, béo phì, tiền mãn kinh…

Phì đại tuyến vú có nguy hiểm không?

10 năm 'gánh' vòng 1 khủng, người phụ nữ ở TP.HCM mắc bệnh thường gặp, gây biến chứng khó thở, đau mỏi vai cổ... - Ảnh 2
Phì đại tuyến vú khiến nhiều chị em gặp các vấn đề về sức khoẻ và tinh thần - Ảnh minh họa: Internet

Đây là câu hỏi quan tâm của chị em khi gặp chứng bệnh này, liệu chứng phì đại tuyến vú có ảnh hưởng đến sức khỏe và biến chứng gì không? Thực tế, 80% tình trạng phì đại vú không gây ra đau đớn hay tổn thương gì cho người bệnh. Tuy nhiên, phì đại tuyến vú lại có nhiều hệ quả xấu, ảnh hưởng đến thẩm mỹ và tiềm ẩn nhiều nguy hại cho sức khỏe.

- Mất thẩm mỹ: Bầu ngực to, chảy xệ

- Cơ thể mất cân đối khiến chị em mất tự ti, mặc cảm

- Đau mỏi vai và cổ, mỏi lưng, tê nhức tay, đau đầu…

- Xương sống lưng có xu hướng cong về phía trước

- Chọn trang phục và chọn áo ngực phù hợp rất khó

- Khó khăn bất tiện trong sinh hoạt

- Cảm giác khó thở

- Dễ bị mất cảm giác ở đầu núm vú

- Núm vú thường bị phì đại

- Viêm loét nếp vú…

- Da vú bị rạn và nhão

- Phát ban vùng da quanh vú

Nguồn: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

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Từ khóa:   phì đại tuyến vú sức khoẻ tin y tế

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