Zero 9 úp mở sẽ hát tiếng Việt trên sân khấu lễ trao giải Soribada?

Tin tức giải trí 14/08/2019 16:20

Không chỉ xuất hiện trong buổi ra mắt để giới thiệu sách và Album mới mà nhóm Zero 9 còn tiết lộ thêm về phần trình diễn tại lễ trao giải Soribada vào cuối tháng 8 này.

Sau khi cho ra mắt MV Joker và nhận được nhiều phản hồi tốt từ khán giả về chất nhạc lẫn hình ảnh, mới đây nhóm Zero 9 đã xuất hiện trước báo giới để giới thiệu quyển sách From Zero to Hero và Album Mature của nhóm. Đây là hai sản phẩm nằm trong loạt dự án Mature mà Zero 9 đã ấp ủ suốt hơn một năm qua.

Zero 9 úp mở sẽ hát tiếng Việt trên sân khấu lễ trao giải Soribada? - Ảnh 1
Hình ảnh Zero 9 trong Album Mature

Đông đảo khách mời đã đến tham dự buổi ra mắt sách From Zero to Hero của tác giả Ray Đoàn Huy - Toàn Juno và album Mature của nhóm Zero 9: Nhà thơ Phong Việt, Ca sĩ Trương Thảo Nhi, ca sĩ Âu Bảo Ngân, ca sĩ GiGun, ca sĩ Hannie, nhóm SOYUZ…

Các khách mời tỏ ra rất hào hứng với dự án lần này của Zero 9. Bởi từ trước đến nay, chưa có một nghệ sĩ Việt nào cho ra mắt một quyển sách Fantasy lấy hình ảnh nguyên tác từ chính bản thân mình. Zero 9 cũng úp mở về tham vọng muốn tạo nên vũ trụ siêu anh hùng của riêng mình với nhiều sáng tạo hơn ở tương lai gần.

Zero 9 úp mở sẽ hát tiếng Việt trên sân khấu lễ trao giải Soribada? - Ảnh 2
Zero 9 tại buổi họp báo

Thay vì chọn ra mắt sách ảnh hay ra mắt tự truyện như nhiều nghệ sĩ hiện nay, Zero 9 đã chọn ra mắt sách thể loại truyện Fantasy siêu anh hùng để có thể gây tò mò cho khán giả. Phần nội dung được viết bởi tác giả Ray Đoàn Huy, cùng phần tạo hình minh họa của họa sĩ trẻ Toàn Juno. Dưới góc nhìn của Toàn Juno, nhóm Zero 9 đã có diện mạo mới bắt mắt và mới lạ hơn.

Khi được hỏi ý tưởng thực hiện sách đến từ đâu, đại diện phát ngôn nhóm Zero 9 cho biết: “Thời điểm Zero 9 Debut và trở thành hiện tượng mạng, nhóm đã được mời tham gia một Game Show dành cho giới trẻ. Nhưng cuối cùng, Zero 9 không thể góp mặt trong Show vì Host bằng mọi cách không muốn nhóm tham gia. Do giữ vị trí Host là một nữ ca sĩ được rất nhiều khán giả yêu thích nên Ekip thực hiện buộc phải gạch bỏ tên Zero 9 ra khỏi phần khách mời. Sau khi gặp cú sốc đó, nhóm Zero 9 nhen nhóm ý tưởng ra mắt một quyển tự truyện. Nhưng sau đó kế hoạch thay đổi, trở thành quyển sách Fantasy để các chi tiết nhẹ nhàng hơn”.

Zero 9 úp mở sẽ hát tiếng Việt trên sân khấu lễ trao giải Soribada? - Ảnh 3
Zero 9 và khách mời

Đi kèm với mỗi quyển sách From Zero to Herodo Chibooks phát hành sẽ là album CD Mature với 7 bài hát mới toanh do chính nhóm Zero 9 cùng nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ sáng tác với những cái tên hứa hẹn sẽ gây tò mò đến khán giả trẻ: Joker, Hình Nhân Câm Nín, Trốn Học, Một Mình Trên Cao… Thực hiện sản xuất âm nhạc cho cả album là Producer đến từ Hàn Quốc - Lee Kang Chul và Producer Hoàng Huy Long - Minh Phong. Phần thiết kế Album do Đinh Thiên Phú - Cái tên đã “nhào nặn” nên các sản phẩm poster thời gian gần đây cho Chi Pu, Trúc Nhân, Trịnh Thăng Bình, Hiền Hồ…

Sau khi ra mắt dự án sách và album, nhóm Zero 9 sẽ bắt đầu chuẩn bị cho hành trình sang Hàn Quốc tham dự lễ trao giải Soribada. Vì là đại diện Việt Nam duy nhất tại một lễ trao giải lớn, Zero 9 sẽ trình diễn bài hát mới mang tên Revolution để có thể phát huy được khả năng vũ đạo của nhóm một cách tối đa.

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