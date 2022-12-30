Vĩnh biệt Pele: Vị vua của thế giới bóng đá

"Tất cả những gì chúng con có là nhờ bố. Chúng con yêu bố vô cùng. Mong bố yên nghỉ", Kely đăng Instagram, cùng bức ảnh các thành viên gia đình nắm bàn tay Pele đang nằm trên giường bệnh.

Mới đây nhất Kely Nascimento, con gái của Pele, xác nhận trên Instagram rằng ông đã qua đời sau thời gian được điều trị tại Bệnh viện Albert Einstein, thành phố Sao Paulo, Brazil vì ung thư ruột kết, suy thận và tim.

Sự ra đi của một trong những thiên tài vĩ đại nhất của làng bóng đá không khỏi khiến cho người dân Brazil nói riêng và thế giới bóng đã nói chung đều cảm thấy đau lòng. Bằng chứng là ngay sau khi thông tin ông qua đời được xác nhận đã có rất nhiều danh thủ bóng đá hàng đầu thế giới tỏ ra tiếc thương dành cho người đàn ông huyền thoại này.

"Yên nghỉ nhé, Pele", Messi viết, trong khi ngôi sao đồng hương với Pele, Neymar cho rằng ông đã "biến bóng đá thành nghệ thuật". Mbappe nhận định di sản của Pele "sẽ không bao giờ bị lãng quên" và Cristiano Ronaldo gọi ông là "nguồn cảm hứng cho hàng triệu người".

Thành phố Santos, quê hương của CLB mà Pele đã chơi phần lớn sự nghiệp, tuyên bố bảy ngày để tang và người hâm mộ đổ xô đến sân vận động của đội để đặt hoa tưởng nhớ ông. Nhiều người Brazil cũng đến bệnh viện nơi ông qua đời. "Pele là thần tượng vĩ đại nhất của chúng tôi, cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại", Antonio Perera, 46 tuổi, người tới bệnh viện cùng con trai Luis Eduardo, 12 tuổi, cho hay.

Pele giúp Brazil thống trị bóng đá thế giới khi có 3 lần giành world cup - Ảnh: Internet

Pele sinh ngày 23/10/1940 tại thành phố Tres Coracoes, đông nam Brazil và được đặt tên Edson Arantes do Nascimento, theo tên nhà phát minh người Mỹ Thomas Edison. Ông lên trong nghèo khó và quả bóng chính là niềm vui duy nhất của chàng trẻ khi đó.

Để rồi tài năng của ông được phát hiện và bùng nổ vào năm 15 tuổi khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp với Santos. Ông cùng CLB giành được vô số danh hiệu, bao gồm cả Cúp Liên lục địa vào các năm 1962-1963. Không giống như nhiều cầu thủ khác, ở Pele người ta nhìn thấy hình ảnh của một vũ công samba thực thụ khi có thể nhảy múa với trái bóng từ mọi góc độ chân sân nhờ vào đôi chân ma thuật của mình,...

Ông ghi kỷ lục mọi thời đại với 1.281 bàn sau 1.363 trận cho Santos (1956-1974), tuyển Brazil và New York Cosmos (1975-1977). Ngoài những kỷ lục, ông còn được nhớ đến vì đã cách mạng hóa môn thể thao này. Là ngôi sao bóng đá toàn cầu đầu tiên, Pele đóng vai trò chính trong quá trình chuyển đổi bóng đá thành môn thể thao vua, tận dụng khả năng phi thường dù chỉ cao 1,7 m. Ông chơi bóng bằng cả trái tim, điều có thể thấy rõ trong đoạn phim đen trắng mang tính biểu tượng về chàng trai 17 tuổi bật khóc sau khi giúp Brazil giành chức vô địch World Cup đầu tiên vào năm 1958.

Di sản của ông sẽ luôn được mọi người nhớ tới như là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất - Ảnh: Internet

Pele đạt đến đỉnh cao của sự vĩ đại tại World Cup 1970 ở Mexico, nơi ông góp mặt trong đội hình mà nhiều người coi là đội bóng vĩ đại nhất mọi thời đại, với những tài năng như Rivellino, Tostao và Jairzinho.

Sau tất cả, với những gì đã cống hiến, cái tên Pele xứng đáng được cất trữ tại một trong những vị trí cao nhất thuộc ngôi đền huyền thoại bóng đá và giờ ngài hãy yên giấc - vị vua của thế giới túc cầu.