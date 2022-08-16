Trong lúc Hồ Hoài Anh giải trình với cơ quan, Hồng Đăng nhận được tin vui khó tin từ khán giả

Trong khi Hồ Hoài Anh đang có buổi giải trình với cơ quan chủ quản thì diễn viên Hồng Đăng lại nhận được các bình luận "dung thứ" từ cộng đồng mạng.

Sau hơn 1 tháng rưỡi "mắc kẹt" tại Tây Ban Nha vì bị tố hiếp dâm trẻ vị thành niên, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đã về nước an toàn vào ngày 7/8. Trong khi Hồ Hoài Anh có buổi làm việc giải trình với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thì các đơn vị chủ quản của diễn viên Hồng Đăng cũng đã lên tiếng về trường hợp của anh. Theo đúng quy trình, khi trở về nước an toàn thì cả hai nghệ sĩ trên phải trình diện tại cơ quan chủ quản và tường trình lại việc tự ý xuất ngoại trong suốt thời gian qua. Hồ Hoài Anh đã có buổi trình diện sáng nay (16/8) tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Còn Hồng Đăng khi nào trình diện vẫn còn là một ẩn số.

Sáng nay (16/8), Hồ Hoài Anh đã có buổi trình diện với Học viện Âm nhạc Quốc gia Cơ quan chủ quản của Hồng Đăng, NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội cũng đã chia sẻ biện pháp xử lí dành cho trường hợp của nam diễn viên: "Chúng tôi sẽ phải nghiên cứu thật kỹ Luật viên chức cho chuẩn nhất rồi mới đưa ra mức kỷ luật cụ thể. Nếu để xảy ra hậu quả nghiêm trọng mình mới buộc thôi việc, còn lại sẽ là các mức xử lý khác như khiển trách, cảnh cáo... tùy theo mức độ trong bản tường trình của cậu ấy. Còn chuyện cho thôi việc ngay là không có". Ngoài việc thuộc quyền quản lí của Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, Hồng Đăng cũng là một diễn viên "quen mặt" với các phim thuộc "khung giờ vàng" của VTV như Thương ngày nắng về, Hướng dương ngược nắng, Cầu vồng tình yêu, ... Câu hỏi đa số khán giả đặt ra là liệu còn cơ hội nào cho diễn viên trên sóng truyền hình này.

Nhiều khán giả để lại bình luận bày tỏ sự "tha thứ" cho Hồng Đăng Giám đốc VFC - BTV Diễm Quỳnh cũng đã có chia sẻ rằng nam diễn viên không hề có liên lạc với VFC cả trước và sau khi dính vào lùm xùm. Nam diễn viên cũng không thuộc biên chế chính thức của cơ quan này nên chị không bình luận gì thêm. Trên fanpage của nam diễn viên, nhiều khán giả đã để lại bình luận bày tỏ sự "dung thứ" cho nam diễn viên. Họ cho rằng mọi việc còn chưa được sáng tỏ và cần đợi kết luận điều tra chính thức. Một số khác còn cho rằng nam diễn viên cần tiếp tục cống hiến cho các hoạt động nghệ thuật để sửa chữa những sai lầm không đáng có của mình.

Bộ Ngoại giao thông tin về tình hình xử lý vụ nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng Vào chiều ngày 11/8, đại diện Bộ Ngoại giao đã chia sẻ về tình hình xử lý vụ nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng sau khi về Việt Nam.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trong-luc-ho-hoai-anh-giai-trinh-voi-co-quan-hong-dang-nhan-duoc-tin-vui-kho-tin-tu-khan-gia-492302.html