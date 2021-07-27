Sốc: Cựu tuyển thủ đình đám lộ ảnh 'mây mưa' cùng 3 gái làng chơi, 'ngấu nghiến' nhau từ hộp đêm đến khách sạn

Tin tức giải trí 27/07/2021 07:08

Rooney đứng ngồi không yên khi phát hiện mình nổi như cồn vì lộ hình ảnh thác loạn cùng 3 gái làng chơi.

Rạng sáng ngày 26/7, người hâm mộ Manchester United "đứng ngồi không yên" trước thông tin cựu tiền đào đình đám Wayne Rooney lộ ảnh nóng, thác loạn cùng 3 cô gái làng chơi.

Cụ thể, báo chí Anh đưa tin, ba cô gái đã tiệc tùng rồi vui vẻ với Wayne Rooney là người mẫu Tayler Ryan, và hai người bạn của cô nàng này là Elise Melvin và Brooke Morgan, tất cả cùng 21 tuổi. Cả ba phụ nữ này úp mở cho biết đã trải qua một đêm không thể nào quên với huyền thoại của M.U nhưng từ chối tiết lộ chi tiết.

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Rooney lộ ảnh thác loạn - Ảnh: Twitter

Rooney xuất hiện trong hình ảnh ôm ấp, thân mật trên mức bình thường với một người phụ nữ tóc vàng trong hộp đêm ở thành phố Manchester. Chưa hết, những bức ảnh còn tiết lộ thêm, cựu chân sút của đội bóng "quỷ đỏ" còn đang ngủ trong phòng khách sạn cùng với hai cô gái khỏa thân nóng bỏng. Một trong hai cô nàng này đã chụp lại khoảnh khắc của anh và phát tán trên Twitter.

Về phần mình, cựu danh thủ 35 tuổi cho biết anh đang khá hoang mang và thú nhận mình bị "gài bẫy". Hiện vụ việc đã được đưa luật sư riêng của anh trình lên tòa án Greater Manchester.

Đây không phải là lần đầu tiên danh thủ này vướng vào ồn ào tình ái. Trước đó, ngôi sao nổi tiếng trăng hoa từng bị chỉ trích vì giở thói "ăn bánh trả tiền" vào năm 2012. Thời điểm đó, Rooney từng khiến truyền thông và báo chí tốn không ít giấy mực vì hành vi mua dâm với gái gọi nổi tiếng Jennifer Thompson.

Hiện tại, dư luận vẫn đang đổ dồn sự quan tâm vào scandal thác loạn của chân sút Manchester United.

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