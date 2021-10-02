Soái ca 1m83 gây sốc khi hôn đắm đuối rồi từ chối hẹn hò vì... “không thích phụ nữ dễ dãi”

Tin tức giải trí 02/10/2021 12:35

Mới đây, một chàng trai đã gây sốc cho khán giả tại show hẹn hò khi trao cho cô gái một nụ hôn đắm đuối rồi từ chối hẹn hò vì "không thích người quá dễ dãi".

Gameshow hẹn hò là một trong những chương trình 'hot' nhất hiện nay, là nơi kết duyên cho rất nhiều cặp đôi nhưng cũng xảy ra không ít chuyện éo le gây tranh cãi.

Mới đây, khi vô tình xem lại một đoạn clip của chương trình 'Ngôi sao tình yêu', cộng đồng mạng lại được một phen sửng sốt trước hành động khó hiểu của anh chàng soái ca 1m83. Dù đã lên sóng được hơn 1 năm, nhưng chính hành động 'cười không được khóc không xong' từ anh chàng khiến anh nhận về không ít gạch đá từ netizen. 

Cụ thể, nam chính của chương trình là soái ca Lê Thanh Tùng (28 tuổi, TP.HCM). Đến với show hẹn hò, Thanh Tùng cũng chia sẻ về mẫu hình bạn gái lý tưởng là một cô gái hiểu chuyện, cao trên 1m60. Anh chàng có cơ hội tìm hiểu 5 cô gái giấu mặt, sau đó tìm ra người phù hợp nhất cùng tham gia thử thách cuối cùng để quyết định có nắm tay nhau ra về hay không. 

Trong số 5 cô gái giấu mặt được ghép đôi, cô nàng khách mời số 4 - Thùy Linh (20 tuổi, TP.HCM) đã để lại ấn tượng mạnh với Thanh Tùng vì sự cá tính và thẳng thắn. Thùy Linh khiến cả nam chính lẫn hai MC hết lần này đến lần khác ngỡ ngàng về sự táo bạo của mình.

Soái ca 1m83 gây sốc khi hôn đắm đuối rồi từ chối hẹn hò vì... “không thích phụ nữ dễ dãi” - Ảnh 1

Trong phần giới thiệu, Thùy Linh “quăng ra một rổ thính”. Thậm chí dù chưa gặp mặt trực tiếp cô nàng đã tỏ tình: “Mắt anh có bị cận không? Mắt anh không cận sao không nhìn thấy em yêu anh?”, “Em thích nhất công việc make up nhưng khi đứng đây, em lại thích làm vợ anh”, “Em chưa bao giờ có mẫu người đàn ông lý tưởng nhưng khi gặp anh thì em nghĩ, em đã tìm được mẫu đàn ông lý tưởng của em rồi”…

Trước sự táo bạo của cô gái, MC Hoàng Rapper đã lần đầu 'phá lệ 'để Thùy Linh xuống sân khấu trước cùng nam chính. Tại đây, cô nàng không ngần ngại trao một nụ hôn cho nam chính.

Soái ca 1m83 gây sốc khi hôn đắm đuối rồi từ chối hẹn hò vì... “không thích phụ nữ dễ dãi” - Ảnh 2

Đáp lại, Thanh Tùng cũng chủ động hôn Thuỳ Linh thêm một lần nữa. Đáng nói, nụ hôn thứ hai này diễn ra khá lâu và 'cuồng nhiệt', khiến người xem không khỏi 'đỏ mặt'.

Soái ca 1m83 gây sốc khi hôn đắm đuối rồi từ chối hẹn hò vì... “không thích phụ nữ dễ dãi” - Ảnh 3

 

Hai MC và khán giả như 'chắc mười mươi', với cách thể hiện tình cảm táo bạo như vậy, cặp đôi sẽ nắm tay nhau ra về và có cái kết thật trọn vẹn tại chương trình. 

Tuy nhiên, cú 'lật kèo' gây ngỡ ngàng xảy ra khi Thanh Tùng lựa chọn từ chối hẹn hò tiếp với Thùy Linh dù cô nàng đã chọn anh. Đặc biệt, khán giả còn thêm phần khó hiểu và bức xúc trước lời giải thích của Thanh Tùng sau khi quyết định từ chối hẹn hò với Thùy Linh: “Anh thật sự không chấp nhận được người phụ nữ quá dễ dãi từ đầu đến tới cuối chương trình như nãy giờ. Em chủ động trong mọi việc nên anh cảm thấy rất ngại”.

Soái ca 1m83 gây sốc khi hôn đắm đuối rồi từ chối hẹn hò vì... “không thích phụ nữ dễ dãi” - Ảnh 4
Soái ca 1m83 gây sốc khi hôn đắm đuối rồi từ chối hẹn hò vì... “không thích phụ nữ dễ dãi” - Ảnh 5

Trước lời chia sẻ này, MC Hoàng Rapper cũng phải ngay lập tức thể hiện thái độ khó chịu và bất bình cho cô gái: "Lý do này không thể chấp nhận được. Nếu cảm thấy người ta như thế thì tại sao ngay từ đầu không từ chối người ta, chọn một người e dè đi? Tại sao em trao cơ hội tìm hiểu, rồi lại từ chối người ta?".

Hành động 'khó hiểu' của anh chàng hiện đang trở thành chủ đề được cộng đồng mạng bàn tán và tranh cãi trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Nhiều người còn ngay lập tức mang ra so sánh với 'nụ hôn tình bạn' mới đây của chàng ca sĩ Thái Ngân cũng trong một gameshow hẹn hò. Netizen cho rằng liệu đây có phải là cách tạo ấn tượng mạnh với người xem, hay chính trong cuộc sống sẽ luôn có những sự 'lựa chọn trớ trêu' như vậy? 

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