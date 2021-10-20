Sau khi bị CEO Phương Hằng 'nhắc nhẹ', số phận nhà hàng của ông trùm Điền Quân ra sao?

Sau khi được CEO Nguyễn Phương Hằng "réo tên" trên sóng livestream, nhà hàng của ông trùm Điền Quân hiện đã tạm đóng cửa nhưng lý do vì sao thì lại là một ẩn số.

Trong một buổi livestream gần đây của bà Nguyễn Phương Hằng, cộng đồng mạng đã vô cùng sửng sốt khi nữ đại gia nhắc đến ông Đỗ Văn Bửu Điền (còn được biết đến với cái tên Color Man - chủ của Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Điền Quân) trong một câu chuyện được cá nhân bà tiết lộ chưa rõ thực hư.

Ông chủ Điền Quân mới đây được bà Hằng nhắc tên trên sóng livestream của mình - Ảnh: Internet

Cụ thể, CEO Đại Nam có nhắc đến nhà hàng Nón Lá đang tọa lạc tại quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh do chính ông chủ Điền Quân đứng tên sở hữu. Theo thông tin một phía từ bà Phương Hằng, Color Man không chỉ mở dịch vụ kinh doanh ẩm thực tại nhà hàng này mà còn kèm theo một hoạt động gây "sốc" khác.

Ngay sau khi bà Phương Hằng tiết lộ thông tin này, tuy chưa rõ thực hư ra sao, nhiều cư dân mạng đã để lại các bình luận gây gắt, thô tục và đánh giá xấu cho nhà hàng Nón Lá trên Google Maps và TripAdvisor. Nhà hàng này sau đó đã gỡ biển quảng cáo và tạm ngừng kinh doanh, đóng kín cửa. Trên MXH, nhiều netizen cho rằng nhà hàng bị tạm khóa fanpage và gỡ bỏ biển hiệu là vì vướng vào lùm xùm trên.

Tuy vậy, theo nhiều nguồn tin, nhà hàng của ông trùm Điền Quân vốn đã đóng cửa ngừng kinh doanh từ lâu chứ không hề liên quan đến những vụ việc gần đây. Nhưng về lý do vì sao thì chính chủ Color Man vẫn chưa tiết lộ.

Nhà hàng Nón Lá của Color Man thời điểm chưa ngừng hoạt động - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, ông trùm Điền Quân đã viết một status gây chú ý, được cho là có liên quan đến các tin đồn xấu đang hướng về ông những ngày này: "Hầu hết chúng ta hay có thói quen đọc báo hay lướt web khi thức dậy mỗi sáng.

Có quá nhiều tin tức trong thời đại ngày nay, thông tin tốt lẫn thông tin xấu độc. Để nạp năng lượng tích cực cho cả ngày của mình, Color Man chỉ ưu tiên dừng lại ở những bài viết hay. Những thứ khác mình thường để lại xem vào giờ khác..."

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-khi-bi-ceo-phuong-hang-nhac-nhe-so-phan-nha-hang-cua-ong-trum-dien-quan-ra-sao-432076.html