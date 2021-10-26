Rò rỉ ảnh 'phì nhiêu' của tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2021

Tin tức giải trí 26/10/2021 10:40

Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2021 có ngoại hình thừa cân từ lúc còn là thiếu nữ.

Tối 24/10, Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2021 (Miss Universe Thailand 2021) diễn ra vòng chung kết tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Nong Nooch (Thái Lan) dưới sự kiểm soát chặt chẽ và các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Xuất sắc vượt qua 29 ứng cử viên khác, thí sinh Anchilee Scott-Kemmis (SBD 27) giành vương miện, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2021. Ngôi vị Á hậu 1, Á hậu 2 lần lượt thuộc về 2 người đẹp Tharina Botes (SBD 02) và Nanthiya Suwansaweang (SBD 13). Ngoài vương miện, tân Hoa hậu còn nhận phần thưởng bằng tiền mặt trị giá 1 triệu baht (hơn 681 triệu VNĐ ) cùng một chiếc xe hơi, một căn hộ sang trọng và nhiều giải thưởng khác.

Rò rỉ ảnh 'phì nhiêu' của tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2021 - Ảnh 1
Top 3 người đẹp trong đêm chung kết

So với bạn bè đồng lứa, Anchilee nổi trội với chiều cao 1,83 m thừa hưởng từ người bố mang quốc tịch Australia. Chưa kể, cô tăng cân khá nhiều trong giai đoạn dậy thì, càng khiến cô trông 'khổng lồ' và nhận phải những lời phán xét từ mọi người xung quanh. Trong một lần casting năm 13 tuổi, cô buộc yêu cầu phải giảm ngay 10 kg mới có cơ hội đi xa. Vóc dáng ngoại cỡ khiến Anchilee gặp không ít khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. "Tôi không thể mua những bộ quần áo đường phố mình yêu thích. Đơn giản vì size XL của người Thái Lan thậm chí không phù hợp với tôi", cô nói.

Rò rỉ ảnh 'phì nhiêu' của tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2021 - Ảnh 2

Rò rỉ ảnh 'phì nhiêu' của tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2021 - Ảnh 3

Ngoại hình thừa cân của hoa hậu thời thiếu nữ

Chưa kể, giai đoạn Anchilee làm người mẫu, nhiều khán giả hay các đơn vị truyền thông gọi cô là người ngoại cỡ. 'Điều đó khiến tôi nghĩ rằng mình không đủ điều kiện trở thành người mẫu. Nhưng tôi tự hào về thân hình của mình và không còn quan tâm tới những lời chê bai ấy. Bởi chính nó khiến tôi quyết tâm thay đổi nhận thức lẫn định kiến của nhiều người', cô nói. Người đẹp tin rằng body shaming (miệt thị ngoại hình) vẫn tồn tại trong xã hội, đặc biệt là sự phát triển của mạng xã hội.

Tân hoa hậu Anchilee Scott-Kemis năm nay 22 tuổi. Cô giỏi thể thao, từng là đội trưởng đội bóng chuyền khi còn học trung học. Người đẹp hiện tốt nghiệp với bằng cử nhân Khoa học Chính trị Xã hội tại Đại học Sydney, Úc.

Rò rỉ ảnh 'phì nhiêu' của tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2021 - Ảnh 4

Rò rỉ ảnh 'phì nhiêu' của tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2021 - Ảnh 5Rò rỉ ảnh 'phì nhiêu' của tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2021 - Ảnh 6

Vẻ đẹp ngọt ngào của mỹ nhân Thái

Anchilee Scott-Kemmis đã tạo nên lịch sử trong các cuộc thi nhan sắc tại Thái Lan khi giành ngôi vị hoa hậu với thân hình được xem là có phần "ngoại cỡ", không đạt chuẩn. Đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2021, cô cho biết sứ mệnh của mình là truyền cảm hứng về khái niệm ‘Real size beauty' (Vẻ đẹp kích thước thực). Ngay cả khi sở hữu thân hình ‘đồ sộ', cô luôn cảm thấy tự hào và tự tin biến đó thành điểm nổi bật riêng.

Ảnh: Tổng hợp

Từ khóa:   Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan Anchilee Miss Universe Thailand 2021

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