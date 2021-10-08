Nữ DJ buông lời 'xỏ xiên' thủ môn Tấn Trường, nhắn 'nên đổi nghề' khiến cư dân mạng bức xúc hộ 'chính chủ'

Tin tức giải trí 08/10/2021 16:21

Bùi Tấn Trường bị nữ DJ Daisy nhận xét nhiều điều 'kém duyên' khiến dân mạng khó chịu.

Rạng sáng 8/10, Trung Quốc và Việt Nam chạm trán tại bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Được đánh giá cao hơn, Trung Quốc không ngần ngại đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội bóng dưới quyền HLV Li Tie sử dụng nhiều miếng đánh thọc sâu xuống đáy biên rồi trả ngược lại vào vòng cấm khiến hàng thủ Việt Nam đôi chút lúng túng. Dù chiến đấu quả cảm, đội tuyển Việt Nam đã để thua Trung Quốc và thủng lưới 3 trái. 

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Nữ DJ nóng bỏng mới đây đã có nhận xét về thủ môn Tấn Trường gây chú ý

Trên trang cá nhân mới đây, DJ Daisy đã thu hút sự chú ý của dân mạng khi chia sẻ suy nghĩ về thủ môn Tấn Trường. Nàng DJ nóng bỏng chia sẻ: “Việt Nam không có ai ngoài thủ môn Tấn Trường à mọi người ơi? Chán chú quá đi! Nhìn các anh cầu thủ Việt Nam khóc mà thương thế”. Không dừng lại ở đó, bên dưới bài đăng, nữ DJ còn nhắc đến những hoạt động rầm rộ gần đây của thủ môn Đồng Tháp trên các nền tảng mạng xã hội và khuyên anh nên chuyển hẳn sang làm thần tượng livestream TikTok sẽ hợp lý hơn.

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Nữ DJ có thân hình bốc lửa

Pha "xỏ xiên" của nữ DJ về Bùi Tấn Trường khiến dân mạng khó chịu. Đa số cho rằng cô không nên dùng lời lẽ như thế vì các cầu thủ đã thi đấu hết mình. Ngoài ra một số khác còn cho rằng cô đang "ăn theo" để tạo sự chú ý.

Trước đó, Tấn Trường từng bị Lê Dương Bảo Lâm "cà khịa" vui. Cụ thể, thánh livestream phán: "Nghề của ông làm mẹ thiên hạ rồi, được đi đây đi đó, được nhiều người hâm mộ, được lên tivi, rồi chỉ cần bắt vài cái là nổi tiếng. Còn tôi, tu luyện mấy năm, diễn lòi cả họng mới chỉ được lên tivi".

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Chàng thủ môn từng bị Lê Dương Bảo Lâm 'cà khịa'

Nghe Lê Dương Bảo Lâm nói thế, chàng thủ môn quốc dân đáp lại: "Má ra đó má đá đi". Anh còn bộc bạch thêm: "Người ta tập tành, chụp banh (bắt bóng) gần 20 năm mới có người biết. Còn ông, học sân khấu 4 năm ra diễn 1-2 năm là lên rồi''. Song đây chỉ là cuộc trò chuyện vui giữa những người bạn thân thiết nên cư dân mạng cũng không bức xúc mà ngược lại còn khá thích thú bởi màn tương tác giữa Tấn Trường và "anh Dương Lâm Đồng Nai".

Hiện tại, việc DJ Daisy nhận xét về Tấn Trường vẫn gây xôn xao MXH.

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Từ khóa:   Bùi Tấn Trường mới nhất DJ Daisy Tấn Trường thủ môn

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