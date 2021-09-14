Lén chụp cảnh 'giường chiếu' của bồ Tây, thủ môn Bùi Tiến Dũng khiến dân mạng hú hét "tình bể bình"

Tin tức giải trí 14/09/2021 15:19

Nhìn những hình ảnh Bùi Tiến Dũng chia sẻ, dân mạng phải thốt lên điều này.

Từ lúc bắt đầu công khai hẹn hò, Dianka Zakhidova và thủ môn Bùi Tiến Dũng luôn có những hình ảnh đẹp "thả thính" nhau nhiệt tình trên MXH. Dù cặp đôi đang phải yêu xa do cuối tháng 7 vừa qua nàng mẫu đã trở về Ukraine thăm gia đình nhưng tình cảm của cả hai vẫn khiến dân mạng ngưỡng mộ.

Cặp đôi thường xuyên liên lạc qua mạng xã hội dù đang yêu xa. Đáng chú ý, có lúc người đẹp Dianka ngủ quên khi đang trò chuyện video cùng chàng thủ môn điển trai.

Mới đây, Bùi Tiến Dũng khiến người hâm mộ thích thú với khoảnh khắc chụp trộm lúc Dianka Zakhidova đang ngủ. Nam cầu thủ đã đăng lên mạng và đính kèm lời chúc nàng ngủ ngon. Ngay khi xem hình ảnh này, dân mạng khen cả hai đáng yêu và rất "tình bể bình".

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Hình ảnh chàng thủ môn chia sẻ gây chú ý trên MXH

Trước đó, thủ môn Bùi Tiến Dũng có động thái công khai tình cảm với cô bạn gái người Ukraine Dianka Zakhidova. Anh chàng đã đăng trên Facebook cá nhân bức ảnh tình tứ bên nàng với lời chúc mừng sinh nhật kèm theo một biểu tượng trái tim đỏ chót. Trưa 2/9, Dianka tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên chàng trong ngày ý nghĩa bằng 1 video quay trên ô tô riêng của Tiến Dũng.

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Cả hai trông rất xứng đôi vừa lứa

Clip được thực hiện vào buổi tối sinh nhật của Dianka. Tiến Dũng lái xe Mercedes đưa đón nàng sau bữa tiệc. Anh chàng hết sức tập trung cầm lái khi trời Sài Gòn mưa rơi. Còn cô bạn gái ngồi bên lại vô cùng sôi động, hoạt bát. Cô nàng cười tươi rạng rỡ, nhún nhảy theo điệu nhạc và trên gương mặt toàn là nét cười vui hạnh phúc.

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Nàng WAGs Dianka Zakhidova (sinh năm 2000) đến từ Ukraine, là một người mẫu nổi tiếng hiện đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Tin đồn hẹn hò giữa cặp đôi dấy lên khi Dianka liên tục xuất hiện trong bữa tiệc gia đình thân mật cùng Bùi Tiến Dũng.

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Dân mạng dành nhiều lời khen có cánh cho cặp đôi này

Hiện tại, hình ảnh của cặp đôi vẫn khiến dân mạng chú ý và dành nhiều sự quan tâm.

Ảnh: Tổng hợp

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