Bùi Tấn Trường 'đanh thép' lên tiếng 'gắt' sau trận thua trước Trung Quốc bị dân mạng 'xiên xéo' liên hồi

Tin tức giải trí 09/10/2021 08:52

Bùi Tấn Trường bất ngờ lên tiếng trên MXH khiến dân mạng chú ý.

Rạng sáng 8/10, Trung Quốc và Việt Nam chạm trán tại bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Được đánh giá cao hơn, Trung Quốc không ngần ngại đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội bóng dưới quyền HLV Li Tie sử dụng nhiều miếng đánh thọc sâu xuống đáy biên rồi trả ngược lại vào vòng cấm khiến hàng thủ Việt Nam đôi chút lúng túng. Dù chiến đấu quả cảm, đội tuyển Việt Nam đã để thua Trung Quốc và thủng lưới 3 trái và nhận nhiều bình luận khó chịu từ MXH.

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Cầu thủ khóc như mưa sau trận đấu

Trước phản ứng của dân mạng, tối qua (8/10), Bùi Tấn Trường đã có những chia sẻ đầu tiên sau trận thua Trung Quốc. Nam cầu thủ đanh thép chia sẻ hình ảnh trong trận đấu cùng Duy Mạnh, Văn Toàn, Tuấn Anh, Quế Ngọc Hải, Văn Thanh. Đính kèm, thủ mộ họ Bùi tâm sự: "Ai trong đời mà không từng vấp ngã. Nhưng ngã ở đâu thì đứng lên ở đấy. Quan trọng đừng đánh mất chính mình. Phía trước còn rất nhìu khó khăn. Hãy vững bước tiến lên anh em".

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Tấn Trường có màn phát biểu gây chú ý

Trước đó, trên trang cá nhân mới đây, DJ Daisy cũng đã thu hút sự chú ý của dân mạng khi chia sẻ suy nghĩ về thủ môn Tấn Trường. Nàng DJ nóng bỏng chia sẻ: “Việt Nam không có ai ngoài thủ môn Tấn Trường à mọi người ơi? Chán chú quá đi! Nhìn các anh cầu thủ Việt Nam khóc mà thương thế”. Không dừng lại ở đó, bên dưới bài đăng, nữ DJ còn nhắc đến những hoạt động rầm rộ gần đây của thủ môn Đồng Tháp trên các nền tảng mạng xã hội và khuyên anh nên chuyển hẳn sang làm thần tượng livestream TikTok sẽ hợp lý hơn.

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Nữ DJ nóng bỏng 'xiên xéo' Tấn Trường bị dân mạng 'ném đá'

Phát biểu sau trận đấu, thầy Park vô cùng tiếc nuối vì không giành được 1 điểm trước Trung Quốc: “Thật đáng tiếc khi tuyển Việt Nam để thua ở những phút bù giờ. Tôi cũng rất tiếc khi thay hậu vệ quá sớm. Đó là sai lầm của chúng tôi. Tuy nhiên, cầu thủ của tôi đã có một trận đấu chơi hết sức. Họ đã làm tất cả để có thể giành kết quả tốt. Quan trọng là tuyển Việt Nam đã không từ bỏ”.

Bùi Tấn Trường 'đanh thép' lên tiếng 'gắt' sau trận thua trước Trung Quốc bị dân mạng 'xiên xéo' liên hồi - Ảnh 4
Thầy Park  bày tỏ sau trận đấu

Hiện tại, bài đăng của thủ môn Tấn Trường vẫn gây xôn xao MXH và nhận về nhiều luồng ý kiến.

Ảnh: Tổng hợp

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