Puka trở lại ‘Ca Sĩ Bí Ẩn’ với nghệ danh 'MỚI‘ chất lừ

Puka tiếp tục trở lại “Ca Sĩ Bí Ẩn” với biệt danh mới “bé lén ca sĩ” do người chị thân thiết Khả Như đặt. Đội trưởng Đội xanh tuần này sẽ cùng chung “chí hướng” với diễn viên Thanh Thức. Giống như những nghệ sĩ khác, lần đầu tham gia chương trình với phiên bản online, nam diễn viên tỏ ra khá bỡ ngỡ và hồi hộp vì phải tự mình set up máy, tự quay và tự chuẩn bị trang phục, make up. Tuy nhiên, có vẻ như sự khó khăn này sẽ trở nên thật nhỏ bé sau khi Thanh Thức vượt qua “ngàn chướng ngại vật”, sự “lừa gạt”, đánh đố từ chương trình. MC Khả Như cũng không quên “trấn an” khách mời: “Anh Thức ơi, anh cứ mang cái tâm lý bỡ ngỡ đó đi, bởi vì anh sẽ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, hoang mang này đến hụt hẫng khác, đó là cảm xúc khi tham gia chương trình này nha anh”.

Đối thủ của Đội xanh tuần này là Đội đỏ của Chí Thiện và ca sĩ Long Nhật. Đã rất lâu không được tham gia các hoạt động nghệ thuật, ca sĩ Long Nhật chia sẻ: “Anh rất buồn, rất nhớ khán giả, nhớ sân khấu, nhớ đồng nghiệp”. Có lẽ đây cũng là cảm xúc chung của nhiều nghệ sĩ khi một thời gian dài phải ở nhà tránh dịch. Với những gameshow phiên bản online như thế này cũng đã phần nào tạo cơ hội cho các nghệ sĩ được gặp gỡ, trò chuyện cùng với nhau và vơi bớt đi nỗi nhớ nghề, nhớ khán giả.