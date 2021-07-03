NS Hoài Linh âm thầm thực hiện tâm nguyện của cố NS Chí Tài mặc sóng gió tiền từ thiện bủa vây

Mới đây, trên trang Fanpage tưởng nhớ Danh hài Chí Tài, vợ cố nghệ sĩ đã bày tỏ niềm hạnh phúc khi tâm nguyện của chồng sắp được hoàn thiện. Trong bài viết, Phương Loan còn gửi lời cảm ơn đến nghệ sĩ Hoài Linh vì đã từng bước hoàn thành các công việc thiện nguyện, giúp đỡ bà con bị thiên tai ở Việt Nam theo tâm nguyện còn dang dở của cố danh hài Chí Tài.

Phương Loan gửi lời cảm ơn đến nghệ sĩ Hoài Linh vì đã cố gắng hết mình trong việc thực hiện tâm nguyện dang dở của cố danh hài Chí Tài - Ảnh: Chụp màn hình

Kèm theo trong bài viết là những hình ảnh về các ngôi nhà tình thương được xây dựng ở Việt Nam từ quỹ từ thiện mang tên nghệ sĩ Chí Tài. Theo đó, công trình lần này tiếp tục được thực hiện ở tỉnh Cà Mau và Bến Tre. Tại lễ bàn giao nhà, người dân rất phấn khởi và vui mừng.