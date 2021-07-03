NS Hoài Linh âm thầm thực hiện tâm nguyện của cố NS Chí Tài mặc sóng gió tiền từ thiện bủa vây

Tin tức giải trí 03/07/2021 19:33

"Chị bé Heo" Phương Loan bày tỏ sự cảm kích khi nghệ sĩ Hoài Linh giúp cố nghệ sĩ Chí Tài thực hiện các nguyện vọng còn dang dở.

Mới đây, trên trang Fanpage tưởng nhớ Danh hài Chí Tài, vợ cố nghệ sĩ đã bày tỏ niềm hạnh phúc khi tâm nguyện của chồng sắp được hoàn thiện. Trong bài viết, Phương Loan còn gửi lời cảm ơn đến nghệ sĩ Hoài Linh vì đã từng bước hoàn thành các công việc thiện nguyện, giúp đỡ bà con bị thiên tai ở Việt Nam theo tâm nguyện còn dang dở của cố danh hài Chí Tài. 

hoai linh 1
Phương Loan gửi lời cảm ơn đến nghệ sĩ Hoài Linh vì đã cố gắng hết mình trong việc thực hiện tâm nguyện dang dở của cố danh hài Chí Tài - Ảnh: Chụp màn hình 

Kèm theo trong bài viết là những hình ảnh về các ngôi nhà tình thương được xây dựng ở Việt Nam từ quỹ từ thiện mang tên nghệ sĩ Chí Tài. Theo đó, công trình lần này tiếp tục được thực hiện ở tỉnh Cà Mau và Bến Tre. Tại lễ bàn giao nhà, người dân rất phấn khởi và vui mừng.

hoai linh 2 
hoai linh 3
Bầu không khí trong ngày lễ bàn giao nhà diễn ra phấn khởi và ngập tràn niềm vui - Ảnh: FBNV

Bài đăng của bà xã Chí Tài thu hút được nhiều sự quan tâm của công chúng. Mọi người đều để lại bình luận bày tỏ sự cảm kích và trân trọng tình cảm của gia đình nghệ sĩ Chí Tài dành cho đồng bào khó khăn. Bên cạnh đó, một số dân mạng cũng cảm thấy "thương" nghệ sĩ Hoài Linh vì luôn âm thầm thực hiện tâm nguyện của người bạn thân thiết Chí Tài.

hoai linh 4

 hoai linh 5

hoai linh 6
Bình luận của khán giả dưới bài đăng trên trang danh hài Chí Tài - Ảnh: Chụp màn hình

Mặc dù xảy ra scandal liên quan đến chuyện từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh khiến dư luận chú ý, thế nhưng gia đình cố nghệ sĩ Chí Tài vẫn tin tưởng tuyệt đối về người em của mình. Trước đó, anh trai của Chí Tài cũng từng bày tỏ rằng: "Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào nghệ sĩ Hoài Linh sẽ thực hiện các việc từ thiện đúng theo ước nguyện của nghệ sĩ Chí Tài. Nghệ sĩ Hoài Linh sẽ thay mặt gia đình chúng tôi để thực hiện các công việc từ thiện tại Việt Nam qua số tiền đóng góp của quý vị".

6 tháng sau cố NS Chí Tài qua đời, ca sĩ Phương Loan đến thăm mộ chồng và tâm sự 1 điều khiến ai cũng xót xa

6 tháng sau cố NS Chí Tài qua đời, ca sĩ Phương Loan đến thăm mộ chồng và tâm sự 1 điều khiến ai cũng xót xa

Đã nhiều tháng trôi qua nhưng Phương Loan vẫn chưa nguôi nỗi nhớ NS Chí Tài, nữ ca sĩ để lộ đôi mắt sưng húp và gương mặt đượm buồn khi đến thăm mộ chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   bà xã Chí Tài gửi lời cảm ơn Hoài Linh Hoài Linh âm thầm thực hiện tâm nguyện của Chí Tài Cố nghệ sĩ Chí Tài

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 1 giờ 6 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43