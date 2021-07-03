NS Hoài Linh âm thầm thực hiện tâm nguyện của cố NS Chí Tài mặc sóng gió tiền từ thiện bủa vây

"Chị bé Heo" Phương Loan bày tỏ sự cảm kích khi nghệ sĩ Hoài Linh giúp cố nghệ sĩ Chí Tài thực hiện các nguyện vọng còn dang dở.
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Mới đây, trên trang Fanpage tưởng nhớ Danh hài Chí Tài, vợ cố nghệ sĩ đã bày tỏ niềm hạnh phúc khi tâm nguyện của chồng sắp được hoàn thiện. Trong bài viết, Phương Loan còn gửi lời cảm ơn đến nghệ sĩ Hoài Linh vì đã từng bước hoàn thành các công việc thiện nguyện, giúp đỡ bà con bị thiên tai ở Việt Nam theo tâm nguyện còn dang dở của cố danh hài Chí Tài.
Kèm theo trong bài viết là những hình ảnh về các ngôi nhà tình thương được xây dựng ở Việt Nam từ quỹ từ thiện mang tên nghệ sĩ Chí Tài. Theo đó, công trình lần này tiếp tục được thực hiện ở tỉnh Cà Mau và Bến Tre. Tại lễ bàn giao nhà, người dân rất phấn khởi và vui mừng.
Bài đăng của bà xã Chí Tài thu hút được nhiều sự quan tâm của công chúng. Mọi người đều để lại bình luận bày tỏ sự cảm kích và trân trọng tình cảm của gia đình nghệ sĩ Chí Tài dành cho đồng bào khó khăn. Bên cạnh đó, một số dân mạng cũng cảm thấy "thương" nghệ sĩ Hoài Linh vì luôn âm thầm thực hiện tâm nguyện của người bạn thân thiết Chí Tài.
Mặc dù xảy ra scandal liên quan đến chuyện từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh khiến dư luận chú ý, thế nhưng gia đình cố nghệ sĩ Chí Tài vẫn tin tưởng tuyệt đối về người em của mình. Trước đó, anh trai của Chí Tài cũng từng bày tỏ rằng: "Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào nghệ sĩ Hoài Linh sẽ thực hiện các việc từ thiện đúng theo ước nguyện của nghệ sĩ Chí Tài. Nghệ sĩ Hoài Linh sẽ thay mặt gia đình chúng tôi để thực hiện các công việc từ thiện tại Việt Nam qua số tiền đóng góp của quý vị".