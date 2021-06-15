Tiểu sử Chí Tài - Cố nghệ sĩ diễn xuất ăn ý, tạo nên bộ đôi thương hiệu với Hoài Linh 

Chiều ngày 9/12/2020, nhiều nghệ sĩ, bạn bè và người hâm mộ cả nước bất ngờ với thông tin danh hài Chí Tài qua đời vì đột quỵ. Rất nhiều người không tin đây là sự thật, bởi cố nghệ sĩ Chí Tài tham gia rất nhiều hoạt động, thậm chí anh còn đang bấm máy quay dang dở một bộ phim.

Chí Tài tên thật là Nguyễn Chí Tài sinh ngày 15 tháng 8 năm 1958. Anh sinh ra tại TPHCM. Tuy nhiên, anh hoạt động chủ yếu tại hải ngoại, là người bạn diễn ăn ý với NSƯT Hoài Linh. Sự nghiệp của anh rất thành công và gia đình vô cùng hạnh phúc.

Nam danh hài không chỉ khiến nhiều người ngưỡng mộ về sự nghiệp vững vàng mấy mươi năm mà còn có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Mặc dù vợ vẫn đang ở Mỹ, nhưng nam danh hài quyết định trở về Việt Nam và tham gia showbiz. Nam nghệ sĩ theo đuổi nghệ thuật rất nghiêm túc, được nhiều bạn bè, đồng nghiệp, khán giả yêu quý khi hoạt động ở vai trò diễn viên, ca sĩ, nhạc công…

Hơn nữa, nam nghệ sĩ luôn ý thức về việc bảo vệ sức khỏe , vậy nên anh ra đi là một mất mát, cú sốc lớn với khán giả. Chí Tài là cả một tuổi thơ, mùa Xuân năm nào cũng thấy anh và Hoài Linh diễn cặp cùng với nhau.

Vì vậy, nghe tin Chí Tài mất, nhiều người dân vì yêu mến nghệ sĩ Chí Tài nên đã có mặt tại nhà tang lễ Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (Q.Gò Vấp, TP.HCM) từ sớm để tiễn đưa ông.

Hôn nhân của cố nghệ sĩ Chí Tài

Khi còn sống, Chí Tài chủ yếu hoạt động ở khu vực hải ngoại. Vào những năm 1976 - 1977, anh tham gia hoạt động văn nghệ tại địa phương ở quận Phú Nhuận, Sài Gòn với vai trò chơi đàn ghi ta. Đến năm 1981, anh sang Hoa Kỳ định cư theo diện gia đình bảo lãnh. Mặc dù hoạt động ở hải ngoại nhiều nhưng mãi đến khi anh tham gia tấu hài cùng với danh hài Hoài Linh thì mới được biết đến nhiều hơn.

Tại đất Mỹ, anh kết duyên cùng ca sĩ Phương Loan, có chất giọng ngọt ngào. Từ khi Chí Tài chuyển sang tấu hài, Phương Loan cũng dã từ sự nghiệp ca hát, làm việc cho một hãng điện tử nổi tiếng tại Mỹ.

Cơ duyên anh gặp được ca sĩ Phương Loan là do Chí Tài có ý định sẽ tạo dựng cuộc sống mới tại Mỹ bằng cách đi học tiếng Anh và vi tính, sẽ không tiếp tục tham gia nghệ thuật. Tuy nhiên, vì lòng yêu nghề quá lớn nên bất chấp sự phản đối của gia đình, Chí Tài vẫn ghi danh khóa dạy đàn và lớp nhạc Jazz gần nhà. Nhờ vào số tiền hưu mà ba cho, anh đã mua một dàn âm thanh điện tử, gồm trống đàn, nhạc cụ. Sau đó anh thành lập ban nhạc gia đình “Chi Tai brothers” với Chí Thiện, Quang Mỹ, Phương Loan, Kiều Linh, Lê Huỳnh và Chí Tài.

Chí Tài có cuộc hôn nhân viên mãn với ca sĩ Phương Loan

Cũng từ ban nhạc này mà anh đã gặp Phương Loan và nên duyên vợ chồng. Năm 1987, Chí Tài kết hôn với ca sĩ Phương Loan. Chí Tài rất yêu thương vợ và rất quan tâm tới gia đình.

Hai vợ chồng Chí Tài không đặt nặng việc có con cái nên dù vẫn chưa có tiếng trẻ thơ bi bô gọi cha, mẹ nhưng vẫn nồng ấm như thuở nào. Dù đã ngoài 50 tuổi nhưng Phương Loan vẫn vô cùng trẻ trung, xinh đẹp.

Sau khi về Việt Nam, Chí Tài có mua một căn nhà nhỏ gần đường Trương Quốc Dung (Q. Phú Nhuận, TP.HCM) để làm nơi trú ngụ sau những lần đi diễn về. Anh vẫn thường xuyên đi máy bay về thăm vợ. Mặc dù ít gặp nhau nhưng khoảng cách địa lý chẳng thể làm cho tình cảm vợ chồng nhạt đi mà ngày thêm nồng đượm hơn.

Những dấu ấn đẹp trong sự nghiệp của Chí Tài

Từ sau khi thành lập ban nhạc “Chi Tai brothers”, con đường hoạt động nghệ thuật cũng nên thuận buồm xuôi gió. Chí tài cũng đã gắn bó với trung tâm Thúy Nga từ Paris By Night 18. Sau đó, anh cũng mở studio làm hòa âm và thu âm cho nhiều ca sĩ nổi tiếng tại hải ngoại, truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn… Chính nét hòa âm mới mẻ, sáng tạo của Chí Tài đã mở ra một con đường mới cho sinh hoạt văn nghệ tại hải ngoại lúc bấy giờ.

Mãi đến năm 1997, Chí Tài được dịp thử sức với Hoài Linh diễn tấu hài do thiếu diễn viên. Với sự nỗ lực của mình, vai diễn của anh được mọi người tán thưởng, yêu mến ngoài sự mong đợi. Đó cũng là cơ duyên để anh bước vào nghiệp diễn hài chuyên nghiệp. Vào những năm 1999-2000 Chí Tài chuyển sang vai trò nghệ sĩ hài, danh tiếng của anh ngày càng được nhiều người biết đến và có nhiều khán giả hâm mộ.

Chí Tài - Hoài Linh là cặp bài trùng ăn ý

Anh vẫn gắn bó với nhóm kịch Thúy Nga và thường xuyên xuất hiện với vai trò nghệ sĩ hài trong loạt chương trình Paris By Night cùng với các nghệ sĩ nổi tiếng như là Quang Minh, Hồng Đào, Trang Thanh Lan, Kiều Linh, Uyên Chi, Kiều Oanh, Lê Tín, Hoài Linh, Thúy Nga, Hoài Tâm, Việt Hương, Hương Thủy…

Ngoài ra, anh cũng cộng tác với nhiều trung tâm băng nhạc như Trung tâm Thúy Nga, Trung Tâm Tình, Trung tâm Vân Sơn… Anh là trụ cột của nhóm kịch Thúy Nga PBN đồng thời gắn bó với sân khấu kịch Nụ Cười Mới ở trong nước.

Thêm nữa, nói đến dấu ấn trong sự nghiệp của Chí Tài không thể thiếu vắng Hoài Linh. Bởi hai người có 23 năm diễn chung. Trong năm 2020, danh hài Chí Tài còn cùng nghệ sĩ Hoài Linh ngồi ghế nóng chương trình “Ca sĩ giấu mặt”. Hoài Linh cũng là người luôn có mặt trong 2 liveshow của Chí Tài tổ chức ở Việt Nam vào đầu năm 2020. Trước đó, hai nghệ sĩ từng đóng trong phim điện ảnh “Dạ cổ hoài lang“. Tác phẩm nói về những người già xa xứ khiến khán giả rơi nước mắt vì xúc động. Cặp đôi không ít lần kết hợp ăn ý ở sân khấu trong nước lẫn hải ngoại. Ngoài Dạ cổ hoài lang thì Ru lại câu hò, Xàm Xí… cũng là những vở diễn xuất sắc và để lại nhiều dấu ấn trọng sự nghiệp của bộ đôi.

Ở lĩnh vực gameshow, Chí Tài từng thay thế Trấn Thành làm giám khảo “Làng hài mở hội”. Anh còn tham gia gameshow “Ai là bậc thầy chính hiệu” cùng ca sĩ trẻ Jee Trần. Đặc biệt, trong chương trình Ca sĩ bí ẩn bà xã Chí Tài bất ngờ xuất hiện khiến anh xúc động. Khi ca sĩ bí ẩn cất tiếng hát trong ca khúc Đêm đô thị, vừa nghe Chí Tài bỗng giật mình và nhìn chăm chăm lên sân khấu. Anh đã nhận ra đó chính là giọng hát của người vợ yêu - Phương Loan nên vội chạy lên sân khấu. Nhiều người đã phát khóc trước tình yêu của Chí Tài đối với vợ đẹp dù bao năm không có con.

Chí Tài rất tâm huyết với nghề

Một dấu ấn đẹp nhất của Chí Tài là 3 ngày trước khi qua đời, anh tươi cười xuất hiện trên hàng ghế khán giả để cổ vũ trận chung kết ba VBA 2020. Anh đến theo dõi hai đội trong trận chung kết giữa đội Thang Long Warriors và Saigon Heat vì là fan của bóng rổ. Chính vì sự hiện diện này mà khi anh ra đi, khiến bao người sốc và không tin đó là sự thật.

Qua đây có thể thấy được tiểu sử Chí Tài tràn đầy hào quang, là một người đa tài, anh thành công trên nhiều lĩnh vực từ diễn hài đến chơi nhạc chuyên nghiệp. Giọng ca của anh cũng vô cùng nội lực khiến bao người say đắm. Anh thích tham gia nhiều lĩnh vực khác nhau để được học hỏi: âm nhạc là cái gốc, sau đó phát triển thêm hài, kịch nói, truyền hình, điện ảnh… Để rồi anh bước chân vào Showbiz, để lại bao nhiêu dấu ấn rồi lại tựa như không để lại bao thương tiếc cho đồng nghiệp và khán giả.